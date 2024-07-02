Een op vier nieuwe auto’s in België is elektrisch

Waarschijnlijk zijn het twee verschillende "we's".
Ja, er zijn nu eenmaal heel veel "we's", we zijn met miljarden mensen op deze wereld. Zelfs zonder enige vorm van conflict, hypocrisie of hoe je het ook wil noemen kunnen we zeer uiteenlopende of zelfs tegengesteelde meningen hebben met miljarden aanhangers.
Een beetje zoals Meta.
Dat is een goede vergelijking. Je kan wel een mening hebben, maar er zijn ook dringende behoeftes. Als er geen alternatief is dan zul je die beloftes moeten vervullen met wat er wel voorhande is.
Ik kan me vrij aardig redden zonder Meta maar op een bepaalde manier is dat een luxe, iets dat ik me kan veroorloven maar een hoop anderen eigenlijk niet.
Net als boodschappen doen bij de ecologische supermarkt is het iets dat een mensen best zouden willen maar in praktijk niet écht kunnen, in ieder geval niet zonder op een ander gebied grote offers te brengen.
Toch zijn er miljoenen mensen in Nederland en België die op Facebook/Instagram zitten en gebruikt in Nederland bijna iedereen WhatsApp
De atmosfeer zit vol CO2, stikstof, fijn stof en andere minder gezonde zaken, toch adem ik het iedere dag in. Ik heb geen andere keuze.
Als ik schone lucht wil dan heeft het geen zin dat ik als enige niet met de auto ga, dat lukt alleen als we het allemaal doen. Zeker bij schaarse goederen zoals olie. Als ik de benzine niet koop daalt de prijs en koopt iemand anders die benzine, tot het op is. Netto heb ik daar vooral mezelf mee. Als ik subsidie krijg om zonnenpanelen te kopen is dat mooi en zal ik zelf minder olie gebruiken, maar het milieu is er pas mee geholpen als niemand anders die olie gebruikt.
Ik heb wel zonnenpanelen en geen WhatsApp. Ik doe het om dat ik zo min mogelijk wil bijdragen aan dat waar ik tegen ben en om een markt te laten bestaan voor alternatieve. Ik heb echter niet de illusie dat ik zo de wereld ga redden, dat zal de overheid moeten doen.
Ik ben zelf zo'n typje die zoveel mogelijk Nederlandse of anders Europese merken koopt (mits beschikbaar, geschikt en uiteraard ook betaalbaar). Zo hangt m'n huis vol met Philips/Signify Hue lampen, gebruik ik zoveel mogelijk FIBARO (Polen) of Nodon (Frankrijk). Enzovoorts
Toch zie ik veel mensen Aqara (China) gebruiken.
Je moet wel het verschil kunnen maken. De meeste mensen hebben geen idee welk merk waarvandaan komt. Een Nederlands klinkende naam is geen garanantie voor kwaliteit, aan de binnenkant kan het nog steeds goedkope rommel zijn. Bij een lamp kan je van de buitenkant nog wel iets zeggen over de kwaliteit van het licht, maar niet of het ding ook veilig is.
Als mensen geen verschil kunnen zien dan is er ook geen reden om voor het duurdere product te gaan. Als goedkoop spul troep is dan ben je in ieder geval weinig geld mee verloren Als duur spul troep is dan is het veel vervelender. (Tot het punt dat je huis afbrandt).
Hoofdpunt is dat we veel willen dat we op individueel niveau gewoon niet zinnig kunnen uitvoeren. We kunnen alleen maar de overheid opdragen om dat voor ons te doen. Ik kan onmogelijk controleren of een kledingfabriek in Bangladesh gebruik maakt van kinderarbeid en of een tomaat uit Brazilie behandeld is met illegaal landbouwgif. Ik doe mijn best om redelijke keuzes te maken met de informatie die ik wel heb maar dat is vooral zodat ik zelf rustig slaap, niet omdat ik geloof dat ik de wereld er meer verander, daar heb ik de overheid voor nodig.