Chinese autofabrikant BYD bouwt fabriek in Turkije en omzeilt EU-importheffingen

De Chinese autofabrikant BYD gaat een nieuwe fabriek bouwen in Turkije. De fabriek kost 1 miljard dollar, heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 150.000 elektrische en hybridewagens en is eind 2026 operationeel. Dankzij de fabriek kan BYD Europese importheffingen vermijden.

Volgens Bloomberg wordt de nieuwe productiefaciliteit in de West-Turkse provincie Manisa opgetrokken, in de buurt van de stad Izmir. De fabriek krijgt een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum en er zouden in totaal 5000 werknemers tewerkgesteld kunnen worden. De faciliteit moet de ‘logistieke efficiëntie’ van BYD helpen verbeteren, klinkt het.

Het persagentschap schrijft in een eerder artikel dat BYD via deze fabriek de Europese importheffingen zou kunnen vermijden en dus makkelijker toegang krijgt tot de Europese markt. Dat komt omdat Turkije over een economisch samenwerkingsakkoord met de Europese Unie beschikt. De Chinese autofabrikant zou Turkije ook als een interessante afzetmarkt voor zijn wagens beschouwen. Het land heeft nog maar net zijn plannen om zelf importtarieven op Chinese wagens te heffen, opgeborgen. De Europese Commissie heeft vorige maand beslist om de importheffingen op geïmporteerde Chinese EV’s te verhogen.

BYD had begin dit jaar ook al aangekondigd dat er een Europese fabriek in Hongarije zou komen. Het betreft een hoogtechnologische productiefaciliteit waarin auto’s voor de Europese markt worden gebouwd. Deze fabriek moet in 2027 volledig operationeel zijn.