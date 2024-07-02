Een op vier nieuwe auto’s in België is elektrisch

Tijdens de eerste zes maanden van 2024 was een op de vier nieuw ingeschreven auto’s in België elektrisch. Daarnaast is het aantal nieuwe elektrische auto's uit China in de eerste helft van het jaar aanzienlijk toegenomen.

Van januari tot en met juni werden in België 263.408 nieuwe auto’s verkocht. 64.404 daarvan waren elektrisch. Dat bericht de krant De Tijd op basis van informatie van brancheorganisatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer. Uit de cijfers blijkt ook dat er steeds meer elektrische auto’s van Chinese merken worden gekocht. Koploper is BYD, dat in de eerste helft van het jaar meer dan duizend elektrische auto’s heeft verkocht. Dat is vier keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.