BYD ontwikkelt 1000kW-laadsysteem, claimt 400km bereik na 5 minuten laden

De Chinese autofabrikant BYD heeft een nieuw laadplatform ontwikkeld dat volgens het bedrijf een vermogen van 1000kW kan leveren. Met het platform kan een elektrische auto volgens BYD binnen vijf minuten voldoende stroom laden voor een bereik van 400 kilometer.

BYD kondigde het nieuws aan op het Chinese sociale medium Weibo. Het zogeheten Super e-Platform werkt met een 1000V-architectuur en kan een laadstroom van 1000A verwerken. Het laden is tweemaal zo snel als bij Tesla's recentste Supercharger V4-laadstations, die tot 500kW kunnen leveren voor auto's. De technologie maakt gebruik van speciaal ontwikkelde accu's die geschikt zijn voor deze hoge laadsnelheden, zegt het bedrijf.

BYD rolt voor het platform een eigen netwerk van snellaadstations uit in China. Het bedrijf wil 4000 van deze snelladers plaatsen, maar geeft daarvoor geen concrete planning. De fabrikant introduceert daarnaast nieuwe elektromotoren die meer dan 30.000 toeren per minuut kunnen draaien. Deze motoren leveren een vermogen van 580kW met een vermogensdichtheid van 16,4kW/kg.

De eerste modellen met het nieuwe platform zijn de Han L-sedan en Tang L-suv, die in april tijdens de autobeurs van Shanghai worden uitgebracht. De Han L krijgt in China een vanafprijs van omgerekend ongeveer 34.000 euro, terwijl de Tang L vanaf zo’n 44.000 euro beschikbaar komt. Het is nog niet bekend of en wanneer BYD deze laadtechnologie ook beschikbaar gaat maken voor modellen buiten de Chinese markt.