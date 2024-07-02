Een op vier nieuwe auto’s in België is elektrisch

Tijdens de eerste zes maanden van 2024 was een op de vier nieuw ingeschreven auto’s in België elektrisch. Daarnaast is het aantal nieuwe elektrische auto's uit China in de eerste helft van het jaar aanzienlijk toegenomen.

Van januari tot en met juni werden in België 263.408 nieuwe auto’s verkocht. 64.404 daarvan waren elektrisch. Dat bericht de krant De Tijd op basis van informatie van brancheorganisatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer. Uit de cijfers blijkt ook dat er steeds meer elektrische auto’s van Chinese merken worden gekocht. Koploper is BYD, dat in de eerste helft van het jaar meer dan duizend elektrische auto’s heeft verkocht. Dat is vier keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 07:45 285

02-07-2024 • 07:45

285

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Reacties (285)

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Pasteis 2 juli 2024 07:57
Uit de cijfers blijkt ook dat er steeds meer elektrische auto’s van Chinese merken worden gekocht. Koploper is BYD, dat tijdens in de eerste helft van het jaar meer dan duizend elektrische auto’s heeft verkocht. Dat is vier keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
Ik blijf het gevaarlijk vinden dat we deze groei blijven accepteren met alle waarschuwingen die reeds geweest zijn over China. En, ja... Europese autofabrikanten mogen ook beter hun best doen in de markt, alleen tegen het Chinese geweld gaan ze nooit kunnen winnen, omdat productiekosten eenmaal hoger zullen blijven liggen in Westerse landen. Al helemaal met de subsidie die Chinese auto's krijgen.

Het is duidelijk dat het de consument niks boeit welke schade op termijn dit gaat opleveren en hoe onze eigen markt kapot wordt gemaakt.
nestview @Pasteis2 juli 2024 08:59
Mee eens. China is een verschrikking zonder enige vorm van mensenrechten en wij blijven onze ogen maar sluiten want wat willen we toch graag al die mooie maar toch goedkope spulletjes.

Voor de mensen die blijven roepen dat China in orde is en niet erger dan de vs. Kijk voor de grap deze documentaire eens:
YouTube: Forced labor in China - Investigating factory-like prisons | DW Docu...

Een deel van de producten die hier zo goedkoop op de markt worden gebracht komen gewoon uit werk kampen.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 17:00]

drdelta @nestview2 juli 2024 10:42
Voor de mensen die blijven roepen dat China in orde is en niet erger dan de vs. Kijk voor de grap deze documentaire eens:
YouTube: Forced labor in China - Investigating factory-like prisons | DW Docu...

Een deel van de producten die hier zo goedkoop op de markt worden gebracht komen gewoon uit werk kampen.
China heeft goed afgekeken bij de Amerikanen. Na het afschaffen van de slavernij in de VS hebben ze de grondwet aangepast, en slavernij tijdens gevangenschap gelegaliseerd.

En daar wordt nog altijd gretig misbruik van gemaakt:
https://harvardpolitics.c...-is-a-human-rights-abuse/

https://sites.uab.edu/hum...very-forced-prison-labor/

https://www.npr.org/2023/...ling-it-a-form-of-slavery

Etc etc
NoTechSupport @drdelta2 juli 2024 13:36
Whataboutism.

Helemaal mee eens om te verbieden producten die door gevangenen gedwongen gemaakt zijn te importeren, ongeacht de afkomst.

Maar het ging hier dus over redenen om waakzaam te zijn over China:
- dat naast het onderdrukken en als slaven gebruiken van een hele bevolkingsgroep (Oeigoeren)
- de eigen bevolking massaal bespioneert en wanneer die "afwijkende" meningen krijgt onderdrukt
- geen vrije pers toelaat
- het internet censureert
- zich agressief gedraagt tegen de territoriale integriteit van de Filipijnen, Japan, Taiwan
- Tibet gestolen heeft van zijn oorspronkelijke bewoners
- de Tibetaanse cultuur probeert te vernietigen
- Taiwan bedreigt
- Noord-Korea steunt in zijn agressiviteit
- voormalige Chinezen bedreigt buiten China mbhv clandestiene "politiebureaus"
- alle industriële en economische sectoren in andere landen probeert te vernietigen mbhv subsidies
drdelta @NoTechSupport2 juli 2024 17:40
Dit is helemaal geen "whataboutism".

De claim is:
Voor de mensen die blijven roepen dat China in orde is en niet erger dan de vs.
Ik zou zeggen, werp eens een blik op het verschil tussen de VS en China in het binnenvallen en vermoorden van lokale bevolkingen.

Maar het ging hier dus over redenen om waakzaam te zijn over China VS:
- dat naast het onderdrukken en als slaven gebruiken van een hele bevolkingsgroep (Afro-Amerikanen)
- de eigen bevolking massaal bespioneert en experimenten met drugs op willekeurige burgers
- geen vrije pers toelaat
- het internet censureert
- zich agressief gedraagt tegen de territoriale integriteit van Mexico, Cuba en het intimideren van China door met (kern)bommenwerpers langs de grens te vliegen
- Nieuw-Mexico, Utah, Nevada, Arizona, California en West Colorado gestolen heeft van zijn oorspronkelijke bewoners
- de cultuur van inheemse Amerikanen heeft onderdrukt
- Cuba, Iran, Noord-Korea, Rusland, Syrië, etc etc bedreigt en onderdrukt (of binnen valt)
- Israel steunt in zijn agressiviteit
- Buitenlanders in het Buitenland intimideert, probeert te vervolgen, onderdrukken, te bestraffen
- In het buitenland politieke leiders te vermoorden met moord of bom aanslagen
- alle industriële en economische sectoren in andere landen probeert te vernietigen mbhv sancties
madcow22 @drdelta2 juli 2024 20:33
Dus dan moet je maar actief chinese troep kopen. Sure je kan chinese producten niet ontwijken maar koop over algemeen niks bij de chinese ships en ontwijk ook amazon voor shopping voor monopolie gedrag dat hun hebben.

En blijf maar lekker land sponseren china dat op dit moment na ze goed concentratie kampen heeft met de oeigoeren.
NoTechSupport @drdelta9 juli 2024 08:12
Je begrijpt de term whataboutism due niet. Dat is niet erg. Ik ben heel kritisch tov de VS. Maar daar gaat het hier dus niet om.
drdelta @NoTechSupport9 juli 2024 09:29
@nestview maakt een vergelijking tussen de VS en China, daar reageer ik op.

Vervolgens reageer jij met een hele opsomming en gaat niet in op mijn punt.
zonglew00 @NoTechSupport2 juli 2024 14:01
Ga je meteen alle spullen uit China uit huis gooien?

Zolang je dit niet doet, ben je gewoon een persoon die dat regime actief ondersteunt en financiert.

Ook je telefoon, tablet en computer kan je uit de deur gooien. Want Samsung en andere grootheden produceren in china inclusief tsmc een Taiwanese bedrijf die gewoon ij china zit met zn fabrieken

[Reactie gewijzigd door zonglew00 op 22 juli 2024 17:00]

drdelta @zonglew002 juli 2024 17:00
Zelfs als je in je persoonlijke leven alle dingen die in China geproduceerd zijn zou mijden, dan nog gebruiken alle andere mensen om je heen nog in China geproduceerde middelen. Het is gewoon onmogelijk om (ook indirect) geen Chinese producten te gebruiken.
exit885 @nestview2 juli 2024 16:19
En bekijk ook dan eens dit filmpje, over privacy gesproken en dan lekker in je EV stappen en denken dat je zo vrij bent, slaap lekker.
YouTube: Should You Remove The SIM In Your Car?

[Reactie gewijzigd door exit885 op 22 juli 2024 17:00]

aschja @nestview2 juli 2024 12:52
Gast, dit is eenzijdige troep. De USA:

https://www.nytimes.com/2...eenth-slavery-prison.html
roelst1 @nestview2 juli 2024 11:39
Er zijn ontzettend veel landen waar dit gebeurt, zelfs in de VS zoals drdelta al aangeeft, maar toch hebben we er alleen een probleem mee als het in China gebeurt. Vrijwel elk land buiten de EU laat hun gevangenen verplicht werken onder twijfelachtige omstandigheden. Sterker nog, dwangarbeid buiten de gevangenissen is de normaalste zaak in een boel Afrikaanse landen. Je mag hier best een mening over hebben, maar dat China een ander beleid heeft met hun gevangenen dan wij hier in Nederland, maakt ze niet gelijk een verschrikking. Sterker nog: mede doordat de straffen daar zo hard kunnen zijn, is er in het land bijna geen criminaliteit. En de criminaliteit die er wel is, blijft in de onderwereld en mengt zich vrijwel nooit met het reguliere volk.

Een auto uit een land dat een groot deel van hun energie nog uit bruinkool haalt (Tjechie): Geen probleem
Een auto uit een land dat spontaan oorlogen begint met vele burgerslachtoffers (VS): Geen probleem
Een auto uit een land gevangenis fabrieken en twijfelachtige omstandigheden (VS): Geen probleem
Een auto uit een land gevangenis fabrieken en twijfelachtige omstandigheden (china): NEE!

Wat ik persoonlijk eng vind, is dat we zo'n scheef beeld hebben van de verschillende landen om ons heen. China is zeker geen lievertje, maar de VS is absoluut niet beter. Toch is de VS voor velen een soort droombestemming, terwijl China als gevaarlijk en eng bestempeld wordt.

[Reactie gewijzigd door roelst1 op 22 juli 2024 17:00]

Verwijderd @roelst12 juli 2024 12:08
Eens met je post. Al denk ik dat de hardheid van de straffen niet een grote factor is. Veel grotere factoren zijn de grote community based samenleving, sterke sociale controle, dat er al vroeg streng ingegrepen wordt als een kind niet voldoende presteert of baldadig is, groot eergevoel/verantwoordelijkheidsgevoel wat er ingestampt wordt van jongs af aan, trots op hun land wat er vroeg wordt ingestampt, mensen die het steeds beter krijgen en daarvoor ook hun land/leiders dankbaar zijn, en wellicht ook de grote hoeveelheden cameras :P

Voordat je bij de hardheden van straffen bent aanbeland ben je al vele hordes verder. Mensen worden zelden zomaar crimineel. Al ben ik het wel eens met dat het niet helpt als de pakkans laag is en de straffen een lachertje, maar dan nog zijn er onderliggende factoren die ervoor zorgen dat iemand überhaupt het criminele pad oploopt.
roelst1 @Verwijderd2 juli 2024 12:39
Daar heb je absoluut gelijk in, vandaar ook het woordje "mede" in mijn comment. Ik wilde niet al te veel afdwalen van het auto onderwerp haha.
kdekker @roelst12 juli 2024 13:28
Die 'maar VS is absoluut niet beter' is zo kortzichtig, dat er eigenlijk geen goed antwoord op te geven is. Ben je een China troll, of meen je wat je zegt? Je post slaat zoveel plat op 1 hoop, dat er eigenlijk geen beginnen aan is.

China is zo anders, en zo veel minder vrijheid dan de VS, dat de vergelijking nergens op slaat. Ik snap dat anti-VS sentiment niet zo dat vergelijking zover doorvoert - ondanks alle slechte zaken die er ook in de VS zijn - dat je geen verschil ziet. Chine is gevaarlijk: Zoek maar: https://www.google.com/search?q=vervolging+in+china. En of nu Amnesty of OpenDoors je bron is: kijk maar of Amerika op dezelfde lijstjes voorkomt.

China heeft in Europa al op zoveel plekken achter de schermen een dikke vinger in de pap (diverse havens, incl Rotterdam) dat een dominantie in de auto industrie weinig aanlokkelijk is.

Los daaravan: China zit op nog veel meer plekken en veel minder zichtbaar in aparatuur. Is het niet met onderdelen, dan wel met productie. En altijd met staatsbemoeienis. Het gebrek van respect voor privacy in de VS valt volkomen in het niet met totaal niet bestaan van privacy in China. Je zou toch 3x na moeten denken, voordat je een Chinese auto koopt.
roelst1 @kdekker2 juli 2024 13:53
Ben je een China troll, of meen je wat je zegt?
Ik meen absoluut wat ik zeg. Je hebt het bijvoorbeeld over Chinese inmenging in de Rotterdamse havens, maar dat is voor Amerikaanse partijen niet anders. Daarnaast is de VS ook niet vrij van (internationale) spionage en privacy schandalen.
Je zou toch 3x na moeten denken, voordat je een Chinese auto koopt.
Ik zeg nergens dat Chinese auto's dus fantastisch zijn en dat iedereen er maar eentje moet kopen. Já er zijn privacy/spionage risicos, maar wat ik duidelijk wil maken is dat die zijn er ook zijn als je een auto uit een ander land koopt. De VS is dan weer een voorbeeld waar overheidsinstanties actief achterdeurtjes proberen te verkrijgen.
mhnl1979 @roelst12 juli 2024 16:01
Waar het grote verschil in zit, is het rechtssysteem. Dat maakt al zo ontzettend veel uit. Kijk maar naar wat er met de oeigoeren gebruikt. Verschrikkelijk. En je kunt altijd je best doen door bijvoorbeeld niet via Ali /Temu te bestellen. Kun je alles voorkomen? Nee natuurlijk niet. Maar dat is het punt niet. Dat is alleen maar een argument van mensen die geen gezeur willen hebben.
nestview @Majestici2 juli 2024 11:26
"China is een verschrikking zonder enige vorm van mensenrechten"

Ja want Westers Imperialisme heeft zeker geen mensenrechten geschonden. Wanneer is de laatste keer dat China een land binnenviel, de leider omtrapte en het land in een gatenkaas veranderde? Voor ons nog vrij recent. Meerdere keren zelfs. Guantanamo bay was een beach resort toch?

Over die Docu die je als womp-womp inb4 ertussen plakt om een emotionele appeal te maken: Ga eens kijken in de comments onder SIV Politie videos bijvoorbeeld, of kijk eens naar 112Vandaag, als een idioot met 250kph door een 50 zone knalt, tientallen mensenlevens op het spel zet om een boete te ontkomen. Of die knapen die gevels eruit knallen voor een paar tientjes. Of die tientallen auto's in de fik steken op een avond. Wat doen we hier? Slap on the wrist, "niet meer doen he" en laten hem weer vrij met een boete of EMG cursus waar ze niet voor komen opdagen omdat onze gevangenissen vol zitten of er geen geld voor is. Je kunt dan twee dingen doen, op kosten van de staat maanden/jaren laten brommen en ze als betere crimineel naar buiten sturen. Of je laat ze werken voor hun vrijheid.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Waarom is onze manier het summum van moraliteit? Je volk constant in gevaar brengen omdat je te soft bent met criminelen? Wat is de explosieteller momenteel, 500+? Ik denk eerder dat je de kool-aid gedronken hebt, vriend.
Waarom zo boos joh? Je bent vrij om naar China te verhuizen, niemand houdt je tegen. Schijnbaar vind je het hier maar niks en is daar alles top geregeld. Maar dan moet je ook niet klagen als je in een straf kamp zit omdat de buurman vernomen zou hebben dat je het misschien niet helemaal eens bent met het beleid van Xi Jinping.

Ondertussen blijf ik opkomen voor mijn westerse belangen en die liggen op dit moment niet bij China, dat lijkt me duidelijk.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 17:00]

MornixRS @Majestici2 juli 2024 11:28
Je post is een grote whatabout en het grootste deel van wat je zegt niet relevant voor deze discussie. Daarbij is je kijk op het gevangeniswezen en straffen nogal ongeïnformeerd en kort door de bocht. Kalmeer vriend.
MSalters
@Majestici2 juli 2024 11:48
Wanneer is de laatste keer dat China een land binnenviel, de leider omtrapte en het land in een gatenkaas veranderde?
India werd vrij recent nog binnengevallen door China. En Tibet is tot de dag van vandaag bezet. Dit is ook niet nieuw; al vrij snel na de machtsgreep van de communisten viel China de VN-vredesmacht in Zuid-Korea aan. Er zijn toen ook 123 Nederlandse militairen gesneuveld.
Goderic @Majestici2 juli 2024 12:27
1950? 1956? 1979? Telt 1989 misschien ook?

Het Westen is zeker niet perfect en zonder zonde, maar jij hebt ook echt kool-aid gedronken.

China is zeer selectief hard voor criminelen. Japanse auto's in brand steken? Wordt aangemoedigd, zolang het niet te hard uit de hand loopt. Babies vergiftigen om een paar centjes uit te sparen? Krijg je de doodstraf voor, maar ze wachten wel een paar maand tot na de olympische spelen om het imago van het land niet aan te tasten.
TLer @Majestici2 juli 2024 16:32
Wanneer is de laatste keer dat China een land binnenviel
Dat is in 2024. Op dit moment hebben ze delen van Rusland geannexeerd in Siberië. Een klein eiland wat opzich zelf niet heel veel lijkt te betekenen. Als je beter kijkt zie je dat het een strategische ligging heeft voor verdere doorbraken. China is relatief energie arm in tegenstelling tot Rusland. Een tweede regio zou reeds geannexeerd zijn als wij (het westen) het zouden toestaan, Taiwan. Onze macht en hun afhankelijkheid is het enige wat ze in de weg staat, maar laten we aub niet doen alsof China geen machtspolitiek bedrijft. Ik durf te stellen dat ze er heer en meester in zijn. Het valt alleen minder op omdat ze een lange termijn visie hebben. Zie ook de zijderoute. Ze kopen zich zelf in als "good sumerians" maar het doel is assets en afhankelijkheid van landen en regio's richting China te creëren. Denk aan Afrika, zuid Amerika, maar ook aan zuid Europese landen.

Vanuit Europa gezien moeten we ons realiseren dat we geen vrienden hebben. Niet in de US en ook niet in Azië. Ieder land of regio heeft het voornamelijk goed voort met zichzelf. We moeten dus vooral Europees kopen en pas als het echt niet anders kan over de grenzen kijken. Afhankelijkheden moeten zoveel mogelijk beperkt worden tot de absoluut noodzakelijke. Dat klinkt heel patriottisch en dat is het misschien ook wel, maar als we alleen naar de korte termijn blijven kijken (het is goedkoop) komt er een dag dat we onze welvaart sterk in het geding komt ten gunste van een derde partij. Dan hoor ik iedereen al roepen, het ligt aan de Politiek! Vergeet niet, dat zijn wij met ons allen.

Nu kunnen we niet verwachten dat burgers dit inzicht hebben, dus het is goed dat we vanuit Brussel worden beschermd tegen oneerlijke handel van elders. Als blijkt door onderzoek dat fabrikanten door inmenging van de overheid, direct of indirect, worden bevooroordeeld ten opzichte van Europese fabrikanten dan moet Brussel ingrijpen. Dat zijn namelijk Europese banen en belastinggeld wat wij hier met ons allen mislopen. Dit betreft natuurlijk niet alleen China, maar alles en overal waar producten vandaan komen. Als fabrikanten en/of overheden hier niet aan mee werken moeten we uitgaan van het minst gunstige gedrag.

[Reactie gewijzigd door TLer op 22 juli 2024 17:00]

grasmanek94 @Pasteis2 juli 2024 08:07
Misschien eens beginnen met het feit dat het bedrijfsleven (voor mijn gevoel dan) de hoofdprijs vraagt maar medewerkers zo weinig mogelijk betaalt als dat kan.

Alsof die medewerkers die (te) weinig verdienen voor een duurder product gaan kiezen, wie is zo gek?
Het geld moet er wel zijn, en dat is er niet voor de duurdere producten. Doet het bedrijfsleven hier toch wel zichzelf aan hoor.

Volkswagen had in 2023 bijna 27,000 euro winst per medewerker (en pak maar wat andere bedrijven, dit is niet uniek, er zijn ook nog forse uitschieters waar "u" tegen gezegd kan worden), de consument wordt hier gewoon voor gek gehouden als mensen denken dat de consument alle crisissen mag oplossen. Laat de bedrijven maar eens eerst een salaris betalen waarbij niet 70% van de mensen 3x na moeten denken voordat ze geld uitgeven (zelfs aan basisbehoeften..).

Verder liever OV, maar voor mensen die met een oud barrel rondrijden en niks anders kunnen heb ik toch ook liever dat ze op een wat modernere auto overstappen die minder uitstoot - en als dat Chinees is, so be it.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 17:00]

Dauthi @grasmanek942 juli 2024 09:59
Volkswagen is het slechtste voorbeeld dat je er bij kan slepen.
De vakbond in de autoindustrie in Duitsland is zeer sterk en bij Volkswagen het sterkst.

De vakbonden worden gepresenteerd in de raad van commissarisen van VW.
De deelstaat Sachsen heeft 20% van het aandeelhoudersstemrecht in handen.

VW en hun merken betalen ieder jaar een winstbonus uit aan medewerkers.
Vorig jaar was de VW bonus 4735 euro, bij Porsche zijn bonussen van 9000 en 10000 euro niet ongewoon.

VW arbeiders zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden met hun werkgever.

https://www.marketscreene...-euros-for-2023-46103895/

https://www.ad.nl/auto/au...lle-medewerkers~a41d7376/

Wikipedia: Volkswagen and unions
grasmanek94 @Dauthi2 juli 2024 10:13
Ik heb ook nergens gezegd dat ze ontevreden zijn.
Ik beweer dat consumentem geen dure boodschappen gaan doen, er is bijna geen motivatie om meer uit te geven als het goedkoper kan (mensen denken [te goed?] na waar ze geld aan uit geven).

Als mensen konden 'splurgen' op luxe en ze hielden er ook nog een veilig zakcentje op na dan was de interne (door)verkoop van auto's binnen EU geen probleem, is mijn verwachting. Ik zou het raar vinden als dit onrealistisch is om te bereiken, maar wie weet..

Ik heb VW als voorbeeld gepakt omdat dat het 1e bedrijf is wat in mij op kwam.
bramv101 @grasmanek942 juli 2024 11:23
Waar jij naar refereert is de purchasing power. Dat is in West Europa voornamelijk beïnvloed door een zeer hoge belastingdruk, zeker niet dat werkgevers weinig betalen.

Onze regeringen en het hele apparaat erachter zijn verschrikkelijk inefficiënt en duur. Dat kan je niet zeggen van de automotive industrie.
sdk1985 @grasmanek942 juli 2024 10:42
Hoe meer geld iedereen heeft hoe duurder alles wordt. Daar wordt het niet persé luxer van.
batteries4ever @Dauthi2 juli 2024 12:56
Kleine correctie: Deelstaat NiederSachsen, Sachsen ligt in het oude Oostduitsland, mit Dresden als hoofdstad, Niedersachen is het deel van Duitsland naast noord Nederland, met Hannover als hoofdstad .
AmateurVinoloog @grasmanek942 juli 2024 10:42
Laten we wel wezen. De prijs van de auto's is één element, maar die Chinezen maken ook gewoon goede auto's. Duitse automakers hebben er alles, maar dan ook alles aan gedaan om elektrisch rijden tegen te houden. Totdat ze zijdelings door Tesla werden ingehaald. Dat was in eerste instantie letterlijk een 1ste klas rot auto (die eerste generaties model S hadden veel problemen), maar inmiddels een hele serieuze speler geworden.

Ik heb ook gekeken voor een ID4. Vind het een mooie auto, maar wel eentje die een aantal jaar achterloopt. Slecht infotainment systeem en relatief duur voor wat je krijgt. Duitse automakers hebben zitten slapen en betalen nu de prijs; met hun idiote 'premium' setup waar je nog niet eens een standaard adaptive cruise control krijgt op een auto van 45k. En als je er een wilt bestellen, ben je pas 5 maanden later aan de beurt. Duitse automakers denken nog altijd dat ze het beste zijn sinds de uitvinding van het gesneden brood, maar wie Japans, Koreaans of nu ook Chinees heeft gereden weet dat het allemaal niet zo bijzonder meer is wat Helmut en Heidi uit de fabriek schoppen.
SpazzII @AmateurVinoloog2 juli 2024 13:47
We kunnen nog wel wat discussiëren over wat een ‘goede’ auto is. Als je daarmee doelt op rijke uitrusting inclusief adaptive cruise controle bij het instapmodel dan heb je er het ten eerste toch weer over de prijs en ten tweede niet zozeer over de auto, maar over de aankleding ervan. En inderdaad dat doen de Aziaten erg goed.
Maar hoe goed een auto is hangt ook samen met hoe fijn die rijdt, de wegligging, het onderstel, het rijgevoel, het overzicht, enzovoorts, dat is waar die Duitse merken op varen. Begrijp me niet verkeerd, ik denk dat de voorsprong op dat gebied ook al flink gekrompen is of misschien helemaal verdwenen. Maar ik kreeg de indruk dat een goede auto wordt gedefinieerd als “veel foefjes in het standaardpakket”.
AmateurVinoloog @SpazzII3 juli 2024 13:34
Het zijn veel verschillende zaken die een auto tot een goede auto maken; veiligheid, kwaliteit, comfort en rijgedrag zijn een aantal dimensies. Op alle dimensies zijn automakers dichter naar elkaar gekropen. De knoppen in een ID4 zijn niet beter dan (het handjevol ;)) knoppen in een Tesla. Idem voor die in de nieuwe BMW i5. Rijgeluid en stuurgedrag van een Tesla Model 3 doen voor mij niet onder voor bijvoorbeeld BMW i4 (hoewel ik de i4 mooier vind).

En uiteindelijk is dat een totaalplaatje waar je op uitkomt. Als het verschil op al die dimensies zo klein is, dan moet dat ook ergens in de prijs terug te zien zijn. Als je vervolgens de auto's naast elkaar legt, dan zie je dat een BMW i4 relatief kaal is qua opties om op hetzelfde prijsniveau als een Koreaan of Chinees te komen (oh je wilt comfort access? Tik dan wel ff dit pakket voor 3k af), terwijl de verschillen op alle (andere) dimensies juist bij de elektrobakken heel, heel klein zijn.

[Reactie gewijzigd door AmateurVinoloog op 22 juli 2024 17:00]

SpazzII @AmateurVinoloog3 juli 2024 15:10
Wij rijden nu bijna 5 jaar een Kona electric en krijgen binnenkort een nieuwe. Reden is dat die auto compleet genoeg is met redelijk bereik, maar voornamelijk de actieradius en kofferbakruimte in relatie tot de prijs. Een BMW valt af op basis van alleen al de prijs, was nooit een optie of overweging. Maar tegenover die hogere prijs staat toch echt wel beter rijgedrag, stuurgedrag, rijgeluid en rijcomfort van die BMW, dat heeft verder weinig met comfort acces (wat dat ook moge zijn) te maken. Die Kona is een prima gezinsauto en goede bang for buck (als niet wat saai), maar haalt het toch echt niet bij het rijgedrag van vrijwel elke BMW. Kijken we hier anders naar of begrijpen we elkaar verkeerd?
AmateurVinoloog @SpazzII3 juli 2024 15:49
Ik zeg dat het elkaar in veel gevallen niet of nauwelijks ontloopt, vís a vís een auto met dezelfde carresoriebouw en klasse. Er zijn nauwelijks nog echt slechte auto's te vinden (nieuw). Ik heb jaren een BMW 5 serie gereden en tuurlijk is en blijft dat ongeevenaard. Maar de verschillen zijn kleiner geworden. De kwaliteit van de nieuwe 5 serie vind ik er niet langer van afspatten, terwijl veel andere merken min of naar het niveau van BMW zijn gekropen qua afwerking. Het rijgedrag is tegenwoordig bijna altijd prima, omdat het accupakket een positieve uitwerking heeft op het zwaartepunt van de auto. Krijg je bij een BMW beter rijgedrag? Vast. Daar betaal je voor. Is dat rijgedrag nog dat bedrag waard? Dat is een individuele afweging, voor mijn in ieder geval niet langer.

Een Model Y doet niet onder voor een ID4, maar is uiteindelijk met dezelfde opties onder aan de streep goedkoper 5k goedkoper.
pixeled @grasmanek942 juli 2024 08:32
Ik zie in je bericht veel beweringen en zelfs wat getallen zonder ook maar een enkele bron. Op mij komt het dan vooral over als onderbuikgevoel.

70% van de mensen in Nederland moet 3x nadenken uitgaven in de categorie basisbehoeften? Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar zou je aan willen raden je niet gek te laten maken door wat je tegenwoordig allemaal online kan vinden aan 'informatie'.

Verder overigens wel eens met je algemene strekking dat winstmaximalisatie door bedrijven, en het vervolgens niet (eerlijker) verdelen van die winst onder werknemers, een slechte zaak is.
grasmanek94 @pixeled2 juli 2024 09:49
Die 70% is zeker zonder bron en een onderbuik gevoel, nu is het waarschijnlijk zeer overdreven, maar dat veranderd niet de kern van mijn verhaal.
Als het signaal van bedrijven is "paniek, consumenten geven veel minder uit", dan wordt er overduidelijk nagedacht waar hoeveel geld heen zal gaan. Daar impliceer ik absoluut geen armoede mee (of iets dergelijks).

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 17:00]

killercow @grasmanek942 juli 2024 10:31
Jawel, dat veranderd volkomen je verhaal.

Het is namelijk volkomen onwaar en het aandeel gezinnen onder de armoedegrens daalt al jaren:
https://www.nji.nl/cijfers/armoede-gezinnen
drdelta @killercow2 juli 2024 10:51
Cijfermatig klopt dat inderdaad.
Desondanks groeit 1 op de 20 kinderen "in armoede" op.

En daarnaast, wat is "een laag inkomen"?

Volgens jouw bron is een huishouden van 2 volwassen met een totaal inkomen van €1600 p/m géén laag inkomen. Ter referentie, het minimumloon voor één persoon ligt op €2000 p/m.
centr1no @killercow2 juli 2024 11:42
Nee.
Het probleem zit 'm in de definitie van armoede die gehanteerd wordt.
"Van armoede is sprake als het inkomen onder een bepaalde koopkrachtnorm ligt."
Dat is lekker makkelijk maar het zou toch vrij duidelijk moeten zijn dat het inkomen niet het enige is dat de koopkracht bepaalt.
Het inkomen stijgt dan wel, maar op dit moment niet net zo hard als de inflatie en letterlijk alles wordt tegelijkertijd ook duurder, om maar niet te spreken van onverwachte en exorbitante kosten zoals bijv. de energiekosten.
Er zit ook een groot verschil tussen leven net boven de vastgestelde 'armoedegrens' en 'makkelijk rond kunnen komen'. Heel veel mensen zullen de gestegen kosten op moeten vangen door te besparen op luxe.
Het Nibud geeft aan dat 45% het afgelopen jaar eens of meerdere malen betalingsproblemen heeft gehad en dat 14% maandelijks rood staat op de rekening.
Het hoeft dan wel niet per definitie 'armoede' te zijn maar het is wel degelijk een feit dat veel mensen meer naar hun uitgaven zijn gaan kijken.

Als je dat naar bijv. de automarkt trekt zie je dat daar de gemiddelde prijs ver boven het bedrag ligt dat mensen daadwerkelijk uit willen geven en dat ook de gemiddelde leeftijd van auto's stijgt.
Apache4u @grasmanek942 juli 2024 08:55
Een beetje een kip/ei stelling dit. Als het bedrijfsleven hier de mensen veel beter gaat betalen worden de producten en/of diensten die zij leveren duurder en wordt je concurrentiepositie nog slechter tov bijvoorbeeld China.
L2GX @Apache4u2 juli 2024 09:47
Of de uitgekeerde ROI wordt kleiner, en daar is veel marge voor.
Dat vinden investeerders niet, maar de gemengde economie maatschappij, met inspraak van het socialisme, is gezonder dan wat die investeerders ervan maken.
We gaan ook echt minder moeten consumeren, minder gif produceren, etc.
En de energie-, gezondheids- en milieu- problematiek worden hier en in China gedreven door die honger naar Return On Investment.
Volkswagen kan groener, socialer, en met minder steun aan dictaturen- als de maatschappij dat wil, tenminste. En dat mag je als burger aanstippen.
grasmanek94 @Apache4u2 juli 2024 09:48
Of ze kiezen (niet) ervoor om genoegen te nemen met minder winst. Er wordt van iedereen (in ieder geval alle consumenten/burgers) gevraagd om genoegen te nemen met minder, ben dan eerlijk en trek het ook door naar bedrijven :+
Alan99 @grasmanek942 juli 2024 14:24
Tja, iedereen die vind dat bedrijven zo veel winst uitbetalen aan de aandeelhouders kunnen toch gewoon aandelen kopen? Dat zijn allemaal beursgenoteerde bedrijven, dus het is heel eenvoudig als je wil mee profiteeren van de "graaizucht" van de bedrijven.

Al wie loopte te zeuren over de winst van de bedrijven moet zich duidelijk wat bijscholen in de basisprincipes van de economie. Tenzij je uiteraard om ideologische redenen wil in onwetendheid blijven om ongehinderd door enig inzicht ter zake in een fantasie wereldbeeld te blijven geloven.
Hardnekkig blijven geloven in de kerstman is natuurlijk heel verleidelijk maar daarmee ga je de problemen niet oplossen. De reden dat China ons op zo veel vlakken langs links en rechts inhaalt is vooral omdat ze niet bestuurd worden door politici die de burgers voorliegen in kerstmansprookjes maar weten waar welvaart op lange termijn wél vandaan komt.
Tip: het is NIET cadeautjes geven aan al wie geen zin heeft zich in te spannen om zelf te produceren wat ze zo graag willen consumeren.
HotFix @Red hot2 juli 2024 08:55
Hallo chatgpt :-)
Niet klakkeloos aannemen what chatGPT je vertelt zonder bronnen na te lopen
DigitalExorcist @HotFix2 juli 2024 10:05
Inderdaad; je haalt ze er zo tussenuit he, die AI-reacties ;)
Red hot @HotFix2 juli 2024 10:07
Handig toch 🙂
Bronvermelding:
accounting for almost 7 percent of the region’s GDP and being directly or indirectly responsible for employing almost 14 million people

En ook
HotFix @Red hot2 juli 2024 11:10
Om eerlijk te zijn ben ik het met de standpunten eens, maar de opmaak viel me op :-)
gimbal @Red hot2 juli 2024 10:18
Je verwart "handig" en "gemakzuchtig".
Caayn @Pasteis2 juli 2024 08:06
Mee eens. Op deze manier is de kans groot dat de Europese auto-industrie hetzelfde lot treft als de zonnepanelen industrie. Compleet kapot gemaakt door goedkope Chinese import die hier gedumpt worden voor prijzen waar niet tegen te concurreren valt.

Alleen heeft de auto-industrie een veel grotere impact op onze economie dan de zonnepanelenindustrie ooit had.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 17:00]

himlims_ @Caayn2 juli 2024 08:17
Dan is protectionisme niet zo’n gek idee,

@kamerplant globalisering werkt alleen wanneer iedereen volgens bepaalde regeltjes werkt. Wat China doet is niet zoals het zou “moeten” werkend. Dus jah; in sommige gevallen is het raadzaam je eigen markt te beschermen. Gooi er een import heffing op

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 22 juli 2024 17:00]

kamerplant @himlims_2 juli 2024 08:37
Globalisering heeft ons echt krankzinnig veel welvaart gebracht. Dus nee, ben het echt niet met je eens 😄
Naafkap @kamerplant2 juli 2024 08:48
Ons? Of een klein deel van de Nederlanders/Belgen?
Cafe Del Mar @Naafkap2 juli 2024 09:15
Iedereen, niet enkel een klein deel.
Meer protectionisme betekent meer inflatie en inflatie treft de (financieel) zwakkeren in de samenleving extra hard.
Ook als we niet enkel naar Nederland/België of Benelux kijken, maar naar de EU: protectionisme zal ons hogere prijzen geven (en dus minder koopkracht en meer armoede).

En hoeveel ASML-machines zouden er nog geëxporteerd worden, als elk land zijn eigen lithografiemachines zou bouwen? Ahja, want protectionisme. Hoeveel machines zou ASML überhaupt kunnen maken, als ze geen grondstoffen en componenten meer buiten NL of de EU mogen kopen?
GurbieV @Naafkap2 juli 2024 08:55
Iedereen die wel eens spullen uit China heeft gekocht heeft er voordeel van.

Nog afgezien wat het ons als Nederland handelsland als omzet gebracht heeft.

De afkoppeling van China gaat ons nog heel wat inflatie opleveren.
vectormatic @kamerplant2 juli 2024 08:54
wat niet betekent dat het een goed idee is om dat maar eindeloos zijn vrije loop te geven.

Ik ben het met himlims_ eens, je kan als land niet alles maar vrolijk outsourcen, want uiteindelijk blijft er niks meer over wat je zelf als waarde toevoegt, met als gevolg dat al die welvaart ineens erg hard verdwijnt, een economie op diensten/luxe is leuk, totdat het economisch even wat minder gaat, en iedereen de hand op de knip houdt.

Daarnaast maak je je als land/maatschappij ook afhankelijk van andere regimes. Leuk dat die chinese autos goedkoop zijn, maar wat als we nog eens met een van onze marineschepen in taiwan op de koffie gaan, en beijing besluit geen export van reserveonderdelen meer toe te staan?
Alan99 @kamerplant2 juli 2024 14:46
Bovendien mogen we de Chinezen dankbaar zijn dat zij de ontwikkeling van de technologie hebben gefinancierd, en de wetenschappers hebben opgeleid die het hebben uitgevonden, voor de volgende generatie batterijen, elektromotoren, materiaalwetenschappen, kernenergie, zonnepanelen, ...

De "alles moet gratis" roepers die in hogere spirituele zones zweven maar als het er op aankomt wel alle hightech willen krijgen terwijl ze neerkijken op wetenschap en techniek moeten maar eens beseffen dat dit niet vanzelf komt. Iemand moet de inspanningen doen om dat te ontwikkelen. En die inspanning is wel wat anders dan leuteren over poëzie, oosterse spiritualiteit of voetbal. Dat is kinderen van hun 5 tot 25 jaar keihard laten studeren om de vaardigheden te leren om deze hightech te beheersen.
Wie dat allemaal niet nodig vindt en een andere "levensvisie" verkiest mag dat uiteraard, maar die moet dan wel de intellectuele eerlijkheid hebben dat die dan ook niet moet verwachten om alles gratis te krijgen van wie wèl die inspanningen heeft gedaan.
Wie zijn hele jeugd in vakantiestemming verkeert en nadien met 35 uurtjes per week aanmodderen denkt veel te produceren moet zijn economische verwachtingen wat aanpassen aan zijn eigen productiviteit. En een maatschappij die het normaal vindt dat de meerderheid van de bevolking eigenlijk nauwelijks écht nuttige zaken produceert moet ook aanvaarden dat er nauwelijks écht nuttige dingen kunnen worden geconsumeerd.
In China is de mindset toch wel veel realistischer dan in Europa, en dat gaan we steeds meer voelen.
Voor wat hoort wat.
SPee @himlims_2 juli 2024 13:17
Die komt er al: tot 38,1% vanaf nu.
Cranslove @Caayn2 juli 2024 10:15
Dan is het aan de fabrikanten hier om goedkoper te gaan produceren en moet men leren met minder winst genoegen te nemen. 1 euro winst is ook winst. Dus laat ze maak kapot gaan aan concurrentie uit China. De consument is de grote winnaar!
Blokker_1999
@Caayn2 juli 2024 10:23
En denk je dat wij hier niet aan protectionisme doen? Of aan subsidie?

We hebben in de EU al heel lang een importheffing op wagens die van buiten de EU komen, net om die markt al te beschermen, en er is sprake van dat verder te verhogen voor Chinese EVs.

Maar aan de andere kant zijn we wel aan het klagen dat alles zo duur wordt. En hebben we dan ineens goedkopere wagens, is het weer niet goed.
al__in__gebruik @Pasteis2 juli 2024 08:26
Ik heb een Chinese elektrische auto en het boeit me inderdaad helemaal niet welke schade dit op termijn gaat opleveren. Mijn elektriciteit is ook Chinees door de zonnepanelen. Boeit me ook niet. Ik ben niet voldoende economisch en politiek opgeleid om te weten wat de globale impact is van mijn gebrek aan keuze. In Belgie smijten ze met geld, dat weet ik. Ze geven 5000 euro premie voor een elektrische wagen zonder dat er budget voor is en ze doen dat net voor de verkiezen. Ze klagen dat er subsidies zijn in China en dat dat niet eerlijk is.
Stukfruit @al__in__gebruik2 juli 2024 08:43
De impact zal zijn dat je open staat voor broddelwerk achter de software (makkelijk om te misbruiken) en dat je straks afhankelijk bent van een autoindustrie die zich nu aan het inkopen is.

Nu betaal je lekker weinig, maar kijk eens even hier voor een mooie BYD Seal U Comfort:

In Duitsland: 41,990 Euro
In China: 21,769 Euro

Je mag 3x raden waar straks de rekening komt te liggen zodra de Europese markt ingedut is en het moeilijker is om te concurreren en je hoeft je niet af te vragen óf dat gaat gebeuren, want het feit dat er nu een verschil van 92.9% in de prijzen zit zou je eigenlijk genoeg moeten vertellen.

Dat is dan alleen maar een deel van de economische schade. Ik benoem hier nog niet het wegvallen van middelen om vooruitgang te boeken bij bv. nieuwe technieken als er steeds minder budget overblijft.
laurxp @Stukfruit2 juli 2024 12:19
De impact zal zijn dat je open staat voor broddelwerk achter de software (makkelijk om te misbruiken) en dat je straks afhankelijk bent van een autoindustrie die zich nu aan het inkopen is.
Met andere woorden, precies wat de Westerse fabrikanten al jaren aan het doen zijn? Compleet ander rijgedrag door een over-the-air update? Check. Data doorsturen naar de fabrikant? Check. Reeds aanwezige functionaliteit beperken als betaalde DLC, of zelfs een abbonement? Check.

Ik ken geen enkel automerk dat nog respect heeft voor de consument. Ze proberen je allemaal compleet uit te melken voor een paar euro extra winst. Maakt het nou echt uit of die data terecht komt bij een advertentiebedrijf via een Duitse automaker of een Chinese?
al__in__gebruik @Stukfruit2 juli 2024 09:12
Ik versta je punt niet. Je antwoord op een post die zegt "boeit niet" met dingen als "zou je eigenlijk genoeg moeten vertellen" "je mag 3x raden" en vage voorspellingen over economische schade.

Ik ken de theorie voor de toekomst niet maar ik weet hoe het gegaan is met zonnepanelen. Die zijn beter en goedkoper dan ooit.


Wat "broddelwerk" wil zeggen weet ik ook niet maar als je spreekt over Android Automotive dan vind ik het alleszins niet slecht.
Machlah @Pasteis2 juli 2024 08:32
Was de Tesla Model Y niet de meest verkochte auto? Ga je nu ook wat zeggen over de Amerikanen of alleen over de Chinezen?
turbojet80s @Machlah2 juli 2024 08:39
Amerika is onze bondgenoot. China niet. Samen met Amerika stelt Europa nog iets voor in vergelijking met andere landen. Zonder elkaar zijn we niets
Ablaze @turbojet80s2 juli 2024 09:15
Van Amerika is ook al decennia bewezen dat ze op allerlei manieren de gehele bevolking bespioneren. Waarschijnlijk nog erger dan China, als je kijkt wat ze al deden ten tijde van Snowden.

China is wel degelijk onze bondgenoot, zonder China bloedt onze volledige economie dood. Wij hebben nauwelijks nog maakindustrie in Europa.
r2504 @Ablaze2 juli 2024 11:05
Ik denk dat China ons meer nodig heeft dan wij hen (al maken we het ons ook iedere dag moeilijker).

Ik denk dat we sneller terug een maakindustrie in Europa opzetten dan dat China een nieuwe afzetmarkt heeft gevonden (of dacht je dat Rusland een alternatief is ?)
roelst1 @r25042 juli 2024 11:51
Ik denk dat China ons meer nodig heeft dan wij hen
Je hebt het precies verkeerd om. Mocht alle handel met China spontaan stoppen, dan komen ze inderdaad in een economische recessie, maar het land is zo opgebouwd dat ze volledig autonoom kunnen draaien en nog redelijk welvarend ook. Europa aan de andere kant, is volledig afhankelijk van landen zoals China voor de productie van ontzettend veel goederen. Zonder China komen veel bedrijven in de problemen omdat er in Europa niet genoeg productiecapaciteit is en de beschikbare capaciteit vele malen meer kost. Door het vraag&aanbod probleem worden die kosten dan waarschijnlijk nog veel hoger ook.
Ik denk dat we sneller terug een maakindustrie in Europa opzetten
En wie denk je dat er in die fabrieken gaan werken? De tandarts om de hoek, de accountant van je buren, of de HR Business Partner bij je software bedrijfje? Er zullen vast een aantal fanatiekelingen opstaan, maar ik zie het niet zo optimistisch in.
Ablaze @r25042 juli 2024 13:30
West Europa is volledig kansloos als het gaat om het opzetten van maakindustrie. Het duurt al jaren om vergunningen te krijgen. Er is geen netwerk van bedrijven die grondstoffen leveren, zoals dat er in China is. De milieu-eisen zijn hoger en de lonen zijn onvergelijkbaar. Plus er is niemand die in de maakindustrie wil werken. En er is een tekort aan ervaren werklieden, want alles dat na het design komt, is al decennia lang uitbesteed aan andere landen.
Andros
@turbojet80s2 juli 2024 08:52
Mooie bondgenoot die ons duur gas verkoopt en oorlogen aan de gang houdt. En ik ben benieuwd of mensen hier dat gekke land nog als bondgenoot ziet als die oranje brulboei herkozen wordt, daar hebben er genoeg kritiek op. Europa moet zeer hoogdringend echt naar zichzelf gaan kijken al zijn ze er al jaren te laat mee. We worden gewoon op vele vlakken links en rechts ingehaald...
turbojet80s @Andros2 juli 2024 08:56
Wilders heeft van alle kandidaten de meeste stemmen gekregen, denk dat die kiesers, Trump ook nog wel 4 jaar gunnen.

[Reactie gewijzigd door turbojet80s op 22 juli 2024 17:00]

pegagus @turbojet80s2 juli 2024 10:24
37 van de 150 zetels is alles behalve het merendeel. Om het er maar niet over te hebben dat niet alle Nederlanders gestemd hebben. Er zijn per 2e kamerzetel iets minder dan 70.000 stemmen uitgebracht. Ca. 2,6 miljoen mensen hebben een stem op de PVV uitgebracht en dat is minder dan 15% van onze Nederlanders.
hichelay @pegagus2 juli 2024 11:18
Dat klopt niet helemaal, want volgens CBS waren er 13,3 miljoen mensen die mochten stemmen. Je kunt natuurlijk niet zomaar de hele bevolking van Nederland nemen om het percentage af te leiden, daar zitten ook veel mensen tussen die niet mogen stemmen.

2,6 miljoen van 13,3 miljoen is 19,55%.

https://www.cbs.nl/nl-nl/...emmen-is-50-jaar-of-ouder

En dan klopt het eigenlijk nog steeds niet, want dan moet je nog kijken hoeveel mensen daadwerkelijk (geldig) hebben gestemd, namelijk 10.475.203, zie https://www.kiesraad.nl/a...ing-22-november-2023-vast.

Dan zit je opeens op 24,82%.

Maar dat is nog makkelijker uit te rekenen door simpelweg het aantal "gewonnen"zetels te delen door het totaal: 27 / 150 = 24,67%, zeg maar voor het gemak 25%, dus 10 procentpunt meer dan de 15% die jij noemt.

Dan de inhoud: het is inderdaad geen meerderheid, maar het is simpelweg wel de grootste partij die de meeste stemmen heeft opgehaald, wat jij/ik/wij/men er ook van vind(t)(en).
Odie
@hichelay2 juli 2024 11:35
In een gezonde democratie heerst niet de wens van de meerderheid. Maar we raken wel erg offtopic.
hichelay @Odie2 juli 2024 15:27
Inderdaad offtopic, maar ik reageerde alleen op informatie die onjuist is.

En ik ben benieuwd wat je dan precies bedoelt met een gezonde democratie. In een democratie is het toch zo dat de meerderheid van het volk bepaalt, eventueel via stemmen op politieke partijen?

Er zijn tal van zaken in Nederland die door de regering in gang zijn gezet waar wij het niet mee eens zijn, maar ze vertegenwoordigen nu eenmaal een meerderheid van het volk via een coalitie. Dat is toch een democratie?
Odie
@hichelay2 juli 2024 16:01
Democratie is macht van het volk, bij ons in de vorm van een gekozen parlement (parlementaire democratie). In beginsel beslist het volk over de samenstelling van het parlement, maar daarna kijkt het parlement hoe ze tot een regering komt. Het is niet perse zo dat de grootste partij het voor het zeggen moet krijgen, ze moeten kijken of er een regering te vormen is die een zo groot mogelijk deel van de bevolking vertegenwoordigd en een gezamenlijk beleid kan uitvoeren. Het is dus NIET zo dat de grootste partij altijd de regering bepaalt, tenzij de grootste een absolute meerderheid vormt (komt bij ons eigenlijk nooit voor).

Maar los van de vraag wie de regering vormt: in een gezonde democratie erkent de meerderheid altijd de minderheid en erkent de democratie dat de meerderheid niet altijd gelijk heeft en dat de rechten en belangen van minderheden beschermd en gezien moeten worden.

Ander vervalt een democratie in een dictatuur van de meerderheid en dat is een uiterst ongezonde houding naar een maatschappij.
hichelay @Odie3 juli 2024 01:17
Met je eerste alinea ben ik het helemaal eens, dat is hoe de democratie in Nederland werkt.

De andere twee alinea's zijn echter puur een mening over wat volgens jou een "gezonde" democratie is. Dat staat overigens los van mijn eigen mening daarover, die komt aardig met die van jou overeen.

Het gaat echter niet altijd op die manier. Een simpel voorbeeld is abortus. Een aanzienlijke minderheid van de bevolking is het er helemaal niet mee eens dat abortus onbeperkt mogelijk is en zelfs vergoed wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Onbeperkt wil zeggen: meerdere malen bij dezelfde vrouw. Ongeveer een derde van alle abortussen wordt uitgevoerd bij vrouwen die al eerder een abortus zijn ondergaan.

In hoeverre wordt rekening gehouden met de mening van die minderheid? Of het ongeboren kind?

En zo zijn er wel meer voorbeelden te bedenken. Nee, uiteindelijk is het altijd de meerderheid die bepaalt, zo werkt democratie.
Odie
@hichelay3 juli 2024 09:36
Jij bent kennelijjk dus voor een absolute dictatuur van de meerderheid kennelijk. Ik heb een andere vorm van democratie voor ogen... maar we raken enorm offtopic.
hichelay @Odie3 juli 2024 16:40
Dit kan wel off topic zijn, maar nog steeds een interessante discussie, als je het mij vraagt.

Blijkbaar heb ik mijzelf nog niet goed uit kunnen leggen. Ik zeg niet dat ik voor een absolute dictatuur van de meerderheid ben, ik zeg hoe het simpelweg werkt: de meerderheid bepaalt altijd. We leven de facto in een absolute dictatuur van de meerderheid.

Dat een aantal politieke partijen er voor kiest om voor een aantal minderheden op te komen, is hun keuze. Ze hadden ook iets heel anders kunnen kiezen. Links- of rechtsom krijg je niets gedaan als je geen meerderheid van de zetels achter je krijgt.

Nogmaals het voorbeeld van abortus: veel mensen willen niet dat het mogelijk is, maar het is wel mogelijk. Je kunt niet elke minderheid tevreden stellen = meerderheid bepaalt = absolute dictatuur van de meerderheid.
Odie
@hichelay3 juli 2024 18:31
En ik zeg dat ik vind dat in een gezonde democratie de meerderheid ook rekening houdt met de minderheid. De minderheid is werkeloos of ziek. Vind jij dat de meerderheid die niet werkeloos of ziek is maar moet kunnen opleggen "zak erin, zoek het uit"? Nee, dat past niet in een sociale democratie. Je houdt rekening met de andere kant, ook al is dat een minderheid.

Ik behoor zelf tot een minderheidsgroep. Ik moet er niet aan denken dat de meerderheid mij gaat verbieden mezelf te zijn of überhaupt te mogen zijn.

In die context zeg ik: in een gezonde democratie houdt de meerderheid rekening met de minderheid. veel van die dingen liggen gelukkig vast in de grondwet, dus al zou de meerderheid bepaalde zaken voor de minderheid willen torpederen dan is dat niet zo makkelijk.
hichelay @Odie3 juli 2024 19:08
Ja prima, ik zeg alleen op mijn beurt dat er dus ook veel minderheden zijn waar geen rekening mee wordt gehouden. Voor jouw minderheidsgroep(en) is het blijkbaar goed geregeld, ik ken er een aantal waarbij dat niet zo is. Dus een "gezonde, sociale" democratie is relatief en subjectief.
Ik moet er niet aan denken dat de meerderheid mij gaat verbieden mezelf te zijn of überhaupt te mogen zijn.
"Ik moet er niet aan denken dat abortus volledig gelegaliseerd zou zijn." zou een uitspraak kunnen zijn als de rollen waren omgedraaid.
Odie
@hichelay4 juli 2024 00:19
Wie ben ik om een vrouw te verbieden over haar eigen lijf te beslissen?
hichelay @Odie4 juli 2024 09:18
Mijn punt is blijkbaar nog steeds niet duidelijk. Het gaat niet om de inhoud, dus niet over abortus zelf, het gaat er over dat in een democratie altijd de meerderheid het voor het zeggen heeft en het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen. Daarom is dus een gezonde. sociale democratie relatief en subjectief. Wat jij een gezonde, sociale democratie vindt, vindt een ander dat een ongezonde, asociale democratie.

Andere onderwerpen, naast abortus waar grote minderheden een andere mening hebben dan wat de meerderheid in de tweede kamer via een coalitie en regering heeft uitgevoerd:

- Stikstofmaatregelen
- Aardbevingen in Groningen
- "X" in het paspoort
- Excuses slavernijverleden
- Kinderbijslag
- Hoogte van het AOW

En zo kun je eindeloos doorgaan. Het ene onderwerp is veel gevoeliger dan het andere, maar kan voor de een ontzettend belangrijk zijn, terwijl het de ander juist niet interesseert. Die ene persoon heeft dan dus het gevoel in een ongezonde, asociale democratie te leven, terwijl de ander dat precies tegenovergesteld beleeft.
Odie
@hichelay4 juli 2024 11:30
We rennen in rondjes. Mijn enige punt was dat ik een gezonde democratie voorsta waarin de dictatuur van de meerderheid niet de minderheid uit het oog verliest en niet altijd de mening van de meerderheid de beslissende factor is.

Dat anderen een andere definitie hebben is prima, maar dit is mijn definitie (o.a.) van een gezonde en vooral sociale democratie.
hichelay @Odie4 juli 2024 15:52
We rennen zeker in rondjes, want mijn punt is dat dat onmogelijk is en dus op dit moment ook niet het geval is.
pegagus @hichelay3 juli 2024 16:32
Turbojet80 heeft zijn reactie aangepast. Waar ik op reageerde was dat een meerderheid van de Nederlanders op de PVV gestemd zou hebben.
3dmaster @pegagus2 juli 2024 10:35
Nou ja dit dus. Ik word niet goed van mensen die 'de grootste' verwarren met 'de meerderheid'. Het geeft ergens ook wel meteen het niveau aan.

Maar goed, dit is off-topic.
faust2016 @turbojet80s2 juli 2024 10:02
Dat is niet waar. 3/4e van de stemmers heeft niet op PVV gestemd.
Andros
@faust20162 juli 2024 12:13
En 9/10e van de kiezers heeft niet op jouw favoriete partij gestemd, het blijft een onzin argument. PVV is de grootste partij in de tweede kamer en is democratisch verkozen, waarom is dat voor sommigen zo moeilijk te begrijpen?
Odie
@Andros2 juli 2024 12:56
Gelukkig regeren we in Nederland niet met een tweepartijenstelsel maar middels coalities. De grootste is niet noodzakelijkerwijs onderdeel van de coalitie. In dit geval wel, maar het feit dat de grootste de PM niet eens kan leveren geeft al aan in wat voor vaarwater deze regering zich begeeft.
Andros
@turbojet80s2 juli 2024 08:58
Ow van mij mag die vent ook best terug president worden daar, ik vond z'n vorige termijn best komisch, zeker omdat ik er zelf niet woon. Maar kijk er niet raar van op als hij landen laat vallen die hun NAVO bijdragen niet hebben betaald, daar heeft die man best een punt.
decoach @Andros2 juli 2024 09:22
Dat is ook echt het enige valide punt dat hij ooit gemaakt heeft en hij zei er nog bij dat hij het aan zou moedigen dat die landen aangevallen zouden worden.
Pietervs @Andros2 juli 2024 12:25
Het feit dat er iemand in de VS aan de macht komt wiens primaire belang zichzelf is, is al van aangetoond dat de wereld als geheel daar niet bepaald beter van wordt.
Dus nee, ondanks het entertainment gehalte heb ik liever iemand met enig werkend verstand in het Witte Huis.
Odie
@turbojet80s2 juli 2024 11:34
Dat is een mantra dat de gemiddelde PVV stemmer graag blijft herhalen, maar dat is mijlenver van de waarheid. Het laat een beetje zien hoe beperkt het gemiddelde electoraat in staat is om verkiezingsuitslagen te duiden.
magnifor @turbojet80s2 juli 2024 09:21
Onze bondgenoot die ons verplicht om Schiphol te laten groeien of anders komen er sancties…. Goede bondgenoot man….
turbojet80s @magnifor2 juli 2024 11:36
De EU heeft een akkoord met Amerika over de vluchten. De plannen van Schiphol waren tegen de gemaakte afspraken in. Blijkbaar vind de EU de mensen die rondom Schiphol wonen niet belangrijk genoeg om de contracten open te breken. Ik vind het naïef als je Amerika daarvan de schuld geeft.
possenier @Machlah2 juli 2024 10:19
En is het nog steeds. Is beetje onduidelijk geformuleerd maar er staat dat byd de grootste is van de chinese auto's.
Alan99 @Machlah2 juli 2024 14:49
De Tesla Model Y wordt bovendien in Duitsland gemaakt.
GRerink @Pasteis2 juli 2024 08:18
Misschien een kanttekening... In veel chinese auto's zitten onderdelen van europese bedrijven, voornamelijk Bosch automotive. Dus dat is dan wel weer goed voor de europese markt.
iAR @Pasteis2 juli 2024 08:18
Het is duidelijk dat het de consument niks boeit welke schade op termijn dit gaat opleveren en hoe onze eigen markt kapot wordt gemaakt.
In algemene zin is dit toch orde van de dag? De grote groep boeit het allemaal niets, en letten alleen op de prijs. Dat het slecht is voor jezelf, de aarde of de economie... zien we later wel.
jukman @Pasteis2 juli 2024 09:04
"Het is duidelijk dat het de consument niks boeit welke schade op termijn dit gaat opleveren en hoe onze eigen markt kapot wordt gemaakt."

Ik hoor je, maar als ik een nieuwe auto nodig heb, en een Chinese auto is vele duizenden euro's goedkoper, dan is één blik op mijn bankrekening voldoende om toch voor een Chinese auto te kiezen.

Daarnaast denk ik (onderbuikgevoel, ik geef het toe), dat de Europese producenten wel een schop onder hun kont kunnen gebruiken om ook een serieus 'gas' te geven wat betreft ontwikkelen goedkopere elektrische auto's. De markt herstelt zich op termijn wel weer.

Tenslotte subsidieert China toch indirect onze voertuig-elektrificering. Mooi toch?
Mars2020 @jukman2 juli 2024 10:25
Goedkopere elektrische auto’s in Europa bouwen kan alleen als de lonen hier omlaag gaan, want de Chinees verdient gewoon minder. Zou je zelf minder willen verdienen en inleveren op onze welvaart? Of we moeten meer Europees kopen wat de prijzen ook omlaag kan brengen.
jukman @Mars20202 juli 2024 12:01
Je hebt gelijk, daar pas ik voor, ben ik eerlijk in :)

Maar ik vermoed (nogmaals, onderbuik), dat er nog wel ruimte zit in het verdienmodel en bedrijfsvoering van de Europese auto-industrie.
Ik heb nou niet het idee dat ze tot het gaatje gaan om goedkopere elektrische auto's te maken;
een beetje prikken kan geen kwaad.
mr_evil08 @jukman2 juli 2024 16:55
Tegen China valt niet op te concurreren met slechte werkomstandigheden en flinke subsidie,s vanuit de overheid.

De EU moet de importheffingen verhogen.
Single_Core @Pasteis2 juli 2024 09:48
Als een bijna identieke wagen 10 000 of 20 000 euro minder geld kost. Dan is de de keuze snel gemaakt. Ikzelf ga niet beslissen om 20 000 euro meer geld uit te geven voor de goedheid van de markt, hier moet de overheid maar aanpassingen maken dan.
youridv1 @Pasteis2 juli 2024 09:54
Het is duidelijk dat het de consument niks boeit welke schade op termijn dit gaat opleveren en hoe onze eigen markt kapot wordt gemaakt.
De gemiddelde consument heeft het budget niet om zich daar mee bezig te houden. De gemiddelde consument kán het zich niet veroorloven om 10.000-20.000 euro meer uit te geven "omdat het niet uit china komt"

Als de gemiddelde consument genoeg geld had om dat soort zaken te overwegen bij een auto aankoop, dan zat dit land niet vol met kia picanto's.
Dus dan kun je wel roepen "WE MOETEN EUROPESE AUTO'S KOPEN!!!" maar een europese auto waar je fatsoenlijk met de kinderen in kunt begint gewoon bij 36K en dan heb je een Fiat 600.

Voor 99% van de mensen is een auto een stuk gereedschap wat aan bepaalde eisen moet voldoen en er een beetje leuk uit moet zien, geen politiek statement.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 17:00]

mr_evil08 @youridv12 juli 2024 16:52
Niet helemaal anders reden we allemaal in dezelfde type auto en waren auto,s niet in verschillende luxe klasse te krijgen, het is wel een stukje van je leven waar je dagelijks in doorbrengt.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:00]

youridv1 @mr_evil082 juli 2024 19:05
Er zijn meerdere auto’s in hetzelfde prijs segment

Er zijn ook meerdere budgetten, maar er is wel degelijk een budget wat het vaakst voorkomt en dat budget is niet toereikend voor een dikke europese EV
mr_evil08 @youridv12 juli 2024 21:22
En toch worden er Mercedes S klasse,s verkocht etc.
Het klopt dat prijs bepalend is.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:00]

Jaro Nesvadba @Pasteis2 juli 2024 09:09
Ik denk dat er 'de consument' wel meer niet boeit, en er dáárdoor schade op de lange termijn ontstaat. Het is sowieso niet houdbaar - denk ik - dat auto's groter en duurder werden en worden (hoewel dat laatste mss stopt, omdat we tegen praktische grenzen aanlopen bij grootte).

KIjk naar hoe een Golf I of een BMW 3-serie zich ontwikkelden. Gepusht door de branche zelf? Ik vind zelf dat het allemaal wel minder mag of had gemogen, ook al kan ik erg genieten dat de luxe die het brengt, én de veiligheid. Wat ik wil zeggen: een wagen wordt erdoor duurder en duurder, en ik kies nu voor een aantrekkelijk geprijsde BYD.

Het gaat in het leven nu eenmaal om De Fluit en De Duit...

Ik vind tot slot het wel opmerkelijk dat 'men' nu zo uithaalt naar China als het gaat om data-verzamelen. En ik snap dat in se wel, maar niet dat het tegelijkertijd klakkeloos wordt geaccepteerd als de lease-mij en een merk als Tesla (vrijwel) exact doen. Ja, China is in de kern als staat natuurlijk anders dan een lease-mij en Tesla, maar wordt feitelijk door Tesla en LeaseMijXYZ niet precies hetzelfde gedaan (data verzamelen)?
killerbie @Pasteis2 juli 2024 09:36
ze accepteren dit toch gelemaal neit? chinacars gaan 30% extra belast worden
SpoekGTi @Pasteis2 juli 2024 09:46
Dat klopt, de consument denkt met zijn portemonnee:

Goedkope elektrische autos prima die nemen we. Zeker met alle subsidies die we er nog voor krijgen.
Goedkope zonnepanelen, yes please, neem ik er meteen 40 met alle subsidies die we er voor krijgen EN lekker cashen met salderen.

En daarom gaan we daarna maatregelen nemen qua overheden en EC om dan maar weer indirect belastingen te gaan verhogen, subsidies af te schaffen en salderen af te bouwen.

En dan de consument maar weer klagen je wordt ook altijd genaaid, JOH en hoe zou dat nou komen.....
cmegens @Pasteis2 juli 2024 10:24
En toch brengt Citroën nu een elektrische auto op de markt voor nog geen €25.000 met de e-C3. Daar zitten alle BYD modellen boven. Zelfs de meeste luxe versie blijf onder de €30.000.

Het kan dus wel. En ja, die heeft wat minder range. Maar juist in kleine landen zoals België en Nederland mag dat eigenlijk niet zo'n groot probleem zijn. Een kleine accu is ook weer sneller vol geladen.
Juice2000 @Pasteis2 juli 2024 10:33
Al decennia lang wordt werkelijk al onze troep in Azië gemaakt. Ik maak me niet nu opeens zorgen omdat ze daar ook al onze auto's gaan maken.

Als we, als Westerse landen, belangrijk hadden willen blijven in de wereldwijde productie, dan hadden we twintig jaar geleden iets moeten doen om onze industrie te beschermen.

Maken we electronica in het westen? Nee, allemaal uit Azië. Textiel? Azië. Alle plastic huishoudmeuk, zeg maar de hele inventaris van de blokkers van deze wereld? Azië. Een mooie tent voor op vakantie, campingspullen, die leuke gordijnen, dat stoeltje, je schoenen, Azië Azië Azië. Iedere boot die je ziet op de rivieren of op zee, allemaal heel oud of nieuwer en dus uit Azië.

We hebben de vliegtuigindustrie nog, maar daar houdt het wel een beetje op qua westerse productie.
n4m3l355 @Pasteis2 juli 2024 10:52
Wat extra saillant aan deze situatie is dat het merendeel van de EV's in Belgie gekocht worden via subsidie door de werkgever. Subsidies zijn niet alleen daar om het wagenpark groener te maken, maar ook lokale banen te sponsoren. In dit geval sponsort Belgie dus banen in Chinese gevangenissen in sommige gevallen.

Het is dan ook helemaal niet onredelijk dat de eis komt dat een supplychain 100% transparant moet zijn, dit is natuurlijk niet wenselijk. (Dat wilt nog niet zeggen dat Europese supply chains geen problemen hebben maar BYD en Chinese bedrijven specifiek kiezen ervoor slaaf arbeid in hun supplychain op te nemen).
dataindataout @Pasteis2 juli 2024 11:20
Ik heb bewust voor een auto gekozen die hier in België geproduceerd werd, volledig elektrisch maar aangezien het een Volvo is zou je nog steeds kunnen zeggen dat het toch voor een deel een Chinese auto is.
VicTheTrader @Pasteis2 juli 2024 11:25
Het is duidelijk dat het de consument niks boeit welke schade op termijn dit gaat opleveren en hoe onze eigen markt kapot wordt gemaakt.
Hier ziet er echt wat nuance achter. De meeste mensen die een Chinese auto kopen beseffen zich wel wat het voor de Europese markt betekent, en onder welke omstandigheden de Chinese bedrijven werken. We zijn niet gek.

Maar ik denk dat het niet helemaal eerlijk is om deze verantwoordelijk volledig naar de particuliere consument te pushen. In mijn geval was het verschil tussen mijn auto en de eerste vergelijkbare Europese auto meer dan € 8000. Ik ben best bereid om voor mijn principes te betalen, maar dit vond ik echt te veel geld voor iets wat eigenlijk op het politiek niveau geregeld zou moeten worden.

Het gaat overigens niet alleen over auto's. Ik vraag me af hoe veel rotzooi dagelijks op AliExpress besteld wordt. Het gaat waarschijnlijk om miljoenen euro per dag.

[Reactie gewijzigd door VicTheTrader op 22 juli 2024 17:00]

GigaHenk @Pasteis2 juli 2024 12:56
Wat kan er nou belangrijker zijn dan die 0.000036 graden opwarming tegen te gaan...... Daar horen we toch geen enkel kritische vraag bij te stellen. De wetenschap heeft gesproken!! Waarschijnlijk is het in België nog minder.

[Reactie gewijzigd door GigaHenk op 22 juli 2024 17:00]

1234567y @Pasteis2 juli 2024 12:57
Juist de Europese autofabrikanten zoals VAG hebben ons heel duidelijk laten zien maling te hebben aan regelgeving en de uitstoot van hun auto's. Dus als consument kies ik inderdaad bewust NIET meer voor een europese fabrikant. Dat is mijn goed recht. Dat jij daar anders over denk is ook prima, maar ik hoef geen regeltjes opgelegd te krijgen over waar ik wel en niet mijn geld aan mag uitgeven, tenzij we het hebben over een oorlogsconflikt en alle handel aan banden leggen.

Ik heb jou niet nodig om voor mij aan te wijzen wie de slechterikken zijn, of waar de bedreigingen vandaan komen. Koop jij spullen van Siemens ondanks hun WO2 verleden? Koop jij apparatuur van Cisco ondanks de backdoors? Koop jij camera's van HIKvision of een virusscanner van Kaspersky? Koop jij een auto van VAG? Jouw keuzes

Waarschijnlijk type je die opmerking dan ook op een Aziatische telefoon. Misschien niet, welke keuze je ook maakt, het is de keuze van de consument.

[Reactie gewijzigd door 1234567y op 22 juli 2024 17:00]

logix147 @Pasteis2 juli 2024 13:05
YouTube: Unveiling the Secrets of BYD's Atto3 World Factory

Ik zie op deze promo anders weinig handjes…

Feit dat de Chinese overheid deze industrie enorm stimuleert is denk ik een groter goed dan hier in de EU.

De winst marges op auto’s loopt hier de spuigaten uit. Ga maar eens bij je merk dealer de achterruitenwisser laten vervangen. Bij gros kom je boven de €100 uit wat gewoon rondweg een idioot bedrag is voor een drager en wat rubber.

Stom voorbeeld maar waarom moet een etron met wat opties 65.000 kosten en een model Y in Duitsland 45.000? Beiden worden daar “gemaakt” en dan is China vreemd als ze met Tesla een “prijzenoorlog” starten…

Dat de Europese automarkt mee instort is puur enkel omdat men Elektrisch rijden weinig serieus neemt. Neem Alfa Romeo.. totaal niet bezig met Elektrische motoren. Die kunnen wel uit de grote stal een chassis laten aantreden en dat gebruiken maar zegt iets over de auto maak industrie gedachten, en die kan niet op tegen de copy paste strategie van China.
WillySis @Pasteis2 juli 2024 13:59
De Chinese overheid geeft GEEN subsidie op elektrische auto's. De bedrijven kunnen echter wel de grondstoffen voor de batterijen inkopen voor een derde van de prijs die buitenlandse bedrijven moeten betalen. Dit levert de Chinese autobedrijven natuurlijk een flink voordeel op. Het is geen subsidie, maar wel oneerlijk.

Of we de eigen markt kapot maken is maar de vraag. De Europese (en de meeste Amerikaanse) automerken hebben gewoon veel te lang liggen slapen en worden nu pas wakker geschud. In eerste instantie was het overigens een Amerikaans merk (Tesla) wat begon met het verstoren van de markt. Op dat moment hadden de Europese merken wakker moeten worden en ook zelf, of gezamenlijk, EV moeten gaan ontwikkelen en fabrieken moeten opzetten om in Europa de belangrijkste componenten (batterijen) te maken.
De Europese fabrikanten hebben veel te lang bij Europa zitten lobbyen om de eigen benzine en dieselmotoren nog verder uit te kunnen melken in plaats van investeren in goede, betaalbare EV's. De Amerikanen hadden een enorm gat in de markt open gelaten. De A en B categorie werden immers niet door Tesla bediend. Nu krokodillentranen huilen vind ik gewoon zieligdoenerij. De Europese industrie zal zich gewoon moeten herpakken en met aantrekkelijke modellen op de markt moeten komen, juist in de A en B categorie waarin de verkoop aantallen het hoogst zijn. Europa zal wel werk moeten maken van de oneerlijke Chinese concurrentie en een import belasting moeten heffen om het prijsverschil van de inkoopprijzen van grondstoffen teniet te doen.

Zelf rijdt ik in Nederland een EV van een oud Engels merk, maar overgenomen door de Chinezen. In Nieuw-Zeeland heb ik een paar maanden geleden mijn Chinese camper weggedaan en vervangen door een derdehands Tesla.
Coolstart @Pasteis2 juli 2024 14:24
Al helemaal met de subsidie die Chinese auto's krijgen.
BYD maakt onze markt kapot en krijgt subsidies van China om dat te doen. BYD kreeg enkel in 2022 2,1 miljard Euro.

BYD heeft net ook het contract gewonnen met De Lijn (publiek transport Belgie) ten nadele van Van Hool. Die laatste is ondertussen failliet. Het was ook te danken door mismanagement maar je ziet dat BYD bussen afsnoept van gevestigde waarden vooral omdat ze zo goedkoop zijn. Dat is oneerlijke concurrentie.

Ze verkopen aan een prijs waar geen enkele westerse speler aankan zonder verlies te maken. De vraag is of we onze zo kapot laten maken. Als we 1 ding geleerd hebben is dat we meer in de EU moeten produceren, niet minder. Zelf al produceert BYD in de EU dan nog moeten we voorzichtig zijn.

Wat niet wil zeggen dat we onze industrie niet moeten moderniseren. Ook right to repair is hier nog niet goed ingeburgerd. Westerse bedrijven hebben het niet zo op repareerbaarheid en recyclage staat ook nog op een laag pitje.
dasiro @Pasteis2 juli 2024 18:24
Het is duidelijk dat het de consument niks boeit welke schade op termijn dit gaat opleveren en hoe onze eigen markt kapot wordt gemaakt.
daarvoor hebben we geen socialistische overheid in china nodig, dat heeft onze socialistische overheid de laatste 50 jaar al voldoende gedaan.
Mensen die werken doen dat voor zichzelf, mensen die niet werken doen dat ook voor zichzelf. Alleen die eerste groep ook voor de tweede laten betalen zorgt ervoor dat de boel hier kapot is gegaan en iedereen die dit probeert af te schuiven op het buitenland is naief.
SuperDre @Pasteis2 juli 2024 23:23
Maarja, misschien moeten we juist eens stoppen met grensjes denken, daar ligt het grootste probleem. Ook europese autofabrikanten krijgen miljarden subsidies, en de chinezen doen vergelijkbare subsidies, maar hier wordt dat dan opgeblazen alsof de chinezen tich keer meer subsidie geven, wat dus helemaal niet waar is. Een deel van de goedkopere productie is omdat hun productielijnen inmiddels veel meer en sneller produceren omdat zij ook veel eerder begonnen zijn met massaproductie van EV's (voor china zelf), waar hier de fabrikanten pas net beginnen met hun lijnen om te bouwen.
nightraven79 2 juli 2024 10:06
Ik denk dat dit een grote nuance moet zijn ook.
De enige reden waarom in België er zoveel elektrische wagens worden ingeschreven is de grote bedrijfs/salariswagen mentaliteit.
véél werkgevers geven tegenwoordig als verloning hun personeel een wagen.
Die wagens zijn vaak geleased, en door het gunstige klimaat voor aanschaf electrische wagens (en fiscale aftrekbaarheid etc) kiest men dan voor elektrisch..
maw: om de 4 jaar worden die wagens "vernieuwd"..
Voor een "gewone" burger zijn de meeste elektrische wagens onbetaalbaar en ook het plaatsen van een laadpaal praktisch niet mogelijk.

Schaf bedrijfswagens af als loonvoordeel en Belgie bengelt helemaal onderaan

[Reactie gewijzigd door nightraven79 op 22 juli 2024 17:00]

tele-n-ettertje @nightraven792 juli 2024 22:03
Klopt, sinds 1 juni 2023 zijn de fiscale regels gewijzigd, enkel electrische auto's zijn (besteld ) vanaf dan nog 100% aftrekbaar. Elk ander type verliest elke jaar 25% van zijn aftrekbaarheid wat de kosten voor de werkgever dus flink doet stijgen.

Ik vraag mij af wat het aandeel particuliere inschrijvingen is, of de premie van 5.000euro (aankoop tot 40.000) een serieuze impact heeft of niet.
-Vasa- @nightraven793 juli 2024 08:07
Klopt natuurlijk, maar deze manier van werken heeft er voor EV's ook altijd voor gezorgd dat nieuwe wagens ook altijd zo milieuvriendelijk mogelijk waren met voordelen voor lage uitstoot, roetfilter en een belasting van de pk's.

Net zoals er zonder aanmoediging van de staat nooit iedereen zo veel zonnepanelen zou gelegd hebben. Sturen in die zaken is nodig en compleet ok.
Jeroenzer 2 juli 2024 07:52
Amai

We lopen allemaal te zeiken over chinese auto's en toch worden ze gekocht :+
Sorki @Jeroenzer2 juli 2024 08:04
België is een land waar heel vaak een wagen in het loonpakket zit en er bijgevolg een groot deel van het aantal wagens een bedrijfswagen is (24%).

Deze moeten sinds dit jaar allemaal elektrisch zijn. Dit maakt dat mensen die voorheen met een leuke auto reden (size passat) nu amper een id.3 voor hetzelfde budget kunnen hebben. Bij de Chinese merken past dat maatje groter dan weer wel binnen budget….
diedie2 @Sorki2 juli 2024 08:27
Daarnaast werden EV's < 40k euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Kort erna heeft Tesla "toevallig" zijn prijs laten zakken tot net onder die 40k.
telenut @diedie22 juli 2024 11:26
Niet enkel Tesla. Heel wat merken hebben hun prijzen aangepast. Maar bij Tesla had je duidelijk wel meeste waar voor uw geld.
Hoewel het nog niet nodig was heb ik ook een 2de gekocht via die subsidie. Ook omdat ik zo tevreden was met de eerste en het elektrisch rijden op zich.
WhiteDog @Sorki2 juli 2024 08:28
Auto's moeten niet elektrisch zijn maar je hebt gewoon minder voor je leasingbudget als je het niet doet, omdat de brandstofkosten niet meer kunnen afgeschreven worden. Een werkgever kan natuurlijk ook alleen nog maar de keuze geven uit elektrische auto's.

Klopt wel dat je vaak minder "auto" hebt maar niet meer zo extreem als 10 jaar geleden. Toen was het van een BMW 3 naar een Peugeot e-208 😅.
zanza006 @WhiteDog2 juli 2024 09:02
Je kan perfect nog diesel nemen, deze ombouwen naar lichtevracht en je bent 100% fiscaal aftrekbaar.
-Vasa- @zanza0062 juli 2024 11:56
Een leasewagen kan je niet zomaar ombouwen om anders in te schrijven meestal, die wagen blijft eigendom van de leasemaatschappij en hun berekeningen worden ook anders als jij het voertuig gaat aanpassen.
Epidemias @zanza0062 juli 2024 12:24
lichte vracht mag je nier gebruiken voor prive verplaatsingen
zanza006 @Epidemias3 juli 2024 08:09
Indien je een wagen privé gebruikt, of ter beschikking stelt voor privégebruik dient men de persoon die over de wagen beschikt een zogenaamd voordeel alle aard aan te rekenen.

Dit is het zelfde zoals een gewone auto, die moet ook voordeel alle aard betalen bij prive gebruik.
Kerberos84 @WhiteDog2 juli 2024 08:53
Klopt, ik ga van een 330e naar i4. Net zoals ongeveer 100 andere werknemers in het bedrijf, die allemaal keuze hadden uit iX1, i4, EQA of EQB of een e-mini. Wel wat kariger ivm opties, dat wel. De Duitse autofabricanten zijn in gang geschoten hoor, en al een tijdje.

TOP 5 inschrijvingen 2023 België
1. BMW - 50.579 ex. (=1/10 van ingeschreven auto's)
2. VW - 45.272 ex.
3. Audi - 35.396 ex.
4. Mercedes - 35.263 ex.
5. Peugeot - 29.348 ex.
HDoc @WhiteDog2 juli 2024 14:24
Heb zelf een elektrische auto gekocht en ik ben het echt helemaal niet met je eens. Binnen de regio is het heerlijk, nooit meer tanken, gewoon af en toe thuis even inpluggen en klaar. Ook net op vakantie op en neer Spanje gereden, 4x half uurtje snelladen en je bent van de Costa Brava weer terug in Nederland. Rijdt ook heerlijk rustig, geen kabaal meer onder een motorkap vandaan.
tele-n-ettertje @HDoc2 juli 2024 22:04
Met welke auto rijd je?
HDoc @tele-n-ettertje3 juli 2024 08:55
ZEEKR 001
Richh
@Sorki2 juli 2024 09:36
Deze moeten sinds dit jaar allemaal elektrisch zijn. Dit maakt dat mensen die voorheen met een leuke auto reden (size passat) nu amper een id.3 voor hetzelfde budget kunnen hebben.
Dat ligt niet aan het gegeven dat elektrische wagens verplicht zijn geworden, dat ligt eraan dat auto's gewoon heel duur zijn geworden. In algemene zin. Een ID3 is tegenwoordig (in NL althans) goedkoper dan een Golf op benzine.

Een Passat is gewoon heel veel duurder. Als je budget passend is voor een Passat (maar je mag die niet kiezen omdat het elektrisch moet) dan kan je een ID5 of ID7 leasen.
m0h4life @Sorki2 juli 2024 09:15
Hoe zit dat dan in België? Want als ik zo snel op de Belgische site van volkswagen de meest basis model van een Passat en een ID.4 vergelijk dan is de ID.4 zelfs goedkoper.
-Vasa- @m0h4life2 juli 2024 10:10
Je moet kijken naar de configuratie tools van leasemaatschappijen. Daar zal een brandstof Passat duurder zijn in maandelijkse prijs dan een ID.4. (Geen idee wat dat zou geven als je die met een ID.7 vergelijkt wat de eigenlijke elektrische tegenhanger is voor de Passat)
SilkensJ @Sorki2 juli 2024 08:48
Goh. Bij merken als BYD of het Amerikaanse Tesla, lag het TCO budget vaak hoger dan bij wagens van andere merken (bijv: Kia of Skoda) die vaak meer uitgerust waren en rond dezelfde of zelfs een hogere catalogusprijs hadden. Althans waar ik werk was dat toch zo.
nehal3m @Jeroenzer2 juli 2024 07:58
Nooit gesnapt. BYD maakt wat mensen willen, blijkbaar; betaalbare elektrische auto's. Als we de energie transitie op tijd willen voltooien (ik zie het somber in, maar dat is een andere discussie) hebben we die machines gewoon nodig lijkt mij.
Jeroenzer @nehal3m2 juli 2024 08:04
Mensen kijken toch met hun geld.
En dat is niet zo gek in deze tijden en maken het niet uit of het uit china komt of europa.
Denk dat meeste onderdelen van europese auto's ook gewoon uit china komen.
ikwilwp8 @Jeroenzer2 juli 2024 08:17
Dat wordt altijd gedacht, maar om onder importtarieven uit te komen moeten auto's intern ook voor n een minimaal percentage uit Europese onderdelen bestaan. Heb de getallen even niet voor me, maar alleen assemblage is niet voldoende!
Red hot @Jeroenzer2 juli 2024 08:42
Zeker niet. Neem de nieuwe Citroën e-C3 welke vanaf 24k verkrijgbaar is. Deze komt volledig uit Europa op de accu na.
Daarom is de auto industrie zo belangrijk voor de Europa. Het is niet simpel alleen dozen schuiven en assemblage!
Verwijderd @Jeroenzer2 juli 2024 09:18
Er werken miljoenen mensen in de Europese auto industrie, als die kapot gemaakt wordt door China, gaan de prijzen echt niet O laag blijven hoor. Dan gooit chine gewoon de prijzen omhoog
RVervuurt @nehal3m2 juli 2024 08:23
Het probleem is dat ze onrealistisch goedkoop zijn door subsidies van Chinese kant, waardoor er oneerlijke concurrentie is op de markt hier.

Een Volkswagen zou nooit zo'n auto zo goedkoop op de markt kunnen zetten.
apeklootje @RVervuurt2 juli 2024 08:52
In China kost een Vw Id3 16000 euro...
https://www.autoreview.nl...hina-maar-16000-euro-kost
Machlah @apeklootje2 juli 2024 09:27
Dus een ID3 is in NL onrealistisch duur door alle belastingen?
rikoos @Machlah3 juli 2024 15:25
Laten we beginnen met de aangekondigde BPM op EV in 2025 niet door te voeren.

(BPM Is sws een extra belasting die nergens in Europa is behalve in NL waardoor hier ALLE auto's duur zijn).
Machlah @RVervuurt2 juli 2024 08:33
Heb je wat voorbeelden van waar ik zo een onrealistisch goedkope chinese auto kan kopen? Moet ze zelf nog tegen komen.
Verwijderd @Machlah2 juli 2024 09:19
Blijkbaar elke Chinese auto dus. Die zouden een pak duurder Ijn als China die niet zou subsidiëren
SuperDre @RVervuurt2 juli 2024 23:15
En zijn er bewijzen dat ze zo extreem gesubsidieerd worden? Ik hoor het wel veel mensen hier zeggen, maar dat is meer napraten dan echte bewijzen. Vergeet niet dat de EU hier ook miljarden subsidie in die paar autofabrikanten steekt en dus zelf wel heel hypocriet dan dus die hogere import tarieven in wil voeren omdat men DENKT dat China veel toestopt, DENKT... Als je echte bewijzen hebt, dan kan ik me er nog wat bij indenken, maar anders moet je maar gewoon stoppen...
RVervuurt @SuperDre3 juli 2024 07:28
Ik heb er geen bewijzen voor en is puur gebaseerd op nieuws van de afgelopen maanden. Gezien het niet de eerste keer is dat ze zoiets doen om de Europese markt te ontwrichten (zonnepanelen komt me zo te binnen), betwijfel ik het nieuws op geen enkele manier.

Even twee bronnen die ik vertrouw:
https://nos.nl/artikel/24...ekt-dumping-met-subsidies
https://cleantechnica.com...nto-chinese-ev-subsidies/
lenwar @Jeroenzer2 juli 2024 08:59
Waarschijnlijk zijn het twee verschillende "we's". Het valt me op dat er vooral in bepaalde kringen wordt geklaagd over Chinese xyz. (Op Tweakers zijn 'we' er vooral goed in.) En aan de andere kant koopt half-Nederland (ik kan niet over België spreken) alles bij Ali en de Action :).

Een beetje zoals Meta. Als we op Tweakers kijken is Meta de belichaming van Satan. Toch zijn er miljoenen mensen in Nederland en België die op Facebook/Instagram zitten en gebruikt in Nederland bijna iedereen WhatsApp :)

Ik ben zelf zo'n typje die zoveel mogelijk Nederlandse of anders Europese merken koopt (mits beschikbaar, geschikt en uiteraard ook betaalbaar). Zo hangt m'n huis vol met Philips/Signify Hue lampen, gebruik ik zoveel mogelijk FIBARO (Polen) of Nodon (Frankrijk). Enzovoorts

Toch zie ik veel mensen Aqara (China) gebruiken.

N.B. Uiteraard geen oordeel hoor. Aqara schijnt best oké te zijn. Zeker voor het geld, maar ik probeer toch echt die Europese merken aan te houden.
CAPSLOCK2000
@lenwar2 juli 2024 13:56
Waarschijnlijk zijn het twee verschillende "we's".
Ja, er zijn nu eenmaal heel veel "we's", we zijn met miljarden mensen op deze wereld. Zelfs zonder enige vorm van conflict, hypocrisie of hoe je het ook wil noemen kunnen we zeer uiteenlopende of zelfs tegengesteelde meningen hebben met miljarden aanhangers.
Een beetje zoals Meta.
Dat is een goede vergelijking. Je kan wel een mening hebben, maar er zijn ook dringende behoeftes. Als er geen alternatief is dan zul je die beloftes moeten vervullen met wat er wel voorhande is.
Ik kan me vrij aardig redden zonder Meta maar op een bepaalde manier is dat een luxe, iets dat ik me kan veroorloven maar een hoop anderen eigenlijk niet.

Net als boodschappen doen bij de ecologische supermarkt is het iets dat een mensen best zouden willen maar in praktijk niet écht kunnen, in ieder geval niet zonder op een ander gebied grote offers te brengen.
Toch zijn er miljoenen mensen in Nederland en België die op Facebook/Instagram zitten en gebruikt in Nederland bijna iedereen WhatsApp :)
De atmosfeer zit vol CO2, stikstof, fijn stof en andere minder gezonde zaken, toch adem ik het iedere dag in. Ik heb geen andere keuze.
Als ik schone lucht wil dan heeft het geen zin dat ik als enige niet met de auto ga, dat lukt alleen als we het allemaal doen. Zeker bij schaarse goederen zoals olie. Als ik de benzine niet koop daalt de prijs en koopt iemand anders die benzine, tot het op is. Netto heb ik daar vooral mezelf mee. Als ik subsidie krijg om zonnenpanelen te kopen is dat mooi en zal ik zelf minder olie gebruiken, maar het milieu is er pas mee geholpen als niemand anders die olie gebruikt.
Ik heb wel zonnenpanelen en geen WhatsApp. Ik doe het om dat ik zo min mogelijk wil bijdragen aan dat waar ik tegen ben en om een markt te laten bestaan voor alternatieve. Ik heb echter niet de illusie dat ik zo de wereld ga redden, dat zal de overheid moeten doen.
Ik ben zelf zo'n typje die zoveel mogelijk Nederlandse of anders Europese merken koopt (mits beschikbaar, geschikt en uiteraard ook betaalbaar). Zo hangt m'n huis vol met Philips/Signify Hue lampen, gebruik ik zoveel mogelijk FIBARO (Polen) of Nodon (Frankrijk). Enzovoorts

Toch zie ik veel mensen Aqara (China) gebruiken.
Je moet wel het verschil kunnen maken. De meeste mensen hebben geen idee welk merk waarvandaan komt. Een Nederlands klinkende naam is geen garanantie voor kwaliteit, aan de binnenkant kan het nog steeds goedkope rommel zijn. Bij een lamp kan je van de buitenkant nog wel iets zeggen over de kwaliteit van het licht, maar niet of het ding ook veilig is.
Als mensen geen verschil kunnen zien dan is er ook geen reden om voor het duurdere product te gaan. Als goedkoop spul troep is dan ben je in ieder geval weinig geld mee verloren Als duur spul troep is dan is het veel vervelender. (Tot het punt dat je huis afbrandt).

Hoofdpunt is dat we veel willen dat we op individueel niveau gewoon niet zinnig kunnen uitvoeren. We kunnen alleen maar de overheid opdragen om dat voor ons te doen. Ik kan onmogelijk controleren of een kledingfabriek in Bangladesh gebruik maakt van kinderarbeid en of een tomaat uit Brazilie behandeld is met illegaal landbouwgif. Ik doe mijn best om redelijke keuzes te maken met de informatie die ik wel heb maar dat is vooral zodat ik zelf rustig slaap, niet omdat ik geloof dat ik de wereld er meer verander, daar heb ik de overheid voor nodig.
Verwijderd @lenwar2 juli 2024 09:22
Meta is idd het slechts van de wereld, maar dan gebruiken ze wel chrome en gmail, Google is misschien nog wel slechter :+
lenwar @Jeroenzer2 juli 2024 08:17
Het zijn waarschijnlijk twee verschillende we’s 😊

Als je op Tweakers leest heeft iedereen een hekel aan Facebook/Insta/enz.. Toch hebben miljoenen Nederlanders en Belgen een sm-account.
rickvdvulkaan 2 juli 2024 08:03
Ben best geinteresseerd in elektrisch rijden. Paar keer gedaan, rijd motorisch best lekker kwa optrekken, trillingvrij, etc. Maar buiten dat het voor mij kwa aanschaf nog te duur is (ja je kan er berekeningen op los laten, maar het begint met de aanschaf), ben ik gewoon alles behalve fan van die schijnbaar verplichte toeters en bellen. line assistant, adaptive cruise control, dat soort dingen. die het naar mijn mening alleen maar complexer en onveiliger maken (je wordt er lui van). Bestaan er nog "simpele" auto's? Zelfs zo'n halve tv op elk dashboard wil ik gewoon niet.

Ik geloof er trouwens geen snars van dat het elke keer massaal consumeren van nieuwe, "zuinigere" auto's beter zou zijn voor het milieu dan je huidige auto goed onderhouden. Terwijl we het consumeren wel stimuleren vanuit de overheid.

Ik zal wel een boomer zijn.
Dreamvoid @rickvdvulkaan2 juli 2024 08:10
Heeft niets met boomer te maken, reken het gewoon eens door: neem je kilometers + verbruik en reken uit hoeveel CO2 je uitstoot. Er zit bij een bepaald kilometrage een omslagpunt tussen oude benzine auto houden en nieuwe BEV/PHEV kopen.
SirLenncelot @rickvdvulkaan2 juli 2024 08:14
Nee er bestaan geen simpele auto’s meer. Die ondersteuning is tegenwoordig een verplichting vanuit de wet.

https://www.consumentenbo...dseisen-voor-nieuwe-autos

[Reactie gewijzigd door SirLenncelot op 22 juli 2024 17:00]

-Vasa- @rickvdvulkaan2 juli 2024 08:25
Een heel groot deel van die nieuwe features zijn verplicht of zowat het goedkoopste onderdeel aan een nieuwe wagen. Je zal die vinden in de meeste nieuwe wagens, los van het type aandrijving.
Ik geloof er trouwens geen snars van dat het elke keer massaal consumeren van nieuwe, "zuinigere" auto's beter zou zijn voor het milieu dan je huidige auto goed onderhouden. Terwijl we het consumeren wel stimuleren vanuit de overheid.
Ongetwijfeld dat het opgebruiken van wat je nu hebt, qua levenscyclus voordeliger gaat zijn voor het "milieu" dan de wagen nooit meer gebruiken, maar het "milieu" is geen monolitisch gegeven. Net zoals "vervuiling" dat niet is. Als we het bijvoorbeeld hebben over uitstoot van giftige stoffen is een nieuwe EV altijd en onmiddelijk voordeliger voor je lokale leefomgeving en elke fietser naast je aan de lichten en elk huis waar je voorbij rijdt. Als je het hebt over productie-kosten zal een nieuwe EV beter zijn na een aantal jaar. Simpelweg omdat je ICE wagen een voortdurend zwaardere vervuiling veroorzaakt door de blijvende ontginning van ruwe olie, de raffinering daarvan en het transport daarvan naar een lokaal verdeelcentrum waar elke dag wel weer opnieuw diesel en benzine gemorst wordt door individuele bestuurders. Je auto kan nog zo goed onderhouden zijn als je wenst, die achterliggende blijvende kost gaat nooit compleet weg omdat al die wagens hun individuele krachtbron moeten voeden. En zelfs al zou elektriciteit volledig fossiel geproduceerd worden haal je al die verdelingskosten er al uit, gecombineerd met een efficiënter gebruik van die energie is een EV vele malen zuiniger, of je dat nu wenst te geloven of niet. Een interessant artikel met wat meer uitleg en leuke grafiekjes kan je bijvoorbeeld nalezen via https://www.motortrend.co...hy-you-are-being-lied-to/ Ik vind die altijd een leuke omdat het vaak net auto-publicaties zijn die onzin publiceren over EV's zoals hysterie over laadfiles e.d. (ongetwijfeld dat dat er deze zomer weer zit aan te komen maar vrijwel geen enkele EV-rijder het zal meemaken)
Ik zal wel een boomer zijn.
Generaties hoeven niet tegen mekaar opgezet te worden, voor elke oudere persoon die de zon ontkent zijn er ook jongeren die dat doen.
partyondude @rickvdvulkaan2 juli 2024 08:28
Dat heeft niets met elektrische auto's te maken, maar alles met EU wetgeving, helaas. Gaat m.i. veel te ver, en schiet haar doel voorbij.
SilkensJ @rickvdvulkaan2 juli 2024 08:08
De Citroën e-c3 is zo een wagen dat weinig toeters en bellen heeft. De basisversie heeft zelfs geen infotainment, maar een smartphonehouder.
Speedster @SilkensJ2 juli 2024 08:54
Leuke betaalbare auto. Lijkt ook een realistische WLPT te hebben. Wel gek dat je de lader er los bij moet kopen. https://www.citroen.nl/modellen/nieuwe-e-c3.html
En zelfs in het basis model zit nog genoeg "gekkigheid".
SirLenncelot @Speedster2 juli 2024 13:05
In de winter net 200km range…

https://www.whattherange....e-auto/121302/Citroen-C3-
sjepper @SilkensJ2 juli 2024 11:04
Hyundai komt nu ook met een instapper onder de Ioniq en Kona
pOZOR jED @rickvdvulkaan2 juli 2024 08:10
Aanschaf ligt (NL) gemiddeld 6000,- duurder, waarvan de helft als subsidie terugkomt.
Die resterende 3000,- heb je er zo uit doordat je voorlopig geen MRB betaald, je kilometers fors goedkoper zijn en je onderhoudskosten lager.

Bij sommige modellen is de hybride net zo duur of duurder dan de volledig elektrische, dus de aanschaf, hangt vooral van het segment af waarin je zoekt en of je geen appels met peren gaat vergelijken. Bedoel, je een Tesla Model X is duurder dan een Toyota Aygo...

En elke keer een nieuwe is niet direct beter, maar je brengt de oude niet naar de sloop, die vervangt weer een nog oudere, die een nog oudere vervangt en een hele oude naar de sloop stuurt voor recycling ;)

[Reactie gewijzigd door pOZOR jED op 22 juli 2024 17:00]

rickvdvulkaan @pOZOR jED2 juli 2024 09:39
Je hebt het nu over een nieuwe auto, en dat geld heb ik gewoon niet op de plank. Maar wordt wel stukje bij beetje bij me afgenomen door extra belasting te heffen op het feit dat ik nu diesel rij.

Als ik daar een berekening op loslaat, had ik door de jaren heen nu allang dat verschil in aanschaf bij elkaar gespaard als ze me niet zo hadden belast.

Dus aan de ene kant wil de overheid het stimuleren, maar aan de andere kant maken ze me het wel onmogelijk.
pOZOR jED @rickvdvulkaan2 juli 2024 09:50
In tweedehands ev is ook een steeds groter aanbod. Daar zal het verschil kleiner zijn, de subsidie ook.
RoninOrO @pOZOR jED2 juli 2024 11:46
De afstand die je kan rijden zonder bij te laden ook :Y)
pOZOR jED @RoninOrO2 juli 2024 12:30
Ik kan ruim 400km zonder te laden, dat is voor 360 dagen per jaar ruim voldoende, voor 3 dagen krap en die 2 dagen heen/terug naar zuid europa is het een paar snelladers pakken.
3 a 3.5 uur rijden, pauze van 20 minuten (dat heb je met een gezin hoe dan ook snel te pakken) dus echt veel tijd kost het me niet. Uurtje op een dag die toch al opgaat aan reizen. De rest van het jaar parkeren, inpluggen en weglopen.

Staat tegenover dat ik voorheen 3x per week naar de pomp moest, lag 3 minuten buiten mijn route, 5 minuten tanken en 3 minuten terug naar de route: 11 minuten per keer! 33 minuten per week, 47 weken per jaar. (De andere zijn vakantie)

Dus even kijken, die lange vakantie rit kost me een uurtje meer, 2 uur per jaar, tegen 26 uur per jaar.
Ja, echt, kost onwijs veel tijd dat benzine rijden!
Pe Nis @rickvdvulkaan2 juli 2024 08:25
U bent gewoon realistisch en heeft ook nog gelijk. Ik rij een oude auto met 500.000+ m op de teller. Gaat nog als een raket. Veel beter voor het milieu dan die chemische bommen vol met dirty electronics.
stresstak @Pe Nis2 juli 2024 11:21
U bent gewoon realistisch en heeft ook nog gelijk. Ik rij een oude auto met 500.000+ m op de teller.
Ik hoop dat je kilometer bedoelt. :)

Ik heb geen auto, maar of dat de wereld nou verbetert betwijfel ik.
krissie100 @rickvdvulkaan2 juli 2024 12:50
Tweedehands Elektrisch, ZOE, Dacia Spring, noem maar wat :D
SilkensJ 2 juli 2024 07:59
Al kan je hier wel de volgende kanttekening bij maken:

Wellicht zijn de overgrote meerderheid van het aantal ingeschreven EV's in België bijna allemaal firmawagens. Omdat de overheid deze fiscaal aantrekkelijker gemaakt heeft dan wanneer je een fossiel zou leasen. Waardoor de meeste firmawagenrijders wel een beetje 'verplicht' zijn om voor een EV te gaan. Ook ik zit bij deze groep die een EV firmawagen heeft. Op die manier, trek je inderdaad het aantal ingeschreven EV's omhoog.

Ik betwijfel sterk dat - ondanks de Vlaamse overheid hier een premie tot een bepaald aankoopbedrag geeft - er veel EV's verkocht worden door particulieren zelf. Om een heleboel redenen.

[Reactie gewijzigd door SilkensJ op 22 juli 2024 17:00]

-Vasa- @SilkensJ2 juli 2024 08:26
Ik betwijfel sterk dat - ondanks de Vlaamse overheid hier een premie tot een bepaald aankoopbedrag geeft - er veel EV's verkocht worden door particulieren zelf. Om een heleboel redenen.
Vrijwel geen enkele particulier in België koopt een nieuwe wagen, of dat nu een EV is of niet. Jongeren kopen oude tweedehandswagens en oudere mensen een bijna-nieuwe tweedehands.
Dreamvoid @-Vasa-2 juli 2024 08:48
Da’s nogal overdreven, ongeveer 35-40% van de auto’s in Belgie worden door particulieren gekocht.
mongkut @Dreamvoid2 juli 2024 09:51
Zijn dat nieuwe auto's en zo ja heb je cijfers van je bewering?
Dreamvoid @mongkut2 juli 2024 09:52
Zie de Q1 verkoopcijfers: https://www.egear.be/autoverkoop-q1-2024-belgie/ (52k van de 135k verkochte auto's waren particulier).

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 22 juli 2024 17:00]

Dreamvoid @SilkensJ2 juli 2024 08:18
Niet veel verkocht door particulieren (da’s toch meestal de dealer), maar gekocht wel :)

Nee maar serieus, als ik deze wat meer gedetailleerde cijfers over Q1 van dit jaar bekijk, zijn toch bijna 30% van de verkochte auto’s aan particulieren electrisch (HEV, PHEV of BEV): https://www.egear.be/autoverkoop-q1-2024-belgie/ . Dat percentage ligt weliswaar hoger bij bedrijfsauto’s (67%) maar alsnog vrij veel.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 22 juli 2024 17:00]

apeklootje @SilkensJ2 juli 2024 08:55
En dan voor diegenen die een elektrische firma wagen krijgen maar thuis niet kunnen laden zetten ze een diesel generator op de werf....
Persoonlijke kennis van mij heeft dit voor, moet veel naar bouwwerven rijden.
-Vasa- @apeklootje2 juli 2024 10:14
Beter die uitlaatgassen op een bouwwerf dan in het gezicht van een fietser. Overigens zal in sommige omstandigheden die EV geladen via je generator nog altijd efficienter zijn dan die diesel gebruiken in een wagen volgens sommige testen: https://reneweconomy.com....n-conventional-car-61942/
s0ulmaster @SilkensJ2 juli 2024 09:07
+ het feit dat een firmawagen in belgie een heel stuk meer gewoon is dan in bijv nederland.
telenut @SilkensJ2 juli 2024 11:30
Ik heb op 2 jaar tijd 2 nieuwe EV's gekocht met eigen geld... niks van aftrek belastingen.
Wel subsidie gekregen voor de 2de dus.
2de hands benzine of diesel is jaarlijks meermaals naar garage en belachelijke kosten daar. Gedaan met die onzin dankzij EV's.
pljanson 2 juli 2024 07:57
misschien net als in NL dat de meeste lease zijn, dus don't care voor de gebruiker.
SilkensJ @pljanson2 juli 2024 08:02
Dat denk ik ook wel een beetje. Ik ken in mijn persoonlijke kring haast niemand die als particulier met een EV rijd. Zo goed als iedereen die ik ken die met een EV rijdt, heeft dat als firmawagen via hun werk.
pOZOR jED @SilkensJ2 juli 2024 08:07
Ik ken ze ook wel in de privé aanschaf of lease. En waarom niet?
Sommige mensen doen zo spastisch over elektrische wagens, alsof het onmogelijk is om ze te gebruiken of aanschaffen. Volgens mij meer op angst dan op feiten gebaseerd dat idee.
Frankster @pOZOR jED2 juli 2024 08:16
In Nederland is 25,6 procent van de zakelijke personenauto's is elektrisch. Bij natuurlijke personen (particulieren of eenmanszaken) is dit 3,0 procent.

De markt voor EV's in Nederland is redelijk ingestort sinds de vrijstelling van motorrijtuigbelasting verdwenen is. Een EV is een gaaf staaltje techniek, maar economisch onrendabel.
pOZOR jED @Frankster2 juli 2024 08:37
Alleen is er over de motorrijtuigenbelasting nog altijd veel onduidelijkheid. In de voorjaarsnota stond te lezen dat er toch een langzame afbouw zou komen naar 2031 en ook de mogelijke gewichtsreductie is nog niet uitgesloten.

Probleem zit hem een beetje in onze overheid, die jaren lang een beleid hadden EV te stimuleren waar we nu naar een overheid gaan die klimaatdoelen minder serieus lijkt te nemen en dit soort regels het liefste per direct wenst te schrappen zonder naar de gevolgen te kijken.

De markt voor zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's staan dus momenteel enorm onder druk ja, omdat mensen niet meer weten welke kant het op zal gaan.

Persoonlijk: ook als het me per maand wat meer kost, ik wil niet meer terug naar de ICE, dat gedoe met tanken kost me simpelweg te veel tijd en moeite. ;)
mr_evil08 @pOZOR jED2 juli 2024 16:48
mbt zonnepanelen was allang bekend, sinds 2018 al, daar wordt amper van afgeweken.
Mensen die zich "bedrogen" voelen hebben zich slecht laten informeren.

En de warmtepompen is ook niet van afgeweken, de "verplichting" van de Jonge was geen verplichting gezien er teveel uitzonderingen waren.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:00]

pOZOR jED @mr_evil083 juli 2024 08:54
De regeling was net verlengd voor hij plotsklaps compleet is afgeschaft in plaats van geleidelijk.
De 'verplichting' kende inderdaad uitzonderingen, maar het gaf een hoop mensen een duidelijke richting, bedrijven hebben fors geïnvesteerd in voorraad, opleidingen, gereedschap etc, op basis van afspraken. Die zitten nu met een forse investering die ze voor niets hebben gedaan.

Als overheid hoor je te sturen, niet van de een op de andere dag alles wat afgesproken was om te gooien. Dan ben je als overheid onbetrouwbaar.
mr_evil08 @pOZOR jED3 juli 2024 08:57
mbt PV, ze hebben het verlengt zodat het volgend kabinet de rotzooi mag opruimen, signalen van het net zit vol werden genegeert.

Er wordt amper afgeweken van de oorspronkelijke regel van 2018, ieder weldenkend persoon kon weten dat het niet lang meer stand hield.

Voor EV,s is wel opmerkelijk inderdaad.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:00]

mr_evil08 @pOZOR jED2 juli 2024 11:07
Het is gedragsverandering, een EV dien je aan de stekker te leggen terwijl je een benzineauto zonder na te denken/plannen kan vol tanken.

Nu zijn er wel supersnelladers maar die zijn niet overal beschikbaar.
De oplaadpunten in NL gaat de goede kant op dat wel.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 17:00]

telenut @mr_evil082 juli 2024 11:34
eh? met mijn ICE had ik toch soms: dju, ik moet nog tanken...
Met de EV heb ik dit nooit meer... tenzij ik op reis ga.
mr_evil08 @telenut2 juli 2024 11:51
Niet iedereen kan thuis opladen.
telenut @mr_evil082 juli 2024 16:31
Dan moet je ook geen EV kopen...
Degene die klagen zijn er die een EV hebben gekregen van het werk, en hem thuis niet kunnen opladen.
SuperDre @telenut2 juli 2024 23:25
Nouja, het is niet echt krijgen, je moet er naast een hap brutoloon inleveren tegenover iemand zonder ook nog een aardige bijtelling aftikken.
TheVivaldi 2 juli 2024 10:27
Maar waar laden deze mensen dan op? Ik lees op Tweakers toch vaak klachten van Belgen dat het moeilijk is om oplaadplekken te vinden, omdat ze er vaak niet zijn en niet iedereen een eigen oprit heeft.
telenut @TheVivaldi2 juli 2024 11:24
Mensen die geen klachten hebben zetten dat ook niet op tweakers :)
Ik wil maar zeggen, er zijn er heel veel die geen problemen hebben ook. In mijn buurt zijn er meer laadpalen dan elektrische auto's... Enkel in grote steden zal dit probleem zijn voordoen denk ik.
verstrooid_prof @TheVivaldi2 juli 2024 11:34
de gemiddelde belg bezit een huis.
met een laadpaal en een oprit.

en de plekken waar dat niet het geval is, daar komen er laadpalen.

maar die gemiddelde belg komt hier niet om te klagen.(want het werkt)
TheVivaldi @verstrooid_prof2 juli 2024 12:48
Het kan best zo zijn dat de gemiddelde Belg een huis bezit, maar je moet toch ook rekening houden met bezoekers? Als je één laadpaal bij je huis hebt, kun je niet de wagens van drie bezoekers opladen. En dan hebben we het alleen maar over de paal zelf, niet over de ruimte. Niet iedere Belg heeft een gigantische oprit met ruimte voor vier of meer wagens.
croc @TheVivaldi2 juli 2024 13:20
Waarom zou je de auto van een bezoeker opladen?

Het is ook niet omdat je een EV hebt dat je auto constant aan de laadpaal hangt. Persoonlijk laad ik mijn EV ongeveer 2 nachten per week op (vaak ook maar een paar uur tijdens die nacht).

Als je gemiddeld 18k per jaar rijdt (is al boven het gemiddelde), waarvan 2k vakantie is (dus niet thuisladen), blijft er 16k over. Met een verbruik van 16kWh / 100km (Model Y) moet je dus 2560kWh laden. Aan een thuislader van 11kW is dit afgerond 232u, oftewel 40min per dag. Zelfs via een traag stopcontact van 3kW kom je maar op een goeie 2u per dag.
TheVivaldi @croc2 juli 2024 13:29
Waarom zou je de auto van een bezoeker opladen?
Waarom zou je de telefoon van een bezoeker opladen? Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar hier is dat wel erg gebruikelijk. En niet alleen bij mij thuis, maar ook bij familieleden, mensen uit de buurt, etc. Als je op bezoek komt, mag je even opladen. Met een auto zal dat hetzelfde zijn (geen persoonlijke ervaring, want geen EV en bovendien woon ik in een appartement zonder laadpaal in de buurt).
croc @TheVivaldi2 juli 2024 15:11
Een telefoon is iets helemaal anders, kost ook "niets" om op te laden. Als je bezoek een uur of 4 bij jou zijn EV staat te laden aan een 11kW lader ben je 10 EUR of meer kwijt. Je tankt toch ook geen brandstof bij bezoekers bij?

Een gemiddelde EV heeft 400km range, die geraken echt wel terug thuis hoor, en anders zijn er tig andere mogelijkheden om bij te laden (snelladen aan 20x zo snel als thuisladen).
TheVivaldi @croc2 juli 2024 16:40
Je kunt toch afspraken maken over de kosten?
croc @TheVivaldi3 juli 2024 09:41
Blijft nog de vraag waarom je zou moeten laden? Zou eventueel zeer uitzonderlijk nodig kunnen zijn. Maar na 5j EV rijden heb ik nog nooit bij privé bezoek opgeladen, zakelijk wel (als de voorziening voorhanden is).
TheVivaldi @croc3 juli 2024 10:27
Omdat niet iedereen in een gemiddelde EV rijdt? Een Mazda MX-30 of Nissan Leaf van de eerste generatie heeft echt geen 400 km bereik. En niet iedereen woont binnen een straal van 30 km van elkaar.

Wat jij hierboven stelt is hetzelfde als “de gemiddelde ICE rijdt 1 op 20, dus tanken is veel minder nodig”, terwijl er ook genoeg mensen in een oude of zeer sportieve ICE rijden die misschien 1 op 12 haalt. En dat iedereen in de buurt van elkaar woont.
Of dat je stelt “de gemiddelde smartphone gaat 1 a 2 dagen mee, dus ik weiger dat je hem bij mij oplaadt”.

Waarom je zou moeten laden? Nou, als je in een EV met lager bereik rijdt of ver weg woont, dan wil je ook naar huis kunnen komen. Ik zie het dus als je smartphone opladen bij bezoek. En ja, dat is persoonlijk, maar jij stelt hierboven ook dat je *persoonlijk* nooit bij bezoek oplaadt. Ik zou persoonlijk dus wél toestaan als iemand het nodig heeft.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:00]

croc @TheVivaldi3 juli 2024 11:53
Ja ok, een eerste generatie Leaf zit blijkbaar maar op iets van een 250km range, dus als je bezoek meer dan 100km van je vandaan woont en geen zin heeft om even 10min aan de snellader onderweg te hangen, zou je thuisladen kunnen aanbieden. De kans dat meerdere personen dat tegelijk moeten doen is toch echt wel vrijwel onbestaande.

Een Mazda MX-30 lijkt me al helemaal niet geschikt als auto voor +100km afstanden mee te doen (enkel). Dat is een bewuste keuze dat je maakt bij aanschaf.

Je kan altijd edge cases verzinnen, maar om daar nu rekening mee te houden in je keuze om voor een EV te gaan of niet 8)7
TheVivaldi @croc3 juli 2024 12:42
Maar ik heb toch ook niet gezegd dat een MX-30 bedoeld is voor +100 km afstanden? Ik noemde het alleen als voorbeeld van een auto met minder bereik. En als je hem dan een keer mee moet nemen naar een verjaardag wat verder weg, dan is het fijn als je daar even kan opladen. Ik vind het wel zo netjes om het aan te bieden en vergelijk het dus met een smartphone opladen.
De kans dat meerdere personen dat tegelijk moeten doen is toch echt wel vrijwel onbestaande.
Precies. Net als dat de kans vrijwel onbestaande is dat de helft van je bezoek in een ICE-auto van 10 jaar oud rijdt, want iedereen heeft bakken met geld en koopt elke 3 jaar een nieuwe auto. 8)7

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Uiteraard mag jij er anders over denken, maar laat mij ook in mijn waarde. Ik mag toch zelf wel bepalen of dat ik wel of niet aanbied? En dat is dan toch ook niet gek te noemen? Ik vind het gewoon een vorm van beleefdheid. Ik ben opgevoed met het idee dat we op de wereld zijn om elkaar te helpen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:00]

-Vasa- @TheVivaldi2 juli 2024 15:46
Ik begrijp echt niet waarom je verwacht dat bezoekers bij iemand thuis zouden mogen laden. Zoals je zelf ook wel snapt is dat puur qua ruimte al niet te doen. Als je nu bezoek hebt staan die toch ook niet op je oprit als je die al hebt? Of heb je toch ook geen kelder met jerrycans vol met benzine en diesel omdat als je bezoekers lekker koffie krijgen, die wagens ook wel iets verdienen?
-Vasa- @TheVivaldi2 juli 2024 11:54
Ik heb geen oprit en dus ook geen laadpaal. Mijn werkgever heeft er verschillende dus dat dekt dan al onmiddelijk 80% van mijn noden. De helft van de winkels waar ik naar toe ga heeft laadpalen, al heb ik die meestal niet nodig. Als ik er al sta is dat toegegeven vaak om wat dichter te kunnen staan. De vrijetijdsplaatsen waar ik regelmatig naar toe ga, hebben in 80% van de gevallen laadpalen die ik voornamelijk gebruik, just in case ik last minute ver zou willen rijden zonder een snellader te gebruiken. Vrijwel alle klanten die ik bezoek hebben laadpalen.

Op elke route die ik doe en het in feite nog niet nodig heb gevonden, zijn meerdere snelladers. Ik heb op anderhalf jaar effectief één keer echt moeten snelladen, al mijn andere snellaadsessies waren eerder om te testen of mijn laadkaart daar vlot zou werken.

Er zijn in Vlaanderen alvast heel wat opties om makkelijk en zorgeloos op te kunnen laden, en er gaan er alleen maar bijkomen omdat het nu eenmaal wettelijk verplicht wordt voor de vele parkings bij niet-residentiele gebouwen om er laadpalen te zetten.

Een betere vraag naar de middellange toekomst toe wordt: waar ga je nog kunnen brandstof tanken.
david-v
@-Vasa-2 juli 2024 12:07
Een betere vraag naar de middellange toekomst toe wordt: waar ga je nog kunnen brandstof tanken.
ik denk dat dit pas gaat spelen zodra benzine/diesel auto's niet meer te koop zijn (vanaf 2035). Dan pas denk ik dat je het aantal tankstations met benzine en diesel pompen zal zien afnemen in aantal pompen. Dus in plaats van 10 pompen zal dat afnemen naar 8 (2035), 6 (2040) en 4 (2045) en dan nog 2 pompen in 2050 voor de oldtimers of 15+ jaar oude auto's die dan nog rondrijden.

De kleine pomphouder in dorpen en steden zal dan ook geleidelijk moeten omschakelen naar snelladers om te overleven.

Het liefst zie ik dat snelladers bij de huidige tankstations komen omdat je daar vaak al iets hebt van eet gelegenheid, toilet, rust plaats. Snelladers ergens in een wijk zie ik ook wel eens maar zie dat toch niet echt als ideaal omdat je dan ook een parkeerplaats afpakt.
croc @david-v2 juli 2024 13:24
Ik denk dat eerder het aantal tankstations zal afnemen, wegens niet meer rendabel. Vaak heb je er enkele vlak bij mekaar, wat natuurlijk onzinnig is (zelfs met tankpas, dan maar universele tankpassen ipv specifiek merk). De grote zullen het langst blijven bestaan, zeker langs de snelwegen.
croc @david-v3 juli 2024 09:43
ING denkt het ook
https://www.autoblog.nl/n...ederland-halveert-6914528
david-v
@croc3 juli 2024 14:38
goed artikel, bedankt voor het delen. had ik toch wel iets goed beredeneerd over de kleine pomphouder :D.
TheVivaldi @-Vasa-2 juli 2024 12:45
Bedankt voor je goede verhaal over Vlaanderen. Let echter wel dat ik het over België had en niet alleen over Vlaanderen. Je input is zeker nuttig voor mijn beeldvorming. :) Maar beantwoordt niet heel mijn vraag.
multikoe
@TheVivaldi2 juli 2024 11:00
Belgie lijkt inderdaad aardig achter te lopen als het gaat om laadpalen, maar dit zal tijdelijk zijn. Bovendien is een groot deel van de huidige kopers van een EV vermogend en beschikken dus gewoon over een eigen oprit. Of andersom: als je geen eigen oprit hebt, dan koop je niet snel een EV.
Maar dat is allemaal *nu*. Er worden in rap tempo laadpalen bijgebouwd en dat het snel kan gaan zie je in Nederland. Dus, over een paar jaar is het "laadprobleem" al een stuk minder.
TheVivaldi @multikoe2 juli 2024 12:50
Nou ja, snel in Nederland… volgens mij is er nu sprake van stagnatie, omdat het elektriciteitsnet het niet aankan.

En dan nog gaat het niet overal in Nederland even snel. In mijn stad bijvoorbeeld zijn er ook veel mensen met een elektrische auto, maar het aantal laadpalen is nog altijd schrikbarend laag. Nu hebben veel mensen hier wel een eigen oprit of parkeerplaats voor de deur, maar je moet ook rekening houden met bezoekers. De opritten hier zijn vrij smal en het aantal parkeerplaatsen dun bezaaid. Als bezoeker opladen wordt dan toch wel een uitdaging, zeker als er meerdere bezoekers zijn. Stel je geeft een feestje en er komen 10 mensen met een elektrische auto, waar gaan die dan opladen?
multikoe
@TheVivaldi2 juli 2024 12:56
Als ik een feestje geef, dan komt er niemand van de andere kant van Nederland. Vrijwel iedereen woont in een straal van 100 km en die kunnen dus, zelfs als het 10 graden vriest, zonder laden op en neer rijden.
Mocht er iemand van wat verder weg komen, dan is die in het algemeen slim genoeg om rekening te houden met een korte snellaad-beurt langs de snelweg, of op de heenweg, of op de terugweg. Als je met 100% van huis vertrekt en je laadt één keer op onderweg, dan is je bereik in totaal 600 km.

Maar om terug te komen op die stagnatie: er worden nog steeds veel laadpalen geplaatst en misschien is dat nu wat minder, die dip zal niet zo heel lang duren.
david-v
@TheVivaldi2 juli 2024 11:43
Als je nu een EV koopt ben je ook redelijk aan het pioneren en zal je last hebben van het vraag en aanbod probleem van laadpalen. Ik heb een jaar lang in (zuid) Spanje gezeten waar de laadpaal dekking nog erger is dan in Belgie en dan ga je zelf wel op zoek naar de plek waar je redelijk probleemloos kan laden. Dat was in mijn geval bij een grote winkel in de buurt waar ze laadpalen hebben voor een goeie prijs €0.25 per kW. Alleen, maximaal 90 minuten. Dus dan moet je even tussendoor naar de auto gaan, ontkoppelen en weer koppelen.

Na een half jaar werd er nog dichterbij een snellader geplaatst en een paar maanden later een 11kW lader voor €0.32 per kW zonder tijdslimiet. Onderweg is het wel even plannen waar je kan snelladen. Dat is helaas nog wel een ding in sommige landen.

Mijn ervaring is dat Frankrijk op dit moment op de snelweg de beste snellaadinfrastructuur heeft. Vooral de tankstations van TotalEnergies. Daar staan echt 8, 12 of zelfs 16 snelladers van minimaal 150 kW maar ook veel van 350kW. Je kan zorgeloos met je EV rijden op de franse snelwegen.

Het is dus wel nog even behelpen soms maar je ziet wel vooruitgang wat betreft het plaatsen van laders.
-Vasa- @david-v2 juli 2024 12:26
Ik heb in België echt niet het gevoel te pionieren hoor. Ik rij nu al zo'n anderhalf jaar elektrisch en het enige waar ik dat gevoel mee krijg is het testen van de bedrijfslaadpas bij andere netwerken, maar dat is dan eerder omdat ik zoiets leuk vind om te doen en te delen met mijn collega's. Uiteindelijk is dat ook het enige "uitdagende" aan elektrisch laden: weten bij welk netwerk je met welke laadpas kan laden. Op zich geeft dat toegegeven voor mij allemaal niets omdat het sowieso vergoed wordt, of het nu werkt met de laadpas van het werk of niet.
david-v
@-Vasa-2 juli 2024 14:02
Je hebt deels gelijk, maar ik neem in het "pioneren" ook het volgende mee:
  • 10+ pasjes/apps nodig om te kunnen laden overal in Europa.
  • (snel)laders met storing waar het heel soms wel dagen tot weken duurt voordat het opgelost is (meegemaakt in Spanje).
  • Als particulier heb je werkelijk geen flauw idee wat je betaald, want elke App/Pasje kan een andere prijs hebben. Bij pasjes zie je helemaal niet wat je bij laadpaal van merk x betaald. Bij de Apps wel.
  • (snel)laders die bezet worden door benzine auto's..
  • Leren omgaan met temperatuur en autonomie (hoe kouder hoe minder kilometers je kan rijden)
  • Vraag en aanbod probleem van (snel)laders. Als je pech hebt dan moet je 30+ minuten wachten voordat je aan de beurt bent bij een snellader.
  • Leren omgaan met Range anxiety
  • Bij verafgelegen locaties moet je vooraf plannen waar en hoe lang je moet laden
croc @david-v2 juli 2024 15:13
3/4e lost Tesla voor je op, waardoor je ook niet meer moet leren omgaan met autonomie en dus range anxiety :)
-Vasa- @david-v2 juli 2024 15:18
In die punten kan ik volgen natuurlijk, zeker als je puur particulier rijdt. Als je een laadpas van het werk hebt en een afspraak dat zelfs met andere passen waar die niet werkt alsnog vergoed, is die helft van die stress al voorbij.
En als je al het profiel hebt dat je op Tweakers zit, zijn die andere zaken nu ook weer niet zo speciaal. Een klein beetje meelezen in de topics over je wagen en je vangt al die zaken op. (En je nog overgebleven range anxiety smelt als sneeuw bij de zon als je leest dat mensen met hun EV en hun caravan vlotjes naar Spanje rijden)

Voor de gemiddelde persoon kan ik wel snappen dat het bijzonder lijkt dat Google Maps en Waze niet echt goede apps zijn voor laadplanning.
siteoptimo @TheVivaldi2 juli 2024 12:04
Al 4 jaar elektrisch aan het rijden als Belg. Ik ervaar dit totaal niet. Ik kan thuis laden, maar in mijn stad (middelgroot, 80K inwoners) zie ik via mijn laadpaalapp (Freshmile) maar liefst 1050 publieke laadpunten. Maw: 1 laadpunt per 80 inwoners. Dit telt de privé laadpalen niet mee, dus lijkt mij wel voldoende.

Als ik dit vergelijk met steden met gelijkaardige inwoners in NL (vb. Hengelo of Schiedam), zie ik gelijkaardige aantallen. (844 in Hengelo, 1010 in Schiedam)

In het zuiden van het land, in de bossen van de Ardennen zijn de laadpunten wat minder dun gezaaid. Ik denk de grondoorzaak van dit gevoel komt doordat veel mensen maar 1 type laadkaart hebben en vb. enkel "hun" laadnetwerk kennen. Alsof je bij enkel 1 tankstationmerk zou tanken.

Edit: Reactie aangepast, domme rekenfout. Merci croc.

[Reactie gewijzigd door siteoptimo op 22 juli 2024 17:00]

croc @siteoptimo2 juli 2024 13:26
FYI 1050 laadpunten op 80k inwoners is 1 laadpunt per 80 inwoners ;-)
JipJapGoedje 2 juli 2024 10:15
Ik meen enige tijd terug ook ergens gelezen te hebben dat verzekeringsmaatschappijen helemaal niet blij zijn met die 'invasie' van Chinese EV's. Vervangingsonderdelen zijn schaars tot niet te krijgen en bij een klein ongelukje worden ze al gauw total loss verklaard. Dit omdat het veel te duur wordt om ze te repareren.

Bijv een leenauto wordt veel te duur omdat onderdelen erg lang op zich laten wachten en je als klant al die tijd wel vervangend vervoer krijgt. Dat is pas verspilling. Die auto verdwijnen dan naar de export of weet ik veel waarheen.
-Vasa- @JipJapGoedje3 juli 2024 08:12
Verzekeringsmaatschappijen weet ik niet. Maar ik weet dat bij sommige klanten men bij de Fleet manager Tesla niet meer toestaat omdat onderhoud daar minder makkelijk werkt als bij de klassieke merken die garages hebben.
thanx 2 juli 2024 07:58
Dik 30% meer auto’s dan in NL in een kleiner land. Misschien zijn auto’s in NL te duur?
jenshaak @thanx2 juli 2024 08:02
Of we hebben beter openbaar vervoer? Of we hebben een betere fiets infrastructuur?
thanx @jenshaak2 juli 2024 08:09
Ga jij wel eens met openbaar? Ook buiten de randstad? Als je in de provincie komt mag je blij zijn als er nog een bus rijdt naar de buurt van jouw dorp. Dikke bonus als hij ook nog stopt in het dorp en al helemaal als hij doorrijdt tot een station.
Thamell @thanx2 juli 2024 08:18
Dat valt allemaal wel mee, is mijn ervaring in Noord Nederland, ze rijden alleen wat minder frequent.
Andros
@Thamell2 juli 2024 08:55
Ga eens naar de Bommelerwaard, in veel dorpjes daar rijdt niet veel meer dan een buurtbusje gereden door vrijwillige bejaarden. Ook in West-Brabant kan ik zo een berg plaatsen op noemen met hetzelfde probleem en zo zijn er nog veel regio's te vinden waar letterlijk niets rijdt. Of wat dacht je van de plannen in Zeeland om buslijnen alleen maar te laten stoppen op een enkele halte aan de rand van de grotere dorpen? Er is veel wegbezuinigd in het OV, het is schreeuwend duur en op veel "onrendabele" plekken ontbreekt het compleet.
Hagdos @thanx2 juli 2024 08:49
Neemt toch niet weg dat er minder auto's nodig zijn vanwege goed openbaar vervoer?

In het buitengebied niet, maar de meeste mensen wonen in een stad. Ik red me prima zonder auto.
Umbrah @thanx2 juli 2024 08:04
Of we hebben in NL onze omgeving zo ingericht dat auto's minder nodig zijn. Gelukkig. Een stad is voor mensen, niet auto's. Gelukkig is er wel altijd keuze en wordt je itt sommige regio's niet de auto in gedwongen. België heeft hele stukken die voor voetgangers of fietsen gewoon te eng zijn, maar ook door de absurde hoeveelheid stoplichten ook voor auto's niet leuk zijn. Soms is het net de VS, en dat land heeft een hoop amper leefbare omgevingen
s0ulmaster @thanx2 juli 2024 08:06
Correct. Er zijn weinig landen in Europa waar auto bezit zo duur is als in nederland (in verhouding to inkomen zijn er wel landen waar het relatief gezien duurder is trouwens).

[Reactie gewijzigd door s0ulmaster op 22 juli 2024 17:00]

-Vasa- @thanx2 juli 2024 08:11
In België zijn wagens als onderdeel van je verloning op dit moment nog bijna de standaard voor een hele groep bedienden. Dit heeft er altijd al voor gezorgd dat het Belgisch wagenpark een pak luxueuzer is geweest dan gemiddeld in andere landen waar dit niet zo is. Ook al omdat die leasecontracten vaak clausules bevatten om de wagen over te laten kopen door de bediende die die wagen had geleased. Waardoor dat gezin die dan vaak weer voor 3-5 jaar als tweede wagen kon gebruiken en daarna dan weer kon doorverkopen aan mensen die hun wagen particulier moeten kopen.

Die volledige cyclus is overigens één van de zaken die in het achterhoofd zijn gehouden bij de nog steeds voordelige maatregelen voor het leasen van een EV. Al die nieuwe wagens komen na 3-5 jaar op de particuliere markt zodat die tweedehands kunnen gekocht worden.

Ik ken niemand die als particulier een nieuwe wagen koopt om te beginnen. Als je jong bent is het een oude occasie en als je ouder bent een nieuwe occasie.
SPee @-Vasa-2 juli 2024 13:48
In NL is een leaseauto ook vaak onderdeel van je inkomen (zeker in it). Hoewel dat nu vaker een mobiliteitsbudget is, zodat je als werknemer meer keus hebt in vervoer.
Belgie heeft 2 belangrijke punten die het beter dan NL maken:
1. Geen BPM
2. Geen bijtelling

Hierdoor kan de Belg een grotere, luxere auto leasen en die meer past bij hun wensen. In NL moet je dan veel bijtelling betalen of je keus beperken. Daardoor is hier ook de mobiliteitsbudget populair. Je kan dan vaak zelf een 2e hands auto kopen die wél voldoet.
croc @SPee3 juli 2024 13:45
De tegenhanger van bijtelling in BE is VAA (Voordeel Alle Aard), en helaas betaal je dat ook op een EV, hetzij minder dan de ICE tegenhanger (https://voordeelalleaard.be).

Wel betaal je nog geen verkeersbelasting (jaarlijks bedrag) op een EV.
Pe Nis @thanx2 juli 2024 08:21
Ford Mustang: NL 130k+, Belgie: 70k.
Elidibus @Pe Nis2 juli 2024 09:34
De waarheid zal in het midden liggen, in NL zijn auto's en bredere mobiliteit gewoon ongelooflijk duur, in Belgie zijn auto's dan weer enorm goedkoop. Het mag wel ietsjes dichter naar elkaar groeien.
Dreamvoid @Pe Nis2 juli 2024 10:30
Ford Mustang Mach e heb je al voor 55k :)
JustFogMaxi @thanx2 juli 2024 08:24
Joh...
Lothlórien @thanx2 juli 2024 08:34
30% HEV, PHEV of BEV en het gaat om nieuw verkochte wagens. Ik heb niet de indruk dat er in NL veel minder elektrisch wordt verkocht. De hybride is populair.

En ik snap eerlijk gezegd ook niet zo goed waarom je vandaag de dag nog een inefficiëntere conventionele ICE zou kopen.
Dreamvoid @Lothlórien2 juli 2024 10:36
Als je alle electrische auto's samen neemt (HEV/PHEV/BEV) dan zit je >50%, dit artikel heeft het (ietwat verwarrend) alleen over BEV's.
Artz @Lothlórien2 juli 2024 11:16
Omdat dat het enige betaalbare is voor een hele grote groep mensen. En nee een gezin met twee kinderen past niet in een Aygo of e208.
TheVivaldi @Artz2 juli 2024 12:52
Natuurlijk past een gezin met twee kinderen daar wel in. De vraag is alleen of alle bagage er ook in past. Maar passen in kleine auto's is geen enkel probleem. Vroeger ging men ook met het gezin met de eend of kever en dat waren nu ook niet bepaald grote auto's.
Artz @TheVivaldi2 juli 2024 13:04
Ja en daarvoor gingen we te voet of met paard en wagen.
SPee @TheVivaldi2 juli 2024 13:52
Alleen mocht men toen 4 kinderen op de achterbank proppen en waren de riemen niet verplicht. ;)
Nu moet iedereen een riem om, dus kun je niet meer de auto volproppen. Dus een grotere auto is nu wel nodig.
TheVivaldi @SPee2 juli 2024 13:57
Daarom zei ik ook dat het qua bagage mogelijk niet past. Maar qua personen passen twee volwassenen en twee kinderen prima in een Aygo of e-208.
dikkiedikzak 2 juli 2024 08:26
Voor mij sowieso zo weinig mogelijk producten uit China. Als je ziet wat die doen met bijvoorbeeld de oeigoeren.

Maar dit is wel een opvallend bericht, afgelopen weekend kwam de branche zelf met cijfers dat de verkoop van elektrische auto in elkaar stort na een paar maanden van stagnatie.

Ben benieuwd naar de statistieken vanuit heel europa.

https://www.autointernati...lairste-elektrische-auto/

[Reactie gewijzigd door dikkiedikzak op 22 juli 2024 17:00]

-Vasa- @dikkiedikzak2 juli 2024 08:42
Vaak zijn die berichten gebaseerd op groei die minder hard gaat dan voorheen. En vooral minder hard dan wat door het bedrijf beloofd was aan hun aandeelhouders. Er is nog steeds groei en meer verkoop, maar het kan nooit oneindig zijn. Echter wordt dat dan onmiddelijk dat de verkoop in mekaar stuikt in plaats van "er wordt meer verkocht, maar procentueel gezien is dat minder dan voorheen".

[Reactie gewijzigd door -Vasa- op 22 juli 2024 17:00]

dikkiedikzak @-Vasa-2 juli 2024 09:03
heb even doorgelezen maar er wordt nu gesproken over dalende verkopen tov voorgaande perioden dus dat zou betekenen dat de groei er sowieso niet meer is.

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