Chinese autofabrikant BYD bouwt fabriek in Turkije en omzeilt EU-importheffingen

De Chinese autofabrikant BYD gaat een nieuwe fabriek bouwen in Turkije. De fabriek kost 1 miljard dollar, heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 150.000 elektrische en hybridewagens en is eind 2026 operationeel. Dankzij de fabriek kan BYD Europese importheffingen vermijden.

Volgens Bloomberg wordt de nieuwe productiefaciliteit in de West-Turkse provincie Manisa opgetrokken, in de buurt van de stad Izmir. De fabriek krijgt een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum en er zouden in totaal 5000 werknemers tewerkgesteld kunnen worden. De faciliteit moet de ‘logistieke efficiëntie’ van BYD helpen verbeteren, klinkt het.

Het persagentschap schrijft in een eerder artikel dat BYD via deze fabriek de Europese importheffingen zou kunnen vermijden en dus makkelijker toegang krijgt tot de Europese markt. Dat komt omdat Turkije over een economisch samenwerkingsakkoord met de Europese Unie beschikt. De Chinese autofabrikant zou Turkije ook als een interessante afzetmarkt voor zijn wagens beschouwen. Het land heeft nog maar net zijn plannen om zelf importtarieven op Chinese wagens te heffen, opgeborgen. De Europese Commissie heeft vorige maand beslist om de importheffingen op geïmporteerde Chinese EV’s te verhogen.

BYD had begin dit jaar ook al aangekondigd dat er een Europese fabriek in Hongarije zou komen. Het betreft een hoogtechnologische productiefaciliteit waarin auto’s voor de Europese markt worden gebouwd. Deze fabriek moet in 2027 volledig operationeel zijn.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 07:38
298 • submitter: wildhagen

09-07-2024 • 07:38

298

Submitter: wildhagen

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Reacties (298)

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patrickvb 9 juli 2024 08:08
Los van welk land het ook is, moeten we zorgen dat we in Nederland (en Europa) niet afhankelijk worden van één enkele partner / ander land. Voor batterijen, zonnepanelen en elektrische auto's (en medicijnen?) dreigen we nu afhankelijk te worden van China. Dat moeten we zien te voorkomen. Het is prima als ze een deel van de producten leveren, maar we moeten altijd zelf ook (in staat zijn om) voldoende (te kunnen) leveren. Import heffingen zijn dan een goed middel om een eerlijk speelveld te krijgen wanneer overheden proberen de markt naar zich toe te trekken (met subsidies). Als ze, om dat te omzeilen, een lokale fabriek gaan bouwen, is dat m.i. niet eens zo problematisch. We krijgen daarmee lokale productie mogelijkheden die theoretisch minder afhankelijk zijn van China. E.e.a. is natuurlijk wel enigszins afhankelijk van hoe groot de zelfstandigheid van die productie locatie is en dat er geen aanvullende beloftes aan China gedaan worden. Dat laatste zie je vaak in arme landen waar China veel investeert. Die verkopen vaak feitelijk hun ziel aan China en worden een soort marionet. Wat nog veel zorgelijker is.
Zelf heb ik afgelopen maand een nieuwe elektrische (lease) auto mogen bestellen. Het eerste op mijn wensen lijstje was: geen Chinese auto (hoewel sommige best aantrekkelijk zijn). Juist om die afhankelijkheid van China. Onze thuiswonende en mede-auto-gebruikende kinderen kwamen hier zelf ook al mee...
pepsiblik @patrickvb9 juli 2024 08:50
Ik hoorde laatst een leuke quote. Europese politici weten al jaren wat er moet gebeuren om Europa weer concurrerend te maken. Het probleem is dat ze nog niet weten hoe ze vervolgens de volgende verkiezingen kunnen winnen.

Kortom: dit gaat een moeilijke noot worden om te kraken.
Blokker_1999
@pepsiblik9 juli 2024 08:58
En dat is het probleem. In een wereld waarin populisme steeds meer terrein wint, waarin leuke uitspraken ervoor zorgen dat mensen op hen gaan stemmen, hoe ridicuul die uitspraken ook zijn en in een wereld waarin niemand een stap achteruit wenst te zetten in de luxe die ze hebben, het comfort of de rijkdom die ze hebben is het onmogelijk om beslissingen erdoor te duwen die je positie over het algemeen verbeteren, maar die initieel slecht zijn voor de bevolking.
Flo @Blokker_19999 juli 2024 10:39
En dat is het probleem. In een wereld waarin populisme steeds meer terrein wint, waarin leuke uitspraken ervoor zorgen dat mensen op hen gaan stemmen, hoe ridicuul die uitspraken ook zijn en in een wereld waarin niemand een stap achteruit wenst te zetten in de luxe die ze hebben, het comfort of de rijkdom die ze hebben is het onmogelijk om beslissingen erdoor te duwen die je positie over het algemeen verbeteren, maar die initieel slecht zijn voor de bevolking.
Dit vindt ik wat te kort door de bocht. Make America Great Again (MAGA) met Trump zou je ook als populisme kunnen bestempelen. Maar het was en is ook een push om in eigen land of in eigen beheer (en minder afhankelijk) dingen te doen of maken. Nu heeft Biden met de inflation reduction act veel overheidssupport voor ook in de VS dingen maken of doen, en dat qua verkiezingshandigheidje niet geheel ontoevallig als eerste in de staten of regio's waar Trump of de republikeinen veel aanhangers hebben.

Ik vrees dat wij in NL (in de EU valt het mee) politiek gezien niet de handige harry's hebben die populisme van "de andere kant" kunnen inzetten om wel een verschil te maken.

No Farmer No Food: het lukt blijkbaar niet om "local produce" (lees: niet per definitie bio) gewoon te promoten en zo eigen gebruik te stimuleren en trots te zijn op NL made voedsel. Als dat er in zit wordt het ook makkelijker om aan te kaarten dat een zeer groot deel export is, wat een heel andere discussie is dan kunnen we hier wel/niet wat eten en afhankelijkheid qua voedsel van buiten NL (of EU).

Import heffing EVs: ook hier lukt het niet om werkgelegenheid (VDL NedCar Born anyone?) of trots op innovatie (lightyear? Tesla Tilburg?) of de successen zoals FastNed en Allego breed in te zetten en uit te meten. We zijn bang voor een Chinese auto, deels terecht want het is qua werkgelegenheid en toekomstige economie wel een dingetje. Maar ondanks de clean-room expertise (ASML en keten), gigantische chemische industrie in NL, en onze zelfbeeld dat we high tech manufacturing zeer goed kunnen.... staan er nul batterijfabrieken in NL. Qua werkgelegeheid (ook low-skilled!) een stuk attractiever dan al die distributiecentra die we wel prima vinden.

Dat we met zn allen populisme niet weten om te turnen naar iets positiefs vindt ik het echte falen.
jsiegmund @Flo9 juli 2024 14:23
Populisme haakt handig in op het sentiment wat er bij "de normale mens" in de samenleving speelt. Hoe groter de problemen, hoe meer men terugvalt in een patroon van zelfbescherming. Dat is precies waar MAGA ook op inspeelt; alles in eigen beheer doen omdat we zelfvoorzienend moeten kunnen zijn. De details die dat onmogelijk maken worden achterwege gelaten. Zo kun je bijvoorbeeld wel roepen dat je allerlei producten in eigen beheer wil kunnen ontwikkelen, maar wanneer je de grondstoffen hier niet in de grond hebt zitten houdt die keten ergens op. Voor Amerika misschien net een wat minder groot issue, voor een land als Nederland betekent dat simpelweg dat zelfvoorzienending onhaalbaar is. Het is niet voor niets dat wij al sinds jaar en dag een land van handel zijn.

Het populisme omdraaien of vanaf "de andere kant" inzetten gaat mijns inziens niet; dan bespeel je niet meer dat protectionistische / conservatieve oergevoel wat bij veel mensen leeft. Wij zijn een kuddevolk, waarbij de kudde niet bestaat uit "de hele wereld". Afhankelijk van de context bestaat die kudde uit je familie, kennissenkring, je dorp of stad, je land en daarna pas een keer het werelddeel waar je op leeft of laat staan de hele wereld. Dat is allemaal de ver-van-je-bed-show, letterlijk en figuurlijk. Dat conflicteert keihard met de globale problemen die we op dit moment ondervinden; klimaat, oorlogen, vluchtelingen, etc. Wie rationeel blijft kijken naar het grote plaatje komt tot inzicht dat grote problemen grote oplossingen nodig hebben en dat we daarvoor wel samen zullen moeten werken, dat is voor een hele hoop mensen een bijzonder oncomfortabel en haast onvoorstelbaar idee. En dat is precies de vruchtbare grond waar het populisme erg effectief gebruik van weet te maken: onderbuikgevoel.

Ontopic: dat BYD en andere Chinese bouwers dit zouden doen is geheel volgens verwachting lijkt me, het zou eerder verbazingwekkend geweest zijn wanneer ze het niet zouden doen.
Caelestis @Flo9 juli 2024 11:13
Nu heeft Biden met de inflation reduction act veel overheidssupport voor ook in de VS dingen maken of doen, en dat qua verkiezingshandigheidje niet geheel ontoevallig als eerste in de staten of regio's waar Trump of de republikeinen veel aanhangers hebben.
De enige reden waarom Trump een kans maakt is omdat Biden zichzelf steeds tegen spreekt.

https://edition.cnn.com/2...te-house-event/index.html

Als hij dit soort onzin doet, gelooft niemand dat hij het beste beentje voorheeft voor amerikaanse productie.
Hij wil gewoon zijn aandelen pakket van GM omhoog trekken voor eigen gewin.
Grrrrrene @Caelestis9 juli 2024 14:27
Euhm, ik snap niet helemaal wat de link te maken heeft met de Inflation Reduction Act en dat hij zichzelf tegenspreekt?

Het artikel gaat erover dat Tesla niet was uitgenodigd, omdat ze niet willen dat hun personeel een vakbond vormt. De UAW-union (United Auto Workers union) probeert daar al een tijdje voet aan de grond te krijgen. Dat is bij Ford en GM gelukt, maar bij Tesla blijkbaar niet. Dat lijkt me een valide reden om, als je de industrie wil stimuleren om werkgelegenheid te creëren, eerst eens te kijken naar bedrijven die WEL om het welzijn van hun personeel geven. Want er is maar 1 reden waarom bedrijven geen vakbonden willen: teveel macht aan de werkende mens.

Biden zei niet voor niets dat hij ging zorgen voor “good-paying, union jobs.”. Juist door Tesla wel uit te nodigen, zou hij zichzelf tegenspreken, want daar vind je geen "union job". VW was om dezelfde reden niet aanwezig bij het WH event.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 14:00]

Caelestis @Grrrrrene9 juli 2024 14:59
En wat heeft een vakbond te maken met wel of niet EV marktleider zijn?
Vooral als op dat moment vrijwel elke GM EV werd teruggeroepen vanwege ernstige productie fouten?

Het personeel van Elon heeft er blijkbaar weinig problemen mee. Ze zijn geen slaven en als ze willen zouden ze direct aan de bak kunnen bij GM in de vakbond. Waarom doen zij dat niet?
Tintel @Flo9 juli 2024 16:08
Maar je noemt de reden van 'falen' niet... dat is omdat hier de arbeid blijkbaar te kostbaar is. Wat ook weer een gevolg is van het afstoten van laaggeschoolde arbeid. Dus als iedereen geschoold is dan verwacht iedereen ook een minimum [bruto] inkomen en dat is vervolgens weer nodig vanwege de hoge belastingdruk (wat weer een gevolg is van een duur sociaal stelsel).
Dus herintroductie van arbeid met een lagere beloning is heel moeilijk.

Op die manier is het 'te duur' voor de bedrijven om hier dergelijke productie op te zetten - want die willen winst maken.

Het heeft verder weinig te maken met populisme denk ik. Deze trend is telkens te zien - daarom verplaatsten produktiefaciliteiten zich telkens naar lage-lone landen.
Het is gewoon een gevolg van kapitalisme - waar we (helaas) allemaal aan mee moeten doen.... Of je dient jezelf volledig te los te weken van bijna alle voorzieningen.
dimdek @Flo9 juli 2024 22:45
Vraag: werden de Tesla's ook niet in Tilburg uit een paar in de VS geproduceerde onderdelen samengesteld?
Ik heb het idee dat China het truukje gewoon weer heeft afgekeken.
Steephh @Scrambler9 juli 2024 18:07
Geld uitgeven zonder enig resultaat? Dat is onzin. Populistische partijen trekken het juist in het absurde, net zoals jij nu doet. Laat het lijken alsof maatregelen geen effect hebben, alsof het geld alleen gebruikt wordt om de temperatuur te laten dalen en of het beleid alleen maar geld kost zonder doel: maar dat is niet waar. Lees deze explainer eens: https://www.nu.nl/klimaat...iet-het-hele-verhaal.html
De discussie over de kosten van klimaatbeleid is een verwarrende. Klimaatbeleid is voor een belangrijk deel eigenlijk energiebeleid. Dat moet je als moderne economie sowieso voeren. Of je nou kolencentrales en benzinestations wilt of windmolenparken en laadpalen, energiebeleid vraagt altijd miljardeninvesteringen. Daar krijg je als samenleving dus ook iets voor terug: een energie-infrastructuur."
en
"Onderzoek na onderzoek toont bovendien aan dat de wereldwijde kosten van klimaatbeleid (veel) kleiner zijn dan de economische schade van het niet voeren van klimaatbeleid. De beste optie voor de wereldeconomie is daarom het ambitieuste klimaatbeleid.
Steephh @Scrambler9 juli 2024 21:13
Mijn reactie is zeker geen +3 waard. Maximaal tussen een +1 en +2 zou ik 'm geven en gezien slechts 1 bron eerder richting de +1. Gelukkig wordt ie al naar beneden gemod. :)

Dat ik geen onderbouwing heb in mijn verhaal is niet waar: je mag van nu.nl natuurlijk van alles vinden, in de bijgevoegde link kan je zelfs gewoon doorklikken en kom je (uiteindelijk) ook uit bij onderzoeken uit Science / Nature, waarop het/de nu.nl artikel / artikels gebaseerd zijn.

Uitkomsten uit peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken flauwekul verhalen, naïef en kinderlijk noemen, dat mag natuurlijk. (Wetenschappelijke) onderbouwing voor jouw uitspraken zie ik nochtans nog nergens. ;)

[Reactie gewijzigd door Steephh op 22 juli 2024 14:00]

Steephh @Scrambler9 juli 2024 22:57
Wie zijn de groenen? Schijnbaar een groep mensen die jij heel helder in beeld hebt, maar voor mij is het geen eenduidige term.

Waarom haal je vandaan dat nu.nl een communistische website is? Heb je daar enige onderbouwing voor? Is daar onderzoek naar gedaan? Wat is de uitkomst daarvan?

Heb je bronnen van je verhaal over het Amsterdamse stadsbestuur? Ik hoor dit verhaal nu al meerdere posts, maar enige onderbouwing hiervan zie ik niet. Je blijft maar roepen dat ik er in trap, maar wáár trap ik dan in? ;)

Je doet sterke insinuaties dat wetenschappelijke onderzoeken gestuurd worden door financiële gelden. Heb je daar enige onderbouwing voor, of spui je hier slechts je onderbuik gevoel? ;)

Wellicht is het goed om je eens te verdiepen in hoe wetenschappelijk onderzoek en peer-reviewing werkt. Op zijn minst zou ik verwachten dat je - mits je zo stellig overtuigd bent van je gelijk - je op zijn minst inhoudelijk kan aantonen waarom iets niet klopt, in plaats van instituten zonder enige vorm van onderbouwing en inhoudelijke duiding in twijfel trekt.
Steephh @Scrambler9 juli 2024 23:44
Mocht je het niet door hebben, op de man spelen is wat je nu doet. Geen inhoudelijke argumentatie of onderbouwing, maar een persoonlijke aanval. ;)

En natuurlijk ga ik geen argumenten en onderbouwing zoeken voor jouw beweringen. Jij beweert, dus jij bewijst. Doe je dat niet, dan zijn jouw beweringen eigenlijk gewoon niet zoveel waard. En dat is ook prima. :)

Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde, ik draag bewijzen aan voor beweringen die ik doe. Jij hoeft ook geen bewijs te zoeken bij de uitspraken die ik doe. Eigenlijk zoals een volwassen manier van discussiëren werkt. En niet het argumenteren uit de weg gaan, zoals jij nu wel doet.

[Reactie gewijzigd door Steephh op 22 juli 2024 14:00]

Steephh @Scrambler10 juli 2024 13:25
Je argumenteert niet - je valt mij aan - zelfs vier keer in 1 reactie:

“Dan ben je gewoon het niet waard”
“De manier waarop je een discussie wil aangaan is gewoon triest”
“Dat je zelf niets kan uitzoeken is duidelijk”
“Tweakers is alleen voor grote jongetjes”

Dat heeft niets te maken met hoe ik het ervaar (ik voel me er niet door aangevallen, ook al is dat feitelijk wel wat je doet), maar het is wel de drogreden die je gebruikt. Lees de geciteerde Wikipedia pagina eens
En dan moet je gewoon aannemen van mij dat het zo is.
Ik heb veel mensen een beroep op autoriteit zien doen (drogreden) maar jij bent de eerste die zo vol is van zichzelf dat je naar jezelf verwijst. :X

Geen enkele argumentatie op je beweringen tot dusverre, alleen maar nog meer drogredenen.
whiner @Blokker_19999 juli 2024 15:26
Populisme terein wint?? Populisme
Is de fundering van democratie :+ .

Er is niemand die stemt met het grote plaatje in zijn achterhoofd. We doen alleen aan egoïstisch korte termijn stemmen. Polariserend stemmen, altijd een schuldige willen aanwijzen zonder met concrete oplossingen te komen die goed zijn voor iedereen.
Verwijderd @Blokker_19999 juli 2024 16:20
Waarom denk je dat die leuke uitspraken er voor zorgen dat mensen op hen gaan stemmen? Juist, onvrede over de zittende macht. Als de zittende macht de boel goed bestuurde, dan was er ook geen ruimte voor populisme.
Yurn @Blokker_19999 juli 2024 17:35
waarin niemand een stap achteruit wenst te zetten in de luxe die ze hebben, het comfort of de rijkdom die ze hebben is het onmogelijk om beslissingen erdoor te duwen die je positie over het algemeen verbeteren, maar die initieel slecht zijn voor de bevolking.
Klopt. Mensen willen niet terug in welvaart. En als je beleid "erdoor wilt duwen" zoals je stelt, wat dat behelst, dan worden kiezers boos. Dus wat doe je? Je doet het indirect. Door beleid te voeren waardoor alles duurder wordt en te stellen dat die inflatie ons 'overkomt'. En dan neemt koopkracht vanzelf af en hebben mensen minder geld over voor luxe. En dat is nu gaande. En dat ziet er zo uit:

https://www.nu.nl/armoede...elkaarten-rode-kruis.html
GreatDictator @martdj9 juli 2024 09:36
Nogal een zware beschuldiging aan het adres van de partijen die je noemt. In je link wordt vervolgens enkel uitgelegd dat er flink wat grondstoffen in Oekraïne te vinden zijn, en waar die zoal voor gebruikt worden. Er wordt echter helemaal niks gezegd over welke partij dan ook.
Blackrobbel @martdj9 juli 2024 10:28
.

[Reactie gewijzigd door Blackrobbel op 22 juli 2024 14:00]

killercow @martdj9 juli 2024 09:39
even opnieuw, Rusland valt een buurland in, mede omdat ze de rondstoffen willen, maar het is de schuld van *onze* volksvertegenwoordigers? Omdat zij tegen die invasie zijn, zijn ze populistisch? Vooralsnog zie ik Groenlinks geen claim leggen op de Krim, jij wel?
yevgeny @killercow9 juli 2024 11:28
Waarom zou rusland oorlog voeren voor grondstoffen, ze hebben nu al alle grondstoffen in overvloed.

Na china, vietnam, en brazilie is rusland het vierde land met de grootste reserves rare earth. Daarnaast nog gigantische olie, gas, ijzer, diamant enz reserves.
svennd @yevgeny9 juli 2024 12:20
Sweet summer child ? Oekraine heeft enorme gasvelden, die beperkt werden geexploteerd, mede door investeringen kwam daar nu langzaam verandering in. Je moet voor de lol eens de plaatsen opzoeken van de gasvelden gelegen zijn op de man en de Russische 'speciale actie' en huidige terein winst overlappen ?
Overigens zijn ze niet de enige US en A gingen ook opzoek naar olie kernwapens.

[Reactie gewijzigd door svennd op 22 juli 2024 14:00]

yevgeny @svennd9 juli 2024 20:03
https://en.wikipedia.org/...tural_gas_proven_reserves

Rusland heeft meer dan 40 maal zoveel bewezen gasreserves als oekraine.
pepsiblik @yevgeny9 juli 2024 20:21
Alle beetjes helpen. En je wilt als respectabele dictatuur toch geen florerende democratie als buur!?
svennd @yevgeny10 juli 2024 13:50
Je snapt het concept van monopolie tochwel ? Waarover gaat dit artikel denk je ? China trekt alle productie naar zich toe waardoor je compleet afhankelijk bent van één supplier. Als Rusland de enige is met pijpleidingen naar elk Europees land, welke taal gaan we hier dan binnenkort spreken ?

[Reactie gewijzigd door svennd op 22 juli 2024 14:00]

Tintel @yevgeny9 juli 2024 16:11
Rusland zag een afname van rijdom ondanks dat ze nog steeds wel grondstoffen hadden maar een stukje ex-Rusland was druk bezig flink geld binnen te halen. Daarnaast de strategische positie van de haven aldaar.
Genoeg redenen voor Rusland om het 'terug' te willen. Daar hadden ze echt geen externe incentive voor nodig.
3dmaster @martdj9 juli 2024 12:31
Gezien je redenaties zit je denk ik echt te veel te lezen op 'dubieuze' sites. Je legt een hoop linkjes en maakt verdachtmakingen die enkel gebaseerd zijn op onderbuik, en een soort wantrouwen, maar niet op feiten.

Even kort, Rusland zou in de jaren 90, mits het zou voldoen aan de voorwaarden, lid kunnen worden van de NAVO.

Waarom zien we China als een gevaar? Simpel, ze overspoelen de westerse markt met hele goedkope, dankzij megasubsidies van de chinese overheid, spullen. Ze bedreiden al jarenlang Taiwan, waarvan het belang voor de wereld niet genoeg kan worden benadrukt.

Waarom we Rusland neerzetten als vijand? Wellicht omdat ze hun buurlanden bedreigen, aanvallen, landjepik plegen, oorlosgsmisdaden plegen. Het feit dat we de annexatie van de Krim hebben geaccepteerd was voor hun Rusland een vrijbrief om maar meer land in te gaan pikken want echte weerstand was er toch niet.

Open je ogen, kijk naar de feiten, niet naar verdachtmakingen, onbewezen complottheorien rondom een Elite die dit allemaal voor eigen gewin doet.

Populisme heeft nooit wat goeds gebracht, met als dieptepunt 40-45.

[Reactie gewijzigd door 3dmaster op 22 juli 2024 14:00]

Omnicron1 @3dmaster9 juli 2024 13:48
Nou, dat ben ik maar voor een deel met je eens!
Ja men behandeld de hardwerkende mens slecht en Ja het kan daar allemaal veel beter. Absoluut !

Maar wat men daar wel heeft gedaan is eerst jarenlang bezig gaan in een goed werkende infra die elektrisch rijden ondersteund. En dat voor billijke prijzen.
Want waarom moet ik hier in Europa zoveel geld betalen voor een elektrisch koekblik, wat onder je kont uitfikt of het heel vaak niet doet ?
Dat heet gewoon de markt beschermen. EN aangezien deze hausse gevoed wordt door een aantal lokale kroketten managers die eerst hun eigen zak en die van de aandeelhouders lopen te vullen, zal er helaas weinig veranderen.

Als ik kan en mag kiezen dan zou ik voor een BYD HAN gaan. Op zicht best een mooie auto, EN helaas, daar zit enorm veel hier gefabriceerd westers materieel in een scala van Bosch en Siemens onderdelen, veel spul van PSA,Mercedes Audi, VW en ga zo maar door. Dus hoe slecht is die auto dan ? Ik weiger om meer dan 60.000 € uit te gaan geven voor zon rotte Audi of BMW, of nog erger TESLA! Ik moet er niet aan denken...
Maar goed da's mijn mening

Tja software technisch gezien krab ik me eerst nog effe achter de oren, want ik ben persoonlijk erg wantrouwend naar de software dunks. Het laatste wat ik wil is dat ze continue allerlei zaken monitoren en event met een druk op de knop alles blokkeren...
killercow @Omnicron19 juli 2024 15:28
Waar komt die onzinstatement vandaan dat ev's het vaak niet doen, of onder je kont wegfikken?
Ze hebben lagere onderhoudskosten dan niet Ev's
Ze branden minder vaak uit dan niet Ev's.

Echt, je hebt het over populisme en Rusland, en werkelijk alle kortzichtige rechtste leugens en onwaarheden regen als een herfststorm op je kop.
Omnicron1 @killercow14 juli 2024 09:00
Nou Nou regen als ene herfststorm,,, Ja Water in je Tesla zal je bedoelen.

Al die Ev's die hier gebouwd worden, daar mankeert nog al het een en ander aan en daar staat de lokale nieuws voorziening bol van. Ff de kranten lezen. En dat neem ik dan met een flinke korrel zout.
Laat ze eerst maar eens al die kinderziekten eruit halen, voordat ze zich weer op de borst lopen kloppen.
Dat jij zoveel geld aan een krakkemikkige EV moet jij weten ik doe het 'nog' niet
Tintel @3dmaster9 juli 2024 16:15
Populisme heeft nooit wat goeds gebracht
Populisme is niet hetzelfde als een Nazi-regime.....
3dmaster @Tintel9 juli 2024 16:18
[...]

Populisme is niet hetzelfde als een Nazi-regime.....
Nee, maar het kan wel de opmars er naar toe zijn. Het brengt in elk geval geen oplossingen want het wil niet 'het volk' (ook zo'n typische term) ongunstig nieuws brengen.
Dus zaken als klimaat, oorlog, recessies, inflate etc wil je liever niet uitleggen, maar inplaats daarvan de schuld bij de ander neerleggen (EU, buitenlanders, asielzoekers etc). Dat is dan makkelijker en dan zal 'het volk' het je ook niet kwalijk nemen.

Populisme voedt leugens en leidt voornamlijk tot boosheid op 'de ander'.

[Reactie gewijzigd door 3dmaster op 22 juli 2024 14:00]

Tintel @3dmaster9 juli 2024 16:43
Nee toch? Populisme heeft een negatieve uitleg gekregen maar dat hoeft dus niet zo te zijn.
The word populism has been contested, mistranslated and used in reference to a diverse variety of movements and beliefs.[9] The political scientist Will Brett characterised it as "a classic example of a stretched concept, pulled out of shape by overuse and misuse",[10] while the political scientist Paul Taggart has said of populism that it is "one of the most widely used but poorly understood political concepts of our time".[11]
Populisme voedt leugens en leidt voornamlijk tot boosheid op 'de ander'.
Dat denk ik dus niet. Ik geloof eerder dat het wordt gebruikt door het standpunt van 'de andere' partij te ondermijnen.
Boosheid is een gevolg van ontevredenheid en dat ontstaat als de ongelijkheid toeneemt.
killercow @martdj9 juli 2024 15:33
Sorry, maar Youtube is gewoon een dubieuze nieuwssite. Kijk alleen al naar welke andere suggesties je krijgt als je jouw video aanklikt:
"was de woonlanding faked", "why does the west not want peace with Victor Orban" en nog wat meuk over andere complotten. Je zit best wel in een fabeltjesfuik als je dat als nieuws/waar aanneemt.
martdj @killercow9 juli 2024 16:40
Blijkbaar snap je niet hoe YouTube werkt. YouTube geeft je suggesties op basis van jouw profiel. Ik krijg vooral videovoorstellen van Pieter Derks met zijn columns voor de radio te zien...
killercow @martdj9 juli 2024 21:19
Ik heb geen youtube profiel, net als dat ik geen cookies aanbiedt aan ze.
Daarnaast krijg ik letterlijk nooit dit soort pulp als ik wel video's bekijk die ik wil zien. Maar soit, het zal zo zijn.
3dmaster @martdj9 juli 2024 16:11
De 'nieuwsite' met de quotes is van Tim Pool (zoek hem eens op) is niet echt een hele goede bron. Plus, het zijn inderdaad citaten, geen enkele onderbouwing met bewijs. Enkel inspelen op de onderbuik en voeden van wantrouwen.

De manier hoe je praat over de NOS en nu.nl zegt al genoeg.
SvenHe @killercow9 juli 2024 13:29
Eigen coolaid drinken?
Zit iedereen elkaar nou te verwijten dat de ander eigen cool-aid drinkt?
Kom met controleerbare feiten, niet met meningen.
killercow @TweakerPas9 juli 2024 15:24
Ik weet niet waarom je China erbij haalt, (en ja dat is ook een probleem), maar je verhaal over Nato die Rusland buitensluit is onzin:
In response to a March 2009 suggestion by Polish foreign minister Radosław Sikorski that Russia join NATO, the Russian envoy to NATO, Dmitry Rogozin, stated that while Russia had not ruled it out as a future possibility, it instead preferred to keep practical limited cooperation with NATO. He emphasized that "Great powers don't join coalitions, they create coalitions. Russia considers itself a great power."
Dat zijn gewoon controleerbare feiten.
TweakerPas @killercow9 juli 2024 16:55
Dan moet je ook je feiten zelf goed hebben:

https://www.nporadio1.nl/...lde-zelf-ooit-bij-de-navo

Hidde Bouwmeester is historicus aan de Universiteit van Amsterdam en is gespecialiseerd in postcommunistisch Rusland. "Het idee was toen: de Koude Oorlog is voorbij en we gaan samenwerken om terrorisme te bestrijden", aldus Bouwmeester.

Volgens de historicus was het doel van de Russische toetreding op dat moment het oprichten van een pan-Europese veiligheidsconstructie. "Ze wilden liberalisme, marktwerking en democratie verspreiden." Toen vanaf 1996 een nieuwe NAVO-uitbreidingsronde kwam met Tsjechië en Polen, is de houding van Rusland weer omgekeerd. "Er kwam veel oppositie vanuit heel Rusland, die waren hier eigenlijk tegen."
---
Rusland wilde wel degelijk toetreden tot de NAVO, hierover zijn toen ook veel gesprekken geweest.
Echter heeft de EU er toen ter tijd een grote hand in gehad dit tegen te houden.
pepsiblik @TweakerPas9 juli 2024 20:20
In je eigen quote staat dat de weerstand tegen toetreding uit Rusland zelf kwam. Dus hoe dat dan ineens de schuld is van de EU…? De EU heeft ook niks te vertellen bij de NAVO. Er zijn genoeg EU landen die geen lid waren van de NAVO destijds (Ierland) en genoeg NAVO landen die geen lid waren van de EU (Noorwegen, Canada, VS, IJsland).
HerrowItsMeme @TweakerPas9 juli 2024 20:37
De Navo zelf heeft hier ook goede documenten over. Ook destijds al, bijvoorbeeld deze Die schetsen toch een ietwat neutraler beeld dan 'het is de schuld van het westen of het oosten'. Aan beide kanten waren er kant tekeningen (soms valide, soms wat minder) en was er wantrouw (voornamelijk door interne politiek in Rusland, oude wonden bij voormalig sovjet staten en de regering Bush) . Echter is er desondanks toch nog wel redelijk wat vooruitgang geboekt. In de begin jaren 2000 was er relatief veel samenwerking die eigenlijk pas terug begon te lopen na het landjepikken van Poetin (Georgie) en het koud maken van politeke tegenstanders door wederom Poetin, waaronder deze meneer op het grondgebied van een Navo-lid.

ben het er wel mee eens dat de regering Bush te snel en te vaak het woord uitbreiding in de mond heeft gepakt zonder daar direct Rusland bij te betrekken (op de voorgrond tenminste, wie weet wat er achter de schermen gebeurd). Kan mij goed voorstellen dat dit de Russen enige schrik aanjaagde. De rol van de EU zie ik hier niet zo in terug? De EU was destijd nog erg jong en had niet bijster veel slagkracht vergeleken met Amerika, zowel militair als politiek.

Lang verhaal kort, ik denk dat er vanuit beide kanten wel serieus geprobeerd is om Rusland bij de navo te krijgen. Helaas is dit door de grote verschillen in ideologie en zaken doen gewoon niet gelukt. Je maakt van je aartsrivaal nu eenmaal niet snel je bondgenoot en een kleine misstap is dan al vaak te ver.
Tintel @TweakerPas9 juli 2024 16:14
Dat eerste deel klopt denk ik niet.... Je kan Rusland nu eenmaal niet dwingen lid te worden...

En dat de keuze voor lage-lonen het werkelijke probleem is dat klopt wel. Maar dat is een gevolg van kapitalisme wat door heel de wereld wordt toegepast. En denken dat je daar zelf boven wilt staan is mooi, maar dat lukt gewoon niet.
Scriptkid @pepsiblik9 juli 2024 13:02
precies dat , dat noeme we populairiteits politiek,

en dat geeft een paradox:

wil je je baan houden in de politiek, -> agenda is dan wat de burger wil maar slecht is voor EU en de mens zijn toekomst

Wil je een goede politicus zijn -> Agenda is dan goed voor EU en mens maar het einde van je loopbaan.
tesla123 @patrickvb9 juli 2024 08:41
Hoe kan je produceren zonder grondstoffen?
Corsa_GSi @tesla1239 juli 2024 09:02
Simpel CKD (Complete Knock Down Kits) te gebruiken.
Dan produceer je alles als nog in eigen land en wordt het alleen in elk gezet in Turkije.
BCC @Corsa_GSi9 juli 2024 09:08
Of je maakt een auto in China, schroeft hem uit elkaar en stopt hem in containers.
Die containers verscheep je dan naar Turkije, waar je hem dan weer in elkaar schroeft en op een transportschip zet. Dat schip vaar je dan weer naar Amsterdam waar je de auto's op vrachtwagens zet. Die vrachtwagens gaan dan heel europa door naar de dealers. Werkt echt goed die importheffingen. Ook lekker groene electrische autos zo :(
nils7 @BCC9 juli 2024 09:30
dat deed Tesla in Tilburg.
Met maar 5000 medewerkers in de fabriek die hierboven genoemd wordt in Turkije gok ik dat het net zo iets zal worden
locke960 @BCC9 juli 2024 12:25
Dat is wat CKD is. Is een standaard industrie praktijk, overal waar importeren van een complete auto duurder is dan de onderdelen los importeren en weer in elkaar zetten.
En de lokale politici kunnen mooi weer spelen met het feit dat ze een autofabriek hebben binnen gehaald.

Duitse autofabrikanten doen dat al tientallen jaren met hun export naar China.

Oplossing is de losse onderdelen ook zwaar te belasten.
Omnicron1 @BCC9 juli 2024 13:50
Uhh doet Tesla dat ook niet zo ?
qlum @Corsa_GSi9 juli 2024 10:38
Dit is inderdaad zeker geen nieuwe techniek. Het is ook zeker mogelijk om met aanvullende eisen / importheffingen op specefieke onderdelen zoals de motoren en de batterij om hier weer tegen te werken.
Ik verwacht ook dat dit soort stappen genomen worden.
patrickvb @tesla1239 juli 2024 08:53
Niet, uiteraard. Maar de keus voor de oorsprong van de grondstoffen hebben we op dit moment als consument niet (helaas), dus die is hier niet relevant. Bij telefoons hebben we die deels al wel, dus heeft de Fair Phone zijn intrede gedaan in ons gezin (en ben ik die aan het promoten binnen het bedrijf waar ik werk). Maar het is inderdaad een punt waar we als Nederland en Europa ook aan moeten werken. Gelukkig zie ik veel onderzoek naar batterij technologie in NL / Europa, waarbij de aandacht vooral ligt op het gebruik van beter / lokaal beschikbare grondstoffen. En dan moeten we die dus gaan gebruiken in onze lokaal geproduceerde auto's en batterij opslag / net stabilisatie. Ik ben er inmiddels na meer dan 50 jaar wel achter dat de wereld verbeteren stapje voor stapje gaat ;-)
TheDudez @patrickvb9 juli 2024 11:30
Er zijn genoeg zeldzame grond stoffen in Europa alleen we willen een hoop niet delven onlangs is er in Zweden nog een enorme hoeveelheid gevonden. Hopelijk wordt daar wel gebruik van gemaakt zodat we minder afhankelijk worden van china.
oks @patrickvb9 juli 2024 09:54
Import heffingen zijn gewoon een teken dat er iets mankeert aan onze manier van industriepolitiek bedrijven. Laten we gewoon vaststellen: de Europese autofabrikanten willen gewoon te veel winst maken. Alle oude productiefaciliteiten moeten gemaximaliseerd worden in plaats van ze te moderniseren. Kijk naar wat Tesla doet met het toepassen van de Italiaanse giga-press. En het Chinese Xpeng onmiddellijk heeft overgenomen. En wat doen de Fransen en Duitsers. Meh dat is toch maar niks te duur bla bla. En nu zitten ze met de handen in het haar omdat ze niet innoveren. Auto's moeten elektrisch en goedkoper worden. Dat is wat we zouden moeten doen. Maar dat zootje ingeslapen bejaarden aan de top van die bedrijven denken: ach liever wat Europese politici corrumperen met wat gelobby. Dan komt het wel goed. Het is gewoon een grof schandaal. Als de tegenpartij gewoon hun organisatiekracht gebruiken om je uitmanoevreren moet je misschien gaan nadenken wat je zelf eens anders moet gaan doen. En ja dat betekend dat je als Europa eens moet gaan nadenken of je zelf moet gaan subsidiëren of op een andere manier de gemiddelde Europeaan in staat moet stellen het beter te gaan krijgen. Anders stemt gewoon de consument. En volgens mij is dat op dit moment de Chinezen en Tesla.

[Reactie gewijzigd door oks op 22 juli 2024 14:00]

FreezeXJ @oks9 juli 2024 10:52
Dan geloof ik dat je het nog niet helemaal begrepen hebt...
Dat de grote fabrikanten ingeslapen zijn, sure. Ze hebben lekker lang electrisch rijden genegeerd, aannemend dat de rest dat ook zou doen, en het opschalen is pas net begonnen. Echter... de Chinezen zijn ook pas recent begonnen met opschalen, maar hebben een grote zak gratis geld van hun overheid gekregen om dat sneller te doen. Dat is keiharde overheidssubsidie, en da's verboden. Daarom heeft de EU (die geen zin heeft om zelf bakken subsidie te geven) er die heffingen op geplakt, om het speelveld weer een beetje gelijk te trekken.

(note dat die zak geld voor BYD etc niet helemaal gratis is, in ruil daarvoor krijgt de overheid een fikse vinger in de pap, maar het concurrentievoordeel blijft.)
oks @FreezeXJ9 juli 2024 11:03
Waar haal je dat vandaan. Feiten graag. En hoe zou dat bij het Duitse VW niet zijn gebeurd? Hoe denk je dat die in staat zijn gesteld om elektrische auto's te zijn gaan maken? Ik denk dat je daar nog een leuk journalistiek verhaaltje over kunt schrijven. Ik heb op zich niks met dat geleuter over Subsidie. We noemen het misschien net even anders maar we doen het net zo hard. Dat heet symbiose tussen overheden en bedrijven. De farce zit hem er in dat we allemaal dat niet zo noemen omdat we dan denken dat er iets 'onrechtvaardigs' gebeurd. Nou dat had je misschien in de jaren 80 nog zo kunnen noemen. Toen was die intentie en geloof in de markten er nog. Dat is tegenwoordig neoliberaal zout in de ogen gooien. Kijk naar de marktmacht van Google, Meta. De autofabrikaten etc. Je moet naar een ander perspectief: en dat is geo strategisch: De Amerikanen hebben een federatie van staten zodat ze een vuist kunnen maken. De chinezen zijn gewoon met 1,5 mensen onder 1 regime. Zij zijn de productie machine van de wereld geworden. De Indiërs zijn met hun meer dan 1 miljard ook hard op weg. Dus ja dan denken een paar dwerglandjes in Europe dat het niet zonder Europa kan. Hou toch op. Het probleem is het enorme gebrek aan kennis in de bestuurlijke lagen van veel van onze landen. Bedrijven denken dat dat voordelig is voor hun lobby macht. Het probleem is dat als stront tegen de ventilator aanvliegt je dan slecht die stront kan opvangen.
mbbs1024 @FreezeXJ9 juli 2024 16:56
EU politici doen net hetzelfde hoor.
Onlangs dreigde Audi er nog mee om hun elektrisch model niet meer in Brussel te gaan maken, en prompt stond de politiek met allerlei voordelen en zakken belastinggeld aan te schuiven.
En kijk hoeveel miljarden Intel in Duitsland toegeschoven krijgt.
Overheden bieden gewoon tegen elkaar op met hopen belastinggeld en andere voordelen.
Bever! @oks9 juli 2024 10:31
Het zit veel dieper dan de fabrikanten, er is een enorme keten aan toeleveranciers in Europa die de fabrikanten voorzien van een groot deel van de auto's. Denk aan Bosch etc. De grote merken hebben productmanagers en die klikken van de toeleveranciers de op de plank liggende subsystemen in hun auto's even simpel gezegd, dus ze hebben ook veel minder grip op de kostprijs van die auto dan bijvoorbeeld een Tesla die extreem ver verticaal geintegreerd werkt en dus significant leaner werkt dan de traditionele spelers. (die het tot voor kort ook niks boeide omdat iedereen het zo deed, en who cares als alles duurder wordt)
oks @Bever!9 juli 2024 10:35
Mee eens. Daar moet de bezem doorheen. Tesla doet dat bijvoorbeeld in hun Cybertruck. Alle apparatuur is op ethernet gebaseerd en op 48 volt. Blijkt veel goedkoper, sneller en betrouwbaarder te zijn. Maar hier blijven we dat gepruts met de CAN bus en 12 volt (dikkere kabels nodig) maar volhouden. YouTube: Elon Musk on Cybertruck's Adoption of 48V and the Importance of Lead...
Omnicron1 @oks9 juli 2024 13:51
Juist ! Hulde aan deze mening gever !
SunnieNL @patrickvb9 juli 2024 09:29
Het probleem is wel een beetje dat China een van de grootste resource depots is van de wereld voor bepaalde zaken. Dus als je niet afhankelijk wilt zijn, dan moet je de andere depots aanspreken binnen de EU en USA. Dat is duurder, want dan moet er rekening worden gehouden met milieu, hoger lonen, etc. Bij de producten uit China sluiten we daar graag de ogen voor, omdat ze zo lekker goedkoop zijn.

Dus het gevolg van wat je vraagt gaat zijn dat alles veel en veel duurder zal gaan worden omdat er binnen de EU en de USA gewoon niet zo goedkoop geproduceerd kan worden.
Caelorum @SunnieNL9 juli 2024 09:41
[...] Bij de producten uit China sluiten we daar graag de ogen voor, omdat ze zo lekker goedkoop zijn.[...]
En daarom zijn dingen als die Green Deal ook zo belangrijk. Laat de fabrikanten maar aantonen dat ze (enigszins) goed voor het milieu zorgen. Dan wordt het speelveld ook iets meer gelijk getrokken.
laptopleon @Caelorum9 juli 2024 10:22
cc @SunnieNL

(Bijna) iedereen kiest voor de groene oplossing, bij verder gelijke keuzes, maar het is niet alleen ‘duurder’. Het is zo duur dat je er ook echt andere keuzes door moet maken.

Het zal voor een deel van de mensen betekenen dat ze geen nieuwe of recente gebruikte auto meer kunnen kopen, misschien wel nooit meer. Of geen verre vakanties meer kunnen maken.

Sterker nog, een deel van de mensen kan nu al geen huis meer betalen en dat helpt dus uiteindelijk ook niet qua green deal.

Begrijp me goed, ik geef niks om auto’s of vakanties maar ik zie wel dat daar de schoen wringt.
oks @Caelorum9 juli 2024 11:53
hear hear!
oks @SunnieNL9 juli 2024 10:43
Ik vraag me af of dat zo is. Kijk naar Nederland en zijn mest problematiek. Onze weilanden zijn het open riool voor Koeien Varkens etc. De waterkwaliteit holt achteruit. De geluidsoverlast van Schiphol wat 'communistisch' moet verdeeld worden over Nederland door meer vliegroutes. Hoogovens in IJmuiden. Doen alsof we het zo veel beter doen dat de Chinezen. Ik denk dat dat onderhand een achterhaald verhaal isgegeven de enorme toename van Duurzame energie in China, De adoptie van elektrische auto's aldaar etc.
Je kan veel vinden van het regime. Maar op een of ander manier zijn ze nog wel in staat de situatie milieutechnisch rap te verbeteren. Ze jatten net als de japanner in de jaren zeventig gewoon goed :-)
aadje93 @oks9 juli 2024 14:02
waterkwaliteit holt achteruit.

Maar heb je ook wel is in polders gekeken wat een watervogels daar aanwezig zijn? Want in sloten bij ons gebied waar niet bemest word (dierlijk/kunst) word nitraat norm nog steeds overschreden. Elke winter wel volop ganzen aanwezig......
oks @aadje939 juli 2024 17:38
Eh ganzen. Ja dat is 1 soort. Het eet van onze graswoestijnen. Lijkt me bepaald niet divers.
aadje93 @oks12 juli 2024 20:46
probleem is die schijten rechtstreeks in de sloot. ipv mest dat op land eindigt en geabsorbeerd word door bodemleven.
oks @aadje9313 juli 2024 18:26
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
SunnieNL @oks9 juli 2024 14:28
Verschil is dat wij er iets van vinden en er daardoor zaken worden geregeld waardoor boeren minder koeien mogen houden, minder mest mogen uitrijden, de hoogovens in het verleden al extra filters moesten plaatsen...
Daar waar aan China dit gewoon genegeerd wordt.
oks @SunnieNL9 juli 2024 17:41
Ik vermoed dat een hoop Chinesen toch wel omfloerst hun mening geven. De maatregelen tegen corona werden ook plots opgeheven. Toen er bijna een volksopstand uitbrak. Laten we gewoon vaststellen dat we een heleboel niet weten van dit land en zijn bevolking…
Skit3000 @patrickvb9 juli 2024 09:52
Die fabriek kan natuurlijk ergens in het midden liggen tussen "maakt zelfstandig auto's van begin tot eind" (wat mij heel goed lijkt) tot en met "plakt de laatste sticker op de auto die net vanuit China de boot af rolt" (wat met het gevaar komt dat de EU op een gegeven moment het economisch samenwerkingsakkoord met Turkije opschort of aanpast).
laptopleon @Skit30009 juli 2024 10:25
De EU is helaas niet erg daadkrachtig. Turkije zal meteen dreigen met vluchtelingen doorlaten.
Tripledad65 @patrickvb9 juli 2024 09:01
Same here. Ik krijg mijn EV volgende maand. Ik wilde geen Tesla, en een EV met niet al te veel chinees er in. Helemaal vermijden kan je het niet, maar toch. Dat heeft te maken de afhankelijkheid van een repressief regime.
supersnathan94
@Tripledad659 juli 2024 09:12
Dus wat is het geworden? Koreaan? Japanner?
Tripledad65 @supersnathan949 juli 2024 09:19
BMW
audiojunk @Tripledad659 juli 2024 12:44
Mooi maar voor de meeste mensen die een auto moeten kopen onbetaalbaar, die hebben misschien liever een goedkope Chinese auto.
Tripledad65 @audiojunk9 juli 2024 17:55
Weet ik. En ik heb liever dat mensen een Chinese EV kopen dan een ICE. Maar ik heb nou eenmaal de luxe dat ik die keuze voor een BMW wel kan maken.
Knolselderij @Tripledad659 juli 2024 12:45
Waar denk je dat BMW auto's en onderdelen vandaan komen? hahaha 8)7
supersnathan94
@Knolselderij9 juli 2024 13:55
Voornamelijk niet China:
The BMW Group operates a global production network, with eight BMW plants in Germany, one plant in San Luis Potosí (Mexico), one in Spartanburg (USA), two in South America and one in Rosslyn (South Africa), as well as facilities sites in the UK, two in India and two in China.
BMW produceert nog steeds het overgrote deel in haar moederland. Grondstoffen is dan weer wel de vraag, maar ik gok dat het grootste deel daarvan weer uit Afrika komen. Helaas is dat grotendeels dus alsnog in Chinese handen.

https://www.bmwgroup.com/...%20and%20two%20in%20China.
Tripledad65 @Knolselderij9 juli 2024 18:00
Dat noemen ze wel eens een "Nirvana drogredenen" . Iets goeds niet doen, omdat het niet perfect is. Maar je bereikt meer door het niet perfecte nou juist wél te doen.

Ik vind het belangrijk om een kleine bijdrage te leveren tegen klimaatverandering. Ik kan natuurlijk een ICE kiezen om China grotendeels te vermijden, maar dan kies ik tóch liever voor China iets minder mijden.
Knolselderij @Tripledad6510 juli 2024 12:38
Ja dit is dus precies géén Nirvana drogreden. Alle opties zijn slecht, dat jij denkt dat BMW een "betere" oplossing is is gebaseerd op aannames waarvan je niet weet dat ze waar zijn. En overigens krijg ik het idee dat je gewoon graag een BMW EV rijdt, wat volkomen prima is, maar wel triest dat je dit doet onder het mom van "China willen vermijden".
Tripledad65 @Knolselderij10 juli 2024 16:46
De BMW i4 is gewoon feitelijk minder afhankelijk van China, dan de volledig 100% Chinese merken. Ik heb meerdere opties overwogen (Polestar, KIA, Hyunday Ioniq, heel even Tesla ) en uiteindelijk is de keuze, gewoon om een samenstel van redenen op de BMW gevallen.

Jammer dat je het nodig vindt om mij "triest" te noemen op basis van een indruk die je van mij krijgt gebaseerd op een paar regels tekst hier. Ik heb daar geen trek in, dus de discussie stopt hier voor mij.
Omnicron1 @supersnathan949 juli 2024 13:51
Chinees enen BYD HAN
1234567y @patrickvb9 juli 2024 09:29
Ja, als het niet je eigen aankoop is dan kun je makkelijk dergelijke eisen stellen.
VHware @patrickvb9 juli 2024 08:24
Iets met Russisch gas eerder, voor Europa ..
meowmofo @VHware9 juli 2024 08:40
Ons stemmend volk kennende zijn we dat inmiddels al weer vergeten. Onze afhankelijkheid is onze grootste zwakte, maar ja, wel lekker goedkoop allemaal die rommel uit het verre oosten.
q-enf0rcer.1 @meowmofo9 juli 2024 09:17
Goedkoop is natuurlijk geen slechte eigenschap. Als het rommel is wel, maar dat zijn deze BYD auto's niet. BYD maakt de beste batterijen ter wereld. Dat is het belangrijkste onderdeel van een elektrische auto. De rest van de techniek is ook degelijk...

Willen we in Europa de import van Chinese "rommel" voorkomen, dan zullen we zelf toch echt met betere en betaalbare producten moeten komen.
DeltaJuliett @q-enf0rcer.19 juli 2024 11:29
De chinese EV producten zijn gesponsord door de staat.
Dit is geen eerlijke concurrentie.
Het is het Amazon model, loss leading, market capture en go.

In hemelsnaam laat dat detail niet weg.
We kunnen ook makkelijk goedkopere producten betalen als we het met belasting goedkoper maken.
DutchFish @q-enf0rcer.19 juli 2024 11:24
Vooral beter betaalbare producten. Het gros van de mensen kan zich geen elektrische auto veroorloven van Europese makelij met Europese prijzen. Zelfs niet 2e hands.

Dit ga je alleen maar oplossen door innovaties en schaalvergroting.

Groen is het ook al niet als we kijken dat de meeste EV's worden geladen met stroom opgewekt voor een klein of groter deel opgewekt met fossiele brandstoffen. 8)7

Mijn 2 centen
oks @DutchFish9 juli 2024 11:54
Dat kan ook door wat subsidies aan gebruikers te geven. Of nog beter als overheden staatsdeelnemingen in bedrijven te nemen onder voorwaarde dat ze innoveren en de prijzen goedkoper maken voor de consument. Dan zie je tenminste wat terug van je belastingcenten.
audiojunk @DutchFish9 juli 2024 12:51
Ik denk dat Europese autofabrikanten hier gewoon de hoofdprijs vragen voor hun auto's.
Hoe kan het bijvoorbeeld dat de elektrische auto van Volkswagen in China gewoon de helft kosten?
NrFive @VHware9 juli 2024 08:44
Iets met najagen van continue winst en groei voor aandeelhouders over alles wat goed en gezond is voor onze samenleving…
TheDudez @NrFive9 juli 2024 11:33
Ja! je moet wel zo werkt de wereld. Anders mag je ook blijven werken tot je neervalt want anders geen pensioen.
obimk1 @VHware9 juli 2024 09:22
Zoek naar: "Tofu-dreg"

2 Chinese EV's (waaronder Xiaomi SU7) hebben hun "design" gestolen
van Porsche (Taycan).

Chinese IP diefstal is reëel. (paar jaar geleden, technologie van mijn high tech bedrijf)

BYD: = Burn Your Dealership

Ben een Autotechnisch Ingenieur.

Goedkope kwantiteit IS VAAK NIET kwaliteit.
Kevinp @obimk19 juli 2024 09:47
Auto design? Alles lijkt op elkaar. Alleen nu is het chinees en is het ineens fout?
obimk1 @Kevinp9 juli 2024 10:40
Dat zeg ik niet, alleen wat realiteit toelaten, en door de Propaganda doorprikken.

Er zijn YT kanalen gewijd aan: "Tofu-dreg"
MSalters
@obimk19 juli 2024 11:33
Er zijn ook YouTube kanalen gewijd aan UFO's and genezen met kristallen. Dat is een zinloze maatstaf om het waarheidsgehalte van iets te beoordelen.
obimk1 @MSalters9 juli 2024 12:07
Mensen moeten stoppen dat Chinese propaganda WAAR is.

Tofu-dreg is waar.

Wikipedia: Tofu-dreg project

Overleef dit:


YouTube: China Is LITERALLY Falling Apart: History of Tofu Dregs

YouTube: The Tofu Building Incidents

YouTube: Nigeria’s Military Is Furious: Imported China’s Advanced VT4 Tanks F...
Taipan @patrickvb9 juli 2024 09:54
Je moet wel opletten dat je vooral de overheidssteun die deze bedrijven van de Chinese regering krijgen teniet probeert te doen. Als je teveel protectionisme uitvoert worden je lokale bedrijven lui en verslechter je uiteindelijk de concurrentie positie van de EU.
E-Flex @patrickvb9 juli 2024 10:22
Wat fijn voor je dat je de financiële mogelijkheden hebt om een niet-chinese electrische (lease)auto te bestellen.

Veel mensen, inclusief ondergetekende, hebben dat echter niet.
Een BYD Seagull, zonder al te veel heffingen, zou hier verandering in kunnen brengen.
dr86 @patrickvb9 juli 2024 11:51
Dit geldt in de farmaceutische industrie nog meer, wij zijn volledig afhankelijk van china/india. Als dat wegvalt om welke reden dan ook hebben we hier niks meer.
fifanoob @dr869 juli 2024 12:36
Lees de Farma industrie in Europa verdiend dan geen miljarden meer en dan is het opeens erg?
fifanoob @patrickvb9 juli 2024 12:36
Als elk land zo denkt is het totaal niet efficiënt, totaal niet milieubewust en bovendien is er de ruimte en geld ook helemaal niet voor.

We moeten gewoon juist samenwerken zodat we dit zo efficiënt mogelijk kunnen regelen.

Grote rijke bedrijven mogen geldstromen via alle landen laten gaan om zo maar te ontsnappen aan onze belastingdienst, gebeurd al tientallen jaren. Maar als we een daadwerkelijk product aanbieden dan moet het perse zoveel mogelijk lokaal? Het is totaal niet logisch om zulke grote fabrieken bv in Nederland te willen bouwen. Er is hier geen ruimte voor, ons energienetwerk kan het niet aan etc.
Zet die dingen ergens neer waar genoeg zonne-energie is en combineer dat. Maak het zo efficiënt mogelijk zodat HEEL de wereld er van kan profiteren.
obimk1 @patrickvb9 juli 2024 12:55
Dit zal NOOIT genoemd worden in Chinese propaganda.

YouTube: China's Missile Malfunction: US Intel Reveals Rockets Filled with Wa...
Aelarath @patrickvb9 juli 2024 13:29
Dat laatste zie je vaak in arme landen waar China veel investeert. Die verkopen vaak feitelijk hun ziel aan China en worden een soort marionet.
Dit soort uitspraken kunnen niet, dit heet generaliseren.
Daar voeg ik wel aan toe: Wat hebben wij gebouwd in hun landen? Probeer te beantwoorden. Denk dat je dit niet kunt.
witstert @patrickvb9 juli 2024 14:29
The crunch is finance. No matter how cheap or expensive anything is, one's financial capacity will cause the decision that is taken to be taken. The price depends on the cost of production. I recall reading a story about a European manufacturer being "concerned" about the production of its products, manufactured in the Orient. During a visit to the production plant the European manufacturer was shown the Oriental exact copy being made for less than the European manufacturer was paying for its own product. Net result: Oriental version outsold the European version. No difference except in price.

[Reactie gewijzigd door witstert op 22 juli 2024 14:00]

Wouterie @patrickvb9 juli 2024 14:45
Wanneer is een Chinese auto een Chinese auto? Volvo is volledig in Chinese handen, is het dan een Europese auto of een Chinese? Of neem de gemiddelde nieuwe auto van een Europees merk. Trek alle Chinese onderdelen eruit en je houdt bar weinig over.
Een merkenoorlog, om het maar zo te noemen, lijkt me een gepasseerd station op dit moment. Importheffingen... Wist je dat de Europese automerken tegen die heffingen zijn? China is hun grootste markt momenteel. Een tegenreactie vanuit China zou hen zwaarder treffen dan die goedkope Chinese auto's die hier rondrijden.
Pherion @patrickvb9 juli 2024 15:08
Dat is mooi, bouw een Nederlandse EV, niks mis mee. Maar gaat ie net zo duur worden als de Chinese auto's?. OF wordt het 2x of 3x zo duur? Want daar is het probleem. Verrekte hoge prijzen hier in EU.
En ja, de chinezen krijgen staatssteun. Doe hier dan hetzelfde.
Timmiejj @patrickvb9 juli 2024 15:18
Dat laatste zie je vaak in arme landen waar China veel investeert. Die verkopen vaak feitelijk hun ziel aan China en worden een soort marionet

Ik meen laatst gelezen te hebben dat dit beleid best wel aan het backfiren is voor China. Ze hebben voor vele tientallen miljarden havens en snelwegen aangelegd in Afrikaanse landen die dat vervolgens als lening en wat andere voorwaarden terug zouden betalen.

Zambia is al 'failliet' gegaan in 2021 oid tijdens COVID en er zijn nog een paar andere landen die op het randje zitten en dan is het poef weg China's geld :)
HSG @patrickvb9 juli 2024 17:50
Nee we moeten ervoor zorgen dat we het zelf kunnen maken.
biggydeen2 @patrickvb9 juli 2024 20:36
Ja dat is een prima idee, maar de prijzen zijn in EU zo belachelijk hoog dat het voor de normale burger niet te betalen is.
tesla123 9 juli 2024 08:01
Kan iemand uitleggen wat de haat is richting China omtrent staatssteun?
In Nederland en het westen doen wij toch niets anders met "duurzame energie projecten" en innovatieve technologieën?
NoTechSupport @tesla1239 juli 2024 08:20
De meeste mensen zijn bezorgd, geen haat. Ze zijn bezorgd om verschillende redenen. Vaak wordt er dan geroepen, ja maar de VS is niet beter. Zelfs als dat zou kloppen is dat natuurlijk geen argument pro China. Hoogstens één tegen de VS.

Enkele redenen om waakzaam te zijn over China:
- dat een hele bevolkingsgroep (Oeigoeren) onderdrukt en als slaven gebruikt
- de eigen bevolking massaal bespioneert en wanneer die "afwijkende" meningen krijgt onderdrukt
- geen vrije pers toelaat
- het internet censureert
- zich agressief gedraagt tegen de territoriale integriteit van de Filipijnen, Japan, Taiwan
- Tibet gestolen heeft van zijn oorspronkelijke bewoners
- de Tibetaanse cultuur probeert te vernietigen
- Taiwan bedreigt
- Noord-Korea steunt in zijn agressiviteit
- voormalige Chinezen bedreigt buiten China mbhv clandestiene "politiebureaus"
- alle industriële en economische sectoren in andere landen probeert te vernietigen mbhv subsidies
tesla123 @NoTechSupport9 juli 2024 08:37
Is het niet meten met 2 maten als de door jouw genoemde redenen om waakzaam te zijn ook voor de VS geldt?

-De Verenigde Staten hebben een geschiedenis van mensenrechtenschendingen, zoals de behandeling van inheemse Amerikanen en de historische slavernij van Afrikaanse Amerikanen.
-De onthullingen van Edward Snowden hebben aangetoond dat de NSA massaal data van Amerikaanse burgers en buitenlanders verzamelde zonder hun medeweten. Deze surveillance werd gerechtvaardigd onder het mom van nationale veiligheid.
-Hoewel de Verenigde Staten een vrije pers hebben, zijn er beschuldigingen van politieke druk en censuur, vooral door economische en politieke belangen. Er zijn ook zorgen over de concentratie van mediabedrijven en de invloed van grote corporaties op nieuwsverslaggeving.
-De Verenigde Staten hebben ook een geschiedenis van internetregulering, zoals de poging tot invoering van SOPA en PIPA, die breed werden bekritiseerd als vormen van censuur. Daarnaast is er kritiek op de manier waarop sociale media platforms inhoud reguleren en censureren.
-De Verenigde Staten hebben militaire bases en invloedssferen over de hele wereld en hebben deelgenomen aan verschillende militaire interventies, zoals in Irak en Afghanistan. Deze interventies worden vaak gezien als schendingen van de soevereiniteit van andere landen.
-De Verenigde Staten hebben een geschiedenis van militaire interventies en bedreigingen tegen landen die niet in lijn zijn met hun belangen, zoals Cuba tijdens de Koude Oorlog en meer recentelijk Iran en Venezuela.
-De Verenigde Staten hebben ook een geschiedenis van subsidies en protectionistische maatregelen om hun eigen industrieën te beschermen, zoals de landbouwsubsidies die de wereldmarkt verstoren en de invoerheffingen die werden opgelegd onder de regering-Trump.

Dan hebben we het nog niet gehad over de geldprinter van de FED.

[Reactie gewijzigd door tesla123 op 22 juli 2024 14:00]

LOTG @tesla1239 juli 2024 10:03
Is het niet meten met 2 maten als de door jouw genoemde redenen om waakzaam te zijn ook voor de VS geldt?
Je argumenten zijn exact wat @NoTechSupport juist zegt. Ja maar de VS. Nee, de VS is niet geweldig, maar China doet zijn stinkende best om het slechtste uit de bus te komen.
-De Verenigde Staten hebben een geschiedenis van mensenrechtenschendingen, zoals de behandeling van inheemse Amerikanen en de historische slavernij van Afrikaanse Amerikanen.
En China doet het vandaag terwijl de rest van de wereld tot de conclusie is gekomen dat het zeer slecht was. Amerika heeft er een burger oorlog over gevoerd. Dit is wel erg zoeken naar argumenten. Nederland heeft ook een slavernij verleden, moeten we daarom doen als of het niet erg is dat China het nu nog steeds doet.

Sowieso is het slecht gesteld met mensen rechten in China, waar mensen verdwijnen omdat ze iets over mensenrechten durven zeggen of in strafkampen komen om verschillende redenen.
En dan de rapporten over organ harvesting van die gevangenen.

Nee de VS is niet goed, maar China zit toch echt in een andere klasse.
NoTechSupport @LOTG9 juli 2024 10:24
Ik denk dat het probleem is dat we allemaal zeer veel Chinese spullen hebben, waarvan we sommige ook echt leuk vinden. Dat maakt dat het ongemakkelijk om nog kritisch te zijn over China. Het is dan voor sommige aangenamer om dat te relativeren met gedachten zoals: ja maar niemand is heilig, kijk eens naar de anderen, kijk eens naar ons verleden.

Rationeel kan het allemaal waar zijn wat er gezegd wordt, maar het praat natuurlijk niet goed wat er nu gebeurt in China. We kunnen kritisch zijn over de VS, onszelf en ons eigen verleden én grenzen trekken tov China.

Durf te zeggen dat het niet correct is wat er gebeurt in China en dat je hen ter verantwoording wilt roepen, ongeacht welke toffe spullen je van daar hebt. En durf dat uiteraard ook te doen tov andere landen en ons eigen verleden.
NoTechSupport @tesla1239 juli 2024 09:46
Het lijkt erop alsof het oncomfortabel is om het over China te hebben. Daar kunnen veel redenen voor zijn. Geen probleem.

Ik raad aan om kritisch te zijn over alles. Ik ben heel kritisch over de VS (en Europa ook trouwens). Ik hoop dat we allemaal kritisch en genuanceerd kunnen zijn, ook over China.

Niet: de VS doet het ook of veel erger, dus het maakt allemaal niet uit. Wel, als er onrecht gebeurt doe ik daar de ogen niet voor dicht, ook als dat ongemakkelijk is (omdat ik dan duurdere of inferieure Europese spullen moet kopen).
tesla123 @NoTechSupport9 juli 2024 09:56
Zoals in mijn eerste reactie aangegeven probeer ik te begrijpen wat de haat en/of zorgen zijn richting China.
De benoemde tegen argumenten zijn niet bedoeld om een positief beeld over China te creëren.

Ik lees veel negatieve berichten over BYD en vind het jammer dat zo'n vooruitstrevend bedrijf bekritiseerd wordt met argumenten die los staan van BYD.

Overigens zijn de groot aandeelhouders van BYD vanguard en Blackrock dus ergens hebben wij belang in dit bedrijf.

Helemaal mee eens om kritisch over alles te zijn!
NoTechSupport @tesla1239 juli 2024 10:12
Het is leuk dat er veel technologische vooruitgang is in China. Technologische vooruitgang is super interessant, maar het is daarmee extra jammer dat ze geen vrij pers etc hebben. Technologie is macht en hoe machtiger een land, hoe belangrijker dat die macht en wat ermee gedaan wordt in vraag gesteld kan worden (door vrije pers en kritische burgers).

Dat aandeelhouderschap door Blackrock en Vanguard betekent miss iets financieel, maar bestuurlijk dan weer niet. In China ben je op verschillende manieren veel minder eigenaar van je bedrijf als aandeelhouder.
1. Wetten kunnen er veel sneller en drastischer aangepast worden zodat je feitelijk geen eigenaar meer bent: https://www.vrt.be/vrtnws...inese-wet-tegen-sancties/.
2. Er zitten overheidsmandatarissen in de raad van bestuur. Geen rekening met hen houden zal je leven heel snel onmogelijk maken.
3. Je kan, als je niet in de partijlijn loopt, heel snel geen beslissingsrecht meer hebben (kijk naar wat er met Jack Ma gebeurde).
obimk1 @NoTechSupport9 juli 2024 09:58
Vergeet niet dat China:

- Zich gedraagt als bezitterig varken in "Zuid Chinese zee"
- IP diefstal nog hoog in hun vaandel hebben staan
- Hier een illegaal politie buro hadden voor intimidatie en bedreiging.
- Waardeloze innovatie, "Tofu-dreg" (dodelijk en slecht)
NoTechSupport @obimk19 juli 2024 10:13
Haat brengt niets op, tenzij je alle nuance uit de discussie wilt en twee extremen voeden. Lijkt me onwenselijk en onwijs.
obimk1 @NoTechSupport9 juli 2024 10:31
Sinds wanneer zijn feiten haat geworden?

Haat voorbeeld:

Paar jaar geleden heeft China technologie proberen te stelen van mijn High tech bedrijf.
NoTechSupport @obimk19 juli 2024 10:34
China is geen varken, niets feitelijk aan. Als je dat anders formuleert kan het op inhoud geëvalueerd worden.
Wouterie @NoTechSupport9 juli 2024 14:52
Zolang wij China beschouwen als ontwikkelingsland (met alle voordeeltjes van dien) en maar al te graag gebruik maken van hun goedkope arbeid, grondstoffen en producten, moeten we ook niet klagen dat ze zich niet naar onze maatstaven gedragen. Als we het echt zo'n probleem zouden vinden dan zouden we ook ons gedrag daarop aanpassen.
Net als met Rusland: je kunt niet foei zeggen en gas blijven afnemen.
witstert @NoTechSupport9 juli 2024 14:53
Those reasons are addressing ideology. Human behaviour toward Human is not controllable. It is about competition for existence. Other creatures display similar behaviour but is usually tied to the right to life. Maternal GrandMother used to say "Money is the root of all evil". Has anything changed or become worse?
HSG @NoTechSupport9 juli 2024 17:51
Het is geen Israël dus hebben mensen daar minder problemen mee.
Maurits van Baerle
@tesla1239 juli 2024 11:10
Staatssteun in de EU wordt erg streng gereguleerd en het is eigenlijk een "Nee, tenzij". Dat komt deels omdat we met z'n allen hele slechte ervaringen hebben met belastinggeld gebruiken om hele bedrijven overeind te houden die uiteindelijk toch omvielen. Ik kan me als klein kind nog herinneren dat de Parlementaire RSV enquête iedere avond op het journaal was.

Het komt ook deels omdat we inmiddels hebben geleerd dat bedrijven kunstmatig overeind houden met belastinggeld een bedrijf soms best in leven kan houden maar dat het tegelijkertijd betekent dat het internationaal uit de wind gehouden wordt en internationale concurrentie op de lange termijn niet aan kan. De Britten hebben de trein uitgevonden, hebben van alle landen in de wereld het langst ervaring met spoorwegen, en tot in de verste uithoeken van de wereld kun je bepaalde afmetingen van een lokaal spoorlijntje in Mongolië terugvoeren op een keuze die een Britse ingenieur ergens begin 19e eeuw heeft gemaakt. Toch zijn alle grote Britse treinenbouwers, lui gemaakt door gegarandeerd lokaal treinen inkopen door de Britse overheid, inmiddels failliet of in Franse of Japanse handen.

En het komt deels omdat we niet willen dat we binnen de EU met belastinggeld andere EU lidstaten leegzuigen of kapotconcurreren. De grote EU economieën als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje hebben veel diepere zakken dan een land als Nederland ooit zal kunnen hebben. Als Duitsland, of Italië, of Frankrijk (alle drie landen met een grote chipindustrie) morgen zou besluiten dat ze ASML wel zouden willen hebben en daar tien miljard belastinggeld voor over zouden hebben om de verhuiskosten te vergoeden dan is die tien miljard peanuts voor hen maar niet voor Nederland.

Er zijn in de EU wel staatsteun mogelijkheden met grote programma’s maar die zijn altijd heel streng geregeld om de markt niet te verstoren. Ieder bedrijf moet een aanvraag voor zo’n programma mogen doen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De steun mag nooit meer dan een bepaalde percentage zijn van de totale kosten van een project (vaak hooguit 40%, de rest moet eigen geld zijn). Er zijn allerlei eisen voor waar het geld wél (onderzoek, ontwikkeling) en niet (salarissen van het management, schulden afbetalen) aan mag worden besteedt. Er moet uitgebreid gerapporteerd worden met accountantsverklaringen met bonnetjes en al hoe het geld gebruikt is.

Dit is allemaal omdat we door schade en schande wijs zijn geworden. Maar, het is ook een beetje onderhevig aan ideologie. Met de opkomst van het Neo-Liberalisme in de jaren ‘80 werd overheidsingrijpen in de markt gezien als een vies iets. Inmiddels is die ideologie op zijn retour en is de grote overheid weer in. Deels omdat we zien dat het voor de markt lastig concurreren is met een grote overheid als de Chinese (al helemaal omdat een Chinees die zich luid afvraagt wat er met hun belastinggeld gebeurt gewoon spoorloos verdwijnt). Deels omdat we zelfs zonder Chinees overheidsingrijpen al zien dat de markt een hele reeks problemen niet kan oplossen omdat markten niet goed zijn in belangen van de mens, of lange termijnen, of de neiging hebben om voordelen (winst) naar zich toe te trekken en nadelen (vervuiling) te externaliseren.

Het is overigens niet alleen de Chinezen waar we last van hebben. De Biden Administration heeft met hun Inflation Reduction Act een meesterzet gedaan waar we in Europa veel last van hebben. Allemaal Europese bedrijven in de CleanTech en Renewable Energy die hier tegen problemen aanlopen kunnen simpelweg naar de VS verkassen en daar financiële steun krijgen. Alsof Frankrijk tegen ASML zegt “als jullie naar ons verhuizen betalen wij alle verhuiskosten en de eerste drie jaar personeelskosten”.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 14:00]

Fermion @Maurits van Baerle9 juli 2024 13:51
De Biden Administration heeft met hun Inflation Reduction Act een meesterzet gedaan waar we in Europa veel last van hebben.
Dit allemaal indirect onder de noemer “Make America Great Again”.
Ze zijn bezig, geen inzicht of het al hard gaat om de industrieën naar zich toe te trekken, maar dat gaat gebeuren. Een ander hervorming wat zij nodig hebben is een goedkopere leven. Dan heb je bepaalde type arbeidskrachten die de kar weer kunnen voorttrekken.
witstert @Fermion9 juli 2024 14:47
Was it ever? Ireland gives tax breaks. Each country wants its populace to be working and TAXABLE. I advocate: No PAYE (aka PFW=Punishment For Working) thus each working Person has more to spend/waste on non-essentials/luxuries. Basic essentials=No VAT/TVA/whatever. Luxuries/Non-essentials attract taxation equivalent to the luxuriness of the product, e.g. Ferrari/Lamborghini/Pagani=100% Tax. Comments?
Wouterie @Maurits van Baerle9 juli 2024 14:49
Toch is het raar dat onze gesubsidieerde landbouwproducten wel tegen dumpprijzen verkocht mogen worden wereldwijd, maar gesubsidieerde Chinese autootjes zijn dan weer een groot probleem.
Ik snap dat iedereen bezig is z'n eigen markt te beschermen en daarbij de kaders van de wetten opzoekt, maar moeten we niet stoppen met net te doen of wij vromer zijn dan de paus en de Chinezen de vleeswording van het kwaad?
RonaldHeirbaut @tesla1239 juli 2024 08:24
Ik zou zeggen: lees het boek van Rob de Wijk hoe China langzaam de macht overneemt in de wereld. Goed leesbaar en zeer verhelderend.

Zelf probeer ik zoveel mogelijk Chinese producten te vermijden (behalve nr 42 en 63 van de menukaart hier om de hoek) maar dat lukt natuurlijk allang niet meer. Maar een Chinese auto? Nooit. Nog niet gratis.
Geim @tesla1239 juli 2024 08:23
Kan iemand uitleggen wat de haat is richting China omtrent staatssteun?
Hoeveel zonnepaneelbouwers zijn er nog over in Europa?
Wat is de handelsbalans tussen Europa en China?

Dit gaat een keer helemaal mis.
Cid Highwind @tesla1239 juli 2024 09:03
Misschien kan je zelf uitleggen waarom je rationele, onderbouwde politieke beslissingen ter bescherming van de eigen economie en onafhankelijkheid ervaart als "haat"?
Verwijderd @tesla1239 juli 2024 08:05
Omdat jouw buurman zijn baan kan verliezen als iedereen zon Chinees hok koopt? En als de eu fabrikanten kapot Ijn geconcurreerd, dan gaan die prijzen gewoon omhoog
tesla123 @Verwijderd9 juli 2024 08:10
Buurman krijgt een ww uitkering en kan lekker bij Ali express blijven bestellen.
SuperDre @Verwijderd9 juli 2024 13:17
Ja, en anderen raken dus in de schulden omdat ze geforceerd worden nu overpriced, en nog eens zwaar gesubdidieerde, europese zooi moeten kopen. Mensen gaan hun baan door vooruitgang in AI/robots toch wel verliezen. Moet ik EN zwaar belasting betalen EN zwaar importheffingen betalen om een vergelijkbare auto te kopen.
Wouterie @Verwijderd9 juli 2024 14:54
Wel raar dat de Europese autofabrikanten tegen deze heffingen zijn als deze Chinese merken zo'n bedreiging vormen. China is de grootste afzetmarkt voor Europese automerken, dus mocht de buurman zijn baan willen behouden, dan kunnen we beter lief zijn voor China.
Ze hebben ons bij de ballen, om het maar zo te zeggen. Hoewel, ik geloof dat de EU al decennialang geen ballen meer heeft.
Ted_W @Verwijderd9 juli 2024 08:09
De EU subsidieert ook boeren die op hun beurt andere boeren buiten de EU kapot concurreren met bijvoorbeeld melk. Zo anders is het niet maar als wij het doen is het blijkbaar wel ok.
martdj @Ted_W9 juli 2024 09:29
Spot on. Maar dat de EU zelf zeer hypocriet is, betekent natuurlijk niet dat China wél ok is. Beiden moeten stoppen.
Wouterie @Ted_W9 juli 2024 14:56
Yep, zo gaat het. Doen alsof China superfout is, maar vooral niets zeggen over onze overgesubsidieerde landbouwproducten die elders de lokale boeren de das om doen. Het is puur economisch egoïsme.
Ted_W @Verwijderd9 juli 2024 08:14
Wij betalen in China ook geen belasting dus waarom zou China met ons rekening moeten houden dan als je op die manier redeneert? Wij wijzen met onze vinger naar China terwijl wij precies hetzelfde doen.

[Reactie gewijzigd door Ted_W op 22 juli 2024 14:00]

Verwijderd @Ted_W9 juli 2024 08:26
Maar wat wil je nou zeggen? Je probeert toch je eigen markt en werkgelegenheid te beschermen? En dat doe je dus oa door die Chinese fabrikanten buiten te houden.
Ted_W @Verwijderd9 juli 2024 08:31
Eigen markt en werkgelegenheid beschermen is prima, hoewel je dit beter kunt doen door betere (en goedkopere) producten te maken in plaats van anderen heffingen opleggen, maar dat terzijde. Maar dat is geen reden om China te haten, want dat is iets wat we zelf ook doen, dat was mijn punt.
Andros @tesla1239 juli 2024 08:17
Omdat we hier blijkbaar meegaan in een handelsoorlog tussen China en de VS. Geen idee waarom, de Chinezen lopen op verschillende vlakken gewoon een stuk voor (batterij technologie, 5G apparatuur etc) en het lijkt mij praktischer om gewoon samen te werken. Zo vriendelijk is de VS ook niet altijd voor ons en Europa staat op zichzelf bijna nergens meer.
Houtenklaas @Andros9 juli 2024 10:15
Samenwerken doe je als gelijkwaardige partners en zo kijk ik niet naar China. Uit o.a. dit artikel blijkt dat werelddominantie het doel is. Samenwerken is dan ook prima tot ze ons niet meer nodig hebben. En dat is niet helemaal wat ik bij "samenwerken" voor ogen heb.
He repeatedly declared that China is ready to move closer to center stage and become a “mighty force” able to lead the world on political, economic, military and environmental issues.
Houtenklaas @SuperDre9 juli 2024 17:30
Ik zie nog geen Amerikaanse kruisers voor de kust van de ABC eilanden om hun territorium te claimen, in tegenstelling tot China. Genoeg voorbeelden van agressief gedrag te vinden, zoals zeer recent deze nog.
M. Schaap @Jan Workum10 juli 2024 11:09
Vooruitstrevend?
China is wereldwijd de grootste uitstoter van CO2 en gebruik vooral kolen als energiebron.
Wekelijks wordt er een nieuwe kolencentrale geopend, die ook nog eens een stuk minder efficiënt is dan wat wij hier hebben, want dat vinden ze te duur. De rookgassen worden ook nauwelijks gefilterd.
Wikipedia: Coal in China
Jan Workum @M. Schaap10 juli 2024 17:29
Nederlanders zijn meester in het wijzen naar anderen. Voor uw informatie link ik naar de uitstoot per hoofd van de bevolking, dit geeft tevens een goed beeld welke burgers het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatproblematiek waar we nu in zitten. Zal het vast verklappen, China staat ergens onderaan. Dat China langzamerhand meer uitstoot is te danken aan de productie die wij daar hebben neergelegd.
The Jester 9 juli 2024 08:52
Europa moet stoppen met het bevoordelen van Turkije.
Niet alleen wordt op deze manier de eigen autoïndustrie gesloopt, maar het is van de zotte dat een land dat voor 90% in Azië ligt, als "Europees" wordt gezien.

Van alles en nogwat laten bedrijven goedkoop in Turkije produceren, vanwege de gunstige importtarieven.
Zo wordt uw "oerhollandse" Gazelle fiets ook in Turkije geproduceerd. En alles ten koste van de eigen arbeidsmarkt. Ik denk dat, met het failliet van van Moof, Azor de enige Nederlandse fietesenproducent is die alles in eigen land maakt. Bizar, toch? Fietsland nummer één en alle rijwielen komen uit Azië.

Een beetje protectionisme is niets mis mee!
Lefty_BlueHand @The Jester9 juli 2024 09:33
Zo wordt uw "oerhollandse" Gazelle fiets ook in Turkije geproduceerd.
Onzin, Gazelles worden in de fabriek in Dieren geproduceerd. Wellicht in de war met Accel, fabrikant van Sparta/Batavus/Koga?
The Jester @Lefty_BlueHand9 juli 2024 09:38
My bad. Dank voor de verbetering.
Doet verder aan de strekking niet af, maar u heeft volkomen gelijk :)
Lefty_BlueHand @The Jester9 juli 2024 10:18
Nee, dat niet. Maar je kietelde de fietsenmaker in mij behoorlijk met je statement :P
beezjeh @The Jester9 juli 2024 10:06
"Relations between the European Union (EU) and Turkey were established in 1959, and the institutional framework was formalized with the 1963 Ankara Agreement. Albeit not officially part of the European Union, Turkey is one of the EU's main partners and both are members of the European Union–Turkey Customs Union."


Misschien moet je even een DeLorean regelen en bovenstaande proberen te veranderen....

Geografische qua ligging is Turkije uniek en het is eenmaal zo dat ze als Europa worden gezien.

Dus het geklaag over iets wat niet zal veranderen constant zal u en anderen niks brengen.

Het probleem dat alles kapot gaat is vanwege onze EU en regelingen in ons eigen land dat grote bedrijven elders goedkoper gaan investeren.
watercoolertje @The Jester9 juli 2024 10:18
Het maakt toch niet uit of ze als Europees gezien worden, die verdragen zijn niet op basis van continenten bedacht maar op basis van politiek. Turkije had bij wijze van spreken ook aan de andere kant van de wereld kunnen liggen en dezelfde afspraken met ons (de EU) kunnen hebben.

Maar eerlijk is eerlijk, ik ben er liever ook vanaf, maar niet om hun ligging maar om hun houding/politiek.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 14:00]

Mayonaise @watercoolertje9 juli 2024 15:47
Politieke fases komen en gaan. De Turkse Gen Z is zeer westers-gezind en quasi ongelovig. Eventjes wachten, en de fase van de Islamisme is voorbij.
mphilipp 9 juli 2024 08:08
Ik heb het gevoel dat China de autofabrikanten van Europa failliet wilt concureren. Zodat we uiteindelijk alleen Chinese auto's kunnen aanschaffen.
Nouja...ik denk niet dat dat het plan van 'China' is. Maar wil elke fabrikant van wat dan ook stiekem niet dat zij de grootste zijn en iedereen hun produkt wil kopen? En dit verhaal hebben wij zelf over ons heen afgeroepen. In de jaren '60-'70 heeft de Japanse auto- en motorindustrie bijna de Westerse fabrikanten om zeep geholpen. Ook toen werd er eerst hard gelachen om de Jappaners. Ze konden alleen maar kopiëren. Dat is een houding waar ik al jaren voor waarschuw. Niet alles uit China is van slechte kwaliteit; er komen steeds meer fabrikanten die ook écht een mooi produkt neer willen zetten, kwaliteit hoog in het vaandel hebben en er hard voor werken. Uiteraard zitten er ook ronduit boeven tussen die bewust rommel produceren. Maar daar zijn wij zelf bij. Westerse bedrijven die spullen laten maken in China hebben een keuze: ga voor de bodemprijs (Primark) of probeer iets fatsoenlijks te laten maken. Er zijn zát Chinese produkten die gewoon goed zijn. Maar wij worden voornamelijk door propaganda een beetje gek gemaakt. En dat zorgt ervoor dat we gewoon jarenlang hebben zitten slapen totdat het inderdaad zover is dat wij zelf helemaal niets meer maken en volledig afhankelijk zijn van China. En dan is het ineens de shuld van China, en zijn zij de boeman?!? Nee, die vlieger gaat bij mij niet op. Als er iemand hier de schuld aan heeft zijn wij dat zelf. Het is heel erg druk bij Primark en Action. Mensen zijn gék op die rommel.

Ondertussen is het overigens ook zo dat zij niet alleen vanwege de EU regels in Turkije gaan produceren. Het zal in dit geval een grote rol spelen, maar China is niet meer het goedkoopste land om te produceren. In Turkije wordt heel erg veel defensiespul gemaakt (vaak in licentie) omdat het daar het goedkoopste is. Uiteraard kun je defensiespul niet in China laten maken, maar het geeft aan dat zij een maakindustrie hebben die hoge kwaliteit kan leveren. En door de slechte economische situatie kun je als buitenlands bedrijf makkelijker allerlei gunstige voorwaarden afdwingen. Dat zal ook een factor zijn. Chinese bedrijven doen dat vaker; in (relatief) arme landen fabrieken neerzetten.
Geim @mphilipp9 juli 2024 08:26
En dan is het ineens de shuld van China, en zijn zij de boeman?!? Nee, die vlieger gaat bij mij niet op
Ik kan wel merken dat jij nog nooit hebt geprobeerd een product naar China te exporteren, wij zijn daar al 12 jaar mee bezig en hebben uiteindelijk toestemming, mits wij binnen 5 jaar 50% lokaal gaan produceren.
n4m3l355
@Geim9 juli 2024 12:58
Ik zeg niet dat het onzin is, maar exporteren naar China is doorgaans geen probleem. Het probleem is echter dat China op bijna alle categorieën hoge invoerbelastingen oplegt. Als voorbeeld wij hebben bepaalde molds nodig die in Duitsland worden gemaakt, china produceert deze niet, 50% belasting. Ik heb een aantal Weber barbecues geïmporteerd voor mezelf en vrienden, 70% belasting. En zo kan ik wel doorgaan.

Omgekeerd ben ik zelf GM en in tegenstelling tot wat velen beweren kun je hier gewoon een bedrijf opzetten. Specifieke gebieden zoals energie of in finance is lastig maar anders ga je gang. Ik zeg niet dat de playing field gelijk is voor iedereen, maar het kan wel.
Geim @n4m3l3559 juli 2024 13:13
Ik zeg niet dat het onzin is, maar exporteren naar China is doorgaans geen probleem. Het probleem is echter dat China op bijna alle categorieën hoge invoerbelastingen oplegt.
Bij ons (medische producten) was het probleem dat de regelgeving in 10 jaar tijd 3x gewijzigd was en dat men steeds met aanvullende eisen kwam.
n4m3l355
@Geim9 juli 2024 13:23
Nogmaals ik ben niet bekend met jullie maar zelf heb ik voltijds een advocate naast me. Veel is namelijk niet vastgelegd of dermate onduidelijk vastgelegd dat de regelgeving open is voor interpretatie (niet zonder reden). China is juist vanwege het gebrek aan duidelijke regelgeving lastig voor partijen die buiten zitten.
Geim @n4m3l3559 juli 2024 13:34
We hebben zelfs lokale mensen in dienst genomen, maar dat werkte averechts. Na eerst veel progressie gemaakt te hebben, stokte het ineens. Bleek dat ze bang waren hun baan te verliezen als we een exportvergunning zouden krijgen.
mphilipp @Geim9 juli 2024 09:43
Misschien doen zij wat wij hadden moeten doen...

Wij zijn zo dom geweest om alles uit handen te geven, met de gedachte dat zij braaf voor ons zouden blijven produceren zonder enige ambitie. We kunnen dus stellen dat de Chinezen veel slimmer zijn dan wij. Niemand heeft ons gedwongen. En China heeft geen zin om het rijkste ontwikkelingsland ter wereld te blijven, dus hebben zij aangegeven ambities te hebben. En wij hebben ze geholpen daar een stevig fundament voor te leggen. En terwijl wij dat deden, lachten wij ze uit omdat ze alleen maar konden kopiëren...lekker slim. Niets geleerd van het verleden met Japan.

Dus ja, je kunt bezwaar hebben tegen hun methoden, maar wij hebben onszelf in deze positie gebracht door die naïeve houding en veel te weinig inzicht. Het enige dat wij nu kunnen bedenken is extra heffingen.
GunterO @obimk19 juli 2024 09:47
Hoeveel keer ga je hiervan nog een copy/paste doen? Je hebt je punt intussen wel gemaakt denk ik.
obimk1 @GunterO9 juli 2024 10:21
Sommige dingen zijn een soort "copy/paste"

Maar het gaat over definities die 99% hier niet kent.

En ik beschrijf een eigen ervaring die de rest van dit Land niet kent.

High tech bedrijf A in Veldhoven
F5544 9 juli 2024 07:55
Als het nog met staatsteun gebouwd word onder de productie prijs moeten ze alsnog bij de eu gaan heffen. Voorkomen dat andere autofabrikanten failliet gaan.

Ik heb het gevoel dat China de autofabrikanten van Europa failliet wilt concureren. Zodat we uiteindelijk alleen Chinese auto's kunnen aanschaffen.

Ik zal nooit een Chinees merk kopen.

@Elorad ja ben ik met je eens. En als alle concurrentie weg is gaan de prijzen omhooggevallen en ons volledig afhankelijk te maken. Vervolgens moeten wij doen wat de Chinese overheid wilt.
Dat staat in de visie van China op langetermijn toch?

[Reactie gewijzigd door F5544 op 22 juli 2024 14:00]

Elorad @F55449 juli 2024 08:13
Ik heb het gevoel dat China de autofabrikanten van Europa failliet wilt concureren. Zodat we uiteindelijk alleen Chinese auto's kunnen aanschaffen.
Vervang het woord autofabrikanten door bedrijven en het woord Europa door "de rest van de wereld" en ik denk dat je een heel eind in de juiste richting zit aangaande de langere termijn strategie van de volksrepubliek china.
kiang @Elorad9 juli 2024 09:04
Deels correct, want ja, natuurlijk wil China globale dominantie, maar dat wil elk land natuurlijk als het kan.

De grootste reden voor China om de auto-industrie massaal te subsidieren is echter om de interne economie overeind te houden: YouTube: Why China is About to Start a Trade War

De Chinese economie is enorm aan het kwakkelen, en de limieten van groei in hun interne markt zijn in zicht (tenminste in bepaalde markten, onder andere EVs). Je kan nog zoveel subsidiëren als je wilt, eens iemand een EV heeft koopt hij niet 2 jaar later een nieuwe, hoe goedkoop die ook is. Dus China kan twee dingen doen: aanvaarden dat er miljoenen mensen die nu in hun auto-industrie werken hun baan verliezen (er werken momenteel ongeveer 30 miljoen mensen in de Chinese auto-industrie), waarbij veel kennis en kunde verloren gaat, of ze kunnen buiten hun grenzen kijken en hun subsidies ook inzetten om daar goedkope EVs te leveren.

Objectief gekeken lijkt dat laatste wat gek: eigenlijk ben je dan overheidsgeld cadeau aan het geven aan het buitenland (in de vorm van goedkope EVs) enkel en alleen om werkloosheid te voorkomen. Het zou goedkoper zijn de bedrijven te laten omvallen en die mensen een uitkering te geven.
Maar we hebben het hier over een regime dat liever lege steden bouwt dan toegeven dat de rek eruit is in de vastgoedmarkt: natuurlijk kiest men er liever voor om de schijn hoog te houden, en BYD en Lync&Co met subsidies op te pompen op de internationale markt.

Dat China dit soort slechte keuzes maakt is hun zaak, maar het is dan wel belangrijk dat we onze markt afschermen voor dat soort gesubsidieerde spullen.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 14:00]

n4m3l355
@kiang9 juli 2024 10:39
Het subsidieren van industrien is echter niet iets nieuws, dat doet China al geruime tijd ook voordat China in de economische knoei zat.

We moeten dan ook waarderen dat de EU dit nou preventief inziet alvorens ze China "onze" auto-industrie ook kapot laten drukken, dit is een industrie alleen al in Duitsland goed voor 1 miljoen banen. Banen waarbij China dankzij hun zero-sum denken probeert deze over te hevelen naar China zelf ten gunste van ons.

Wat China (let wel ik praat niet over BYD maar China zelf, gezien de gigantische steun de overheid geeft aan BYD zelfs heden ten dagen) hier doet hoewel een stap misschien in de juiste richting dienen we met argensogen van dichtbij te bekijken. Waar komt die 1 miljard vandaan, hoe wordt deze gefinancierd (het is niet ongewoon voor de overheid om leningen tegen 0% te verlenen aan bedrijven zoals BYD), wat wordt in Turkije geproduceert cq wat komt alsnog in grote getalen uit China enz. Het zou dan ook niet verkeerd zijn dat de EU nu extra heffing over Chinese EV's aanscherpt dat productie binnen de EU zelf dient te gebeuren en niet een sateliet land zoals Turkije, dat productie voor een bepaalde percentage in de EU dient te gebeuren en ook niet onbelangrijk, door Europeanen zelf. Het is niet ongewoon voor China om projecten buiten China via aanbestedingen te winnen en vervolgens deze geheel uitvoerd via Chinese bouw bedrijven met Chinese werknemers. Die 1 miljard investering klinkt dan natuurlijk mooi, maar als vervolgens 1 miljard verdwijnt naar China zelf heeft de EU en specifiek Turkije er nog steeds geen baat bij.

China is uiteindelijk niet dom en weet precies hoe ze het spelletje moeten spelen, het is nu aan de EU die eindelijk een beetje zijn tanden laat zien om dat spelletje volledig conform onze verwachting te laten gebeuren tot en met de verkoopprijs van deze auto's zodat BYD niet tegen kostprijs cq onder kost prijs deze auto's in de markt zet.
centr1no @kiang9 juli 2024 11:57
natuurlijk wil China globale dominantie, maar dat wil elk land natuurlijk als het kan
Natuurlijk niet. Dat is niet realistisch en niet houdbaar.
Dat China dit soort slechte keuzes maakt is hun zaak
Het zijn voor China geen slechte keuzes omdat ze eigenlijk geen keus hebben.
Wat ze kunnen is goedkoop produceren en bedrijven en onroerend goed opkopen. Dat opkopen wordt internationaal al geweerd omdat niemand wil dat China langzaam maar zeker hun invloed in het buitenland uitbreid. En als de massaproductie in prijs stijgt verhuist dat vrolijk naar andere, goedkopere landen..
Als er dan een product is waar globaal enorm veel vraag naar is, China goedkoop in die behoefte kan voorzien en daar potentieel marktleider in kan worden dan is het helemaal geen rare beslissing om daar in te springen.
Een Tesla doet feitelijk niets anders, opent ook fabrieken in Europa e.d. maar krijgt subsidies van die landen omdat Tesla uit een 'bevriend' land komt en i.p.v. dat er een heel land van profiteert maken we 1 vent stinkend rijk.
Tripledad65 @Elorad9 juli 2024 09:02
En die lange termijn visie van China, is honderd keer langer dan die van de westerse wereld. Ze hebben visie, en geduld.
supersnathan94
@Tripledad659 juli 2024 09:13
En een dictatuur dat wil ook nog wel zoden aan de dijk zetten.

Dan heb je namelijk geen gedoe met populariteitsverkiezingen en mogelijke plannen die afgekeurd worden.
Ted_W @F55449 juli 2024 08:35
China verplaats productie en werkgelegenheid naar Europa, dat is toch precies wat we willen met de importheffingen? En de EU heeft handelsverdragen met Turkije, dus we kunnen niet zomaar importheffingen opleggen aan Turkije , dat hebben de Chinezen vast al naar gekeken, die zijn niet helemaal achterlijk.
Jan Workum @F55449 juli 2024 08:08
Ik zou bij voorkeur een Chinese elektrische auto kopen domweg omdat die wèl in staat zijn de fossiele lobby te doorbreken door een betaalbaar en goed product (kobalt- en nikkelloze batterijen) in de markt te zetten, iets wat in de EU met tegenzin wordt gedaan of eigenlijk niet lukt.
PdeBie @Jan Workum9 juli 2024 08:31
Goed product? Een auto vol met surveillance spul voor de Chinese staat? Komt er bij mij niet in.
tw34kers @PdeBie9 juli 2024 08:34
*Geschreven vanaf een telefoon vol met surveillance spul van de Amerikaanse staat.
debroervanhenk @tw34kers9 juli 2024 09:01
Ja, want omdat Amerika ook niet altijd zuiver is, is alles wat China doet hartstikke prima.
centr1no @debroervanhenk9 juli 2024 10:58
Nee natuurlijk niet. Ze zijn beiden niet zuiver.
Het beroerde is dat we met Amerika nu eenmaal in een paar dezelfde clubjes zitten en niet heel veel in te brengen hebben tegen het gedrag ervan of er zelfs verplicht aan mee moeten doen. Dat is ook één van de redenen waarom de EU is opgericht.
killerbie @tw34kers9 juli 2024 08:36
Gho, gevoelsmatig lijkt met alsof Amerika gwn de controle wil over de wereld terwijl China de wereld wil overnemen. Dus an sich liever US spy shizzle voor de meesten vermoed ik :+
B0KIT0 @PdeBie9 juli 2024 08:36
Dat surveillance spul zit natuurlijk in elke nieuwe auto. Verschil is alleen dat de data op servers wordt verwerkt die in chinese handen zijn.
Jan Workum @PdeBie9 juli 2024 18:04
In Nederland worden auto's met een verbrandingsmotor door de staat gesubsidieerd via accijnskorting op brandstof, dat is niet de kant waar naar toe moeten. De Chinezen zijn in dat opzicht gewoon goed bezig, ook in ons belang. Over surveillance wordt je gestuurd door de media in plaats van zelfstandig een mening te vormen.
PdeBie @Jan Workum9 juli 2024 18:07
Over surveillance wordt je gestuurd door de media in plaats van zelfstandig een mening te vormen.
Ik heb geen toegang tot de data die mijn auto (Tesla Model 3) over de lijn stuurt, net zo min als bij de Chinese modellen. Dus zelfstandig een mening vormen moet op basis van wat er in de media staat.
Blokker_1999
@F55449 juli 2024 08:59
En wat als ze in de EU zelf produceren? Je kan geen importheffing plaatsen op iets wat in de interne markt gebouwd wordt. Want dan is er geen import meer.

En als we het over staatssteun hebben zullen we maar zwijgen over alle steun die onze industrie de afgelopen jaren gehad heeft neem ik aan?
oks @F55449 juli 2024 10:10
Ik zou zeggen ga eens een proefritje maken in laten we zeggen een Xpeng G9. Dan denk je: waarom kan dit niet met een VW of een Renault? Weet je waar ik mijn buik van vol heb? Die eindeloze opties die je moet afvinken. Elektrische auto's gaan gewoon heel lang mee. Daar moet je dus anders gaan denken. Tweedehands is de ontwaarding enorm. En dan moet je ook nog eens gaan kijken naar de opties als je tweedehands koopt? Volgens mij is het gewoon veel goedkoper om een standaard auto met hoogsten verschil in batterijcapaciteit te leveren. En maak het gewoon een machine voorzien van alle gemakken. Optimaliseer dat nu eens in massaproductie. Dat is ook veel goedkoper in de productie. De Chinese doen dat. En ja als je zo denkt dan concurreer je de tegenpartij er gewoon uit of maak je het tenminste een gelijk speelveld. Ik snap niet waarom ik maar moet blijven betalen voor een vervoermiddel dat mij gewoon van a naar b brengt. Veel eenvoudiger in elkaar zit en ongeveer alleen op software draait. En dan moet ik 20.000 euro meer betalen dan voor een reguliere benzine auto met al zijn onderhoud gedoe in de toekomst? Volgens mij zijn wij het brave klapvee. En sorry hoor. Maar ik leef maar een keer. Als de chinezen of amerikanen een beter product leveren. Tja dan ga ik gewoon voor mijn portemonnee. Ik wil graag Europees kopen. Ik heb daar een zekere sympathie mee. Maar iedere keer dat marketing kwadrantje aflopen en nooit eens de consument op 1 zetten. Doodvermoeiend Europees geneuzel.
SuperDre @F55449 juli 2024 13:14
Dan moet europa ook stoppen met financieren van europese autofabrikanten. Die paar fabrikanten krijgen hier ook miljarden aan 'subsidies', dus hoe is dat anders?
Sebritar 9 juli 2024 07:41
zelf heb ik steeds minder interesse in dergelijke bedrijven, maakt niet uit hoe goedkoop het op de markt wordt geduwd om een voet tussen de deur te krijgen.
Cybje @Sebritar9 juli 2024 08:00
Toen ik de Seal proefreed was ik niet zozeer verkocht door de prijs, maar meer dat het gewoon een bijzonder goede auto is. Het is allemaal subjectief natuurlijk, maar het interieur oogt echt mooi van binnen, het onderstel heeft een mooie balans tussen comfort en sportiviteit, de stoelen zitten erg goed, hij is lekker snel. Daarnaast heeft hij een LFP batterij, wat duurzamer is, mede doordat hij meer laadcycli aankan.

De Europese fabrikanten zitten gewoon niet op dit niveau. De helft van de auto’s rijdt rond op dezelfde matige, langzame en langzaam ladende Stellantis aandrijflijn. De andere keus is dan Tesla, maar is Amerikaans zoveel beter dan Chinees?

Overigens is er best kans dat je al een keer een BYD product hebt gehad, want ze leverden vroeger ook batterijen aan Motorola en Nokia.
Venraiden4K @Cybje9 juli 2024 08:08
Toen ik de Seal proefreed was ik niet zozeer verkocht door de prijs, maar meer dat het gewoon een bijzonder goede auto is.
Maar eigenlijk ben je wel verkocht door de prijs, want anders had je nooit in dat model proefgereden waarschijnlijk.
Als de prijs daadwerkelijk 2x zo hoog zou moeten liggen zonder subsidies bijvoorbeeld, dan zou je de auto waarschijnlijk sneller links laten liggen. Daar is dan ook die importheffing voor. Als een volle optie Audi Q8 even duur zou zijn als een Opel Corsa, dan zou de Q8 ook luxer, beter en sneller aanvoelen als je beide proefrijd...
Luchtbakker @Venraiden4K9 juli 2024 08:16
[...]


Maar eigenlijk ben je wel verkocht door de prijs, want anders had je nooit in dat model proefgereden waarschijnlijk.
Natuurlijk is de prijs een zeer belangrijke factor. En als de prijs al aantrekkelijk is, en het is op papier ook nog eens een hele degelijke auto, en het rijdt ook nog eens bijna perfect, waarom zou je dan voor een bekender Duitse alternatief kiezen?
air2 @Luchtbakker9 juli 2024 08:21
Omdat die die niet door oeigoeren slaven in elkaar gezet worden.
CaptainKansloos @air29 juli 2024 08:57
Omdat die die niet door oeigoeren slaven in elkaar gezet worden.
Are you sure about that?:

https://www.hrw.org/news/...cated-uyghur-forced-labor
Global carmakers, including General Motors, Tesla, BYD, Toyota, and Volkswagen, are failing to minimize the risk of Uyghur forced labor being used in their aluminum supply chains...
Prima dat je er een punt van maakt. Uitbuiting van de Oeigoeren is niet OK. Maar het is denk ik wat minder "China bad, others OK" dan je zo kort door de bocht stelt.

China is (inmiddels) zo groot en machtig dat we daar met moeite omheen kunnen. Er zijn daar zeker zaken die vanuit ons (Westers) perspectief niet OK zijn en het is goed om daar maatregelen tegen te nemen. Maar de schuld bij consumenten leggen met "koop geen chinees spul" is wel heel kort door de bocht.
air2 @CaptainKansloos9 juli 2024 09:04
Natuurlijk is het niet zo kort door de bocht, maar het is niet zo dat westerse automakers dit aanbieden, (ja ze zouden meer moeten doen in hun aanlever ketens) Het is de Chinese overheid die dit doet. Diezelfde overheid die ook die automakers is/steunt/bezit zeg maar.

Een beetje vergelijkbaar met hoe in de 2e wereld oorlog de Duitsers en volkswagen verweven waren. Want die oegoeren worden niet zomaar uitgebuit, die worden uitgeroeid.

Dus ja wat die Chinese automakers hier mee te maken hebben valt in het niet met de aluminium aanlever ketens westerse auto makers.

En nee het is allemaal ingewikkeld en complex, maar dat china hier gewoon genocide aan het plegen is, is net wat erger dan wat Europese/Amerikaanse automakers doen.
Jacco011 @CaptainKansloos9 juli 2024 09:19
Dus lekker wegkijken zoals de politiek en EU nu ook al doen, omdat we te afhankelijk zijn van China.
We weten van China dat ze Oeigoeren uitbuiten, martelen en steriliseren. Dan kun je wel producten van chineese merken blijven kopen, maar dan weet je 100% zeker dat er niks gaat veranderen. Zoals er staat "failing to minimize the risk of Uyghur forced labor" betekent niet dat het (altijd) gebeurd, maar dat de kans er wel is en blijft.
CaptainKansloos @Jacco0119 juli 2024 09:52
Ik snap je punt en wegkijken is idd geen optie. Maar het is een illusie om te denken dat als je 'product x' niet meer koopt je substantieel bijdraagt aan de oplossing van het probleem.

Ja, schaalgrootte en zo. Maar een (zeer) groot deel van wat wij dagelijks consumeren komt (mede) uit China; van haarroller tot honing en tomatenpuree. Er moet op een fundamenteler niveau ingegrepen worden om het tij te keren en 'we willen allemaal dat het betaalbaar blijft'.

We hebben jarenlang geprofiteerd van relatief goedkope producten uit China en daarmee onszelf uit de markt geprezen. Dat los je niet op door spontaan producten niet meer te kopen; dat is een beetje naïef denk ik. Ik heb de oplossing ook niet. Niks doen is geen optie, dat is zeker. Maar niet ieder Chinees bedrijf is hetzelfde en draagt in even grote mate bij aan het probleem. Zoals ook niet ieder Europees of Amerikaans bedrijf automatisch 'helemaal OK' is.
Luchtbakker @air29 juli 2024 09:11
Omdat die die niet door oeigoeren slaven in elkaar gezet worden.
Alsof enig andere vorm van arbeid in China wel goed te praten valt. En dat geldt niet alleen voor auto's, maar ook allen duizenden verschillende andere elektronische producten. En daar doen we niet moeilijk over?

Beetje egoïstisch als je het mij vraagt. Als de EU er echt zoveel baat bij het wel welzijn had van de arbeiders dan waren alle Chinese producten wel onder een sanctie gegooid.

[Reactie gewijzigd door Luchtbakker op 22 juli 2024 14:00]

air2 @Luchtbakker9 juli 2024 09:21
Het gaat hier om het feit dat de Chinese overheid en de automakers 1 en dezelfde zijn. De Chinese overheid bezit die automakers

En ik denk ook dat het goed zou zijn om te kijken naar meer sancties tegen Chinese producten.
Maar dat is geen argument om het nu niet voor die auto's te doen.
deneys @Luchtbakker9 juli 2024 08:34
Zekerheid. Je zal maar een Fisker gekocht hebben en je staat daar met een auto waar je geen onderdelen meer voor vindt. Of Chinese auto's zouden verboden worden, je weet maar nooit.
PageFault @deneys9 juli 2024 09:10
Daar hoeft het niet Chinees voor te zijn, het doet mij denken aan de Van Moof fietsen.....
Venraiden4K @Luchtbakker9 juli 2024 14:55
[...]


Natuurlijk is de prijs een zeer belangrijke factor. En als de prijs al aantrekkelijk is, en het is op papier ook nog eens een hele degelijke auto, en het rijdt ook nog eens bijna perfect, waarom zou je dan voor een bekender Duitse alternatief kiezen?
De prijs is aantrekkelijk omdat dit zo gesubsidieerd word vanuit de Chinese overheid. Als dit niet het geval was, dan reed de auto misschien wel als een natte krant naast een Porsche Taycan bvb. Je weet nu de prijscategorie niet. Het hele idee achter de importheffing is juist om ze weer in de correcte prijsklasse terug te krijgen. (Ongedaan maken van overheidssubsidies)
PdeBie @Luchtbakker9 juli 2024 08:33
Omdat die niet volhangen met apparatuur waarmee China alles mooi in kaart kan brengen.
Cybje @Venraiden4K9 juli 2024 08:13
De importheffing op BYD is 17,4% wat betekent dat de AWD versie op 60k uit zou komen. Ik vind het ook met die ‘eerlijke prijs’ nog steeds een erg interessante auto voor het geld.

Maar uiteindelijk is prijs altijd wel belangrijk natuurlijk. Ik ga ook geen pot huismerk pindakaas kopen voor 40 euro.

[Reactie gewijzigd door Cybje op 22 juli 2024 14:00]

Venraiden4K @Cybje9 juli 2024 14:52
De importheffing op BYD is 17,4% wat betekent dat de AWD versie op 60k uit zou komen. Ik vind het ook met die ‘eerlijke prijs’ nog steeds een erg interessante auto voor het geld.

Maar uiteindelijk is prijs altijd wel belangrijk natuurlijk. Ik ga ook geen pot huismerk pindakaas kopen voor 40 euro.
Uiteraard, maar zonder overheidssubsidie zouden ze bij wijze van spreken op 100k uit kunnen komen, en dan zit je ineens in een heel andere prijscategorie.

Je kan niet zeggen "Ja calvé is wel echt beter dan huismerk, en dat komt niet door prijs" als ze beide een euro kosten, want dat gebeurt namelijk ook niet...

edit: Ik probeer te zeggen dat de importheffing ook maar een cijfer is om het een beetje recht te trekken, je weet niet wat de echte cijfers zouden zijn zonder slavernij en overheidssubsidies

[Reactie gewijzigd door Venraiden4K op 22 juli 2024 14:00]

Ynze_162 @Venraiden4K9 juli 2024 08:33
Misschien ligt het aan mij, maar ik vind een vanafprijs van 46k niet echt indrukwekkend, je koopt toch een model 3 voor 40k? Er zal vast een verschil zitten tussen die 2, maar het zijn wel concurrenten, zo goedkoop is hij dan toch niet?
Venraiden4K @Ynze_1629 juli 2024 14:57
Misschien ligt het aan mij, maar ik vind een vanafprijs van 46k niet echt indrukwekkend, je koopt toch een model 3 voor 40k? Er zal vast een verschil zitten tussen die 2, maar het zijn wel concurrenten, zo goedkoop is hij dan toch niet?
Nou als deze meer in categorie Model X valt ipv Model 3 maar door subsidies verkocht kan worden in de Model 3 prijsklasse, dan heb je dus meer auto voor hetzelfde geld. Niet heel eerlijk voor de concurrentie toch?
Cybje @Punkbuster9 juli 2024 08:50
Waarom nou weer zo'n denigrerende toon in de vorm van 'koekblik' richting de Model 3? Heb je zelf wel eens een recente Model 3 (de Highland) gereden? Ik snap dat het geen BMW is van binnen, maar het is wel echt een goede en fijne auto om in te rijden. Je krijgt gewoon bijzonder veel EV voor het geld.
obimk1 @Punkbuster9 juli 2024 13:12
Nou, er zijn verschillende tests met EV's gedaan, model 3 is vernieuwd.

Model 3 is de "benchmark" voor andere EV's. Ook de BYD EV kwam nog niet in de buurt.
SillieWous @Cybje9 juli 2024 08:36
Blijf vooral tegen jezelf liegen dat het niet aan de prijs lag. In de prijscategorie waar jij hebt gezocht zaten blijkbaar
De helft van de auto’s rijdt rond op dezelfde matige, langzame en langzaam ladende Stellantis aandrijflijn
Maar als je iets duurder was gaan kijken had je sowieso iets gevonden.

Overigens slaan je criteria ook nergens op. Bik woon-werk verkeer heb je überhaupt geen snellader nodig. Dus om daar op een hele range af te schieten is totale BS.

Maar ja, het scheelt nu een paar eurotjes. Boeie dat het op de lange termijn alleen maar negatieve effecten heeft.
Cybje @SillieWous9 juli 2024 08:45
Ik ben wel degelijk duurder gaan kijken. Heb o.a. de BMW i4 overwogen, die aangekleed op 70~80k uit kwam. Maar dan vind ik de Seal aantrekkelijker. De i4 mist een beetje persoonlijkheid, het voelt aan als een erg afstandelijke auto. Het interieur vond ik ook wat saai. De Seal rijdt gewoon leuker vind ik.

En ik weet na 10 jaar elektrisch rijden echt wel dat ik voor m'n woon-werkverkeer geen snellader nodig heb. Ik snap alleen die opmerking niet helemaal? Het snelladen is belangrijk voor de lange ritten. En ik doe meer lange ritten dan woon-werkverkeer, sinds ik veel thuiswerk na Covid-19.

[Reactie gewijzigd door Cybje op 22 juli 2024 14:00]

SillieWous @Cybje9 juli 2024 13:28
Die opmerking maak ik omdat je het langzame laden als excuus gebruikt hebt.
Cybje @SillieWous9 juli 2024 13:29
Ik begrijp alsnog de link naar woon-werkverkeer niet, zeker in mijn situatie waarbij de auto relatief weinig van dat soort kilometers maakt
SillieWous @Cybje10 juli 2024 17:33
Omdat laadsnelheid dan al helemaal niks boeit.
Cybje @SillieWous10 juli 2024 18:01
Ja alleen maak ik dus relatief vaak lange ritten en dan is de laadsnelheid wel belangrijk.

Nogmaals, ik doe niet zoveel woon-werkverkeer.
LooneyTunes @Cybje9 juli 2024 08:43
Overigens is er best kans dat je al een keer een BYD product hebt gehad, want ze leverden vroeger ook batterijen aan Motorola en Nokia.
Maar die reden niet rond als 'rijdend wifi station' die allerlei gegevens doorstuurde naar de fabrikant.
Voor mij een reden om vooral geen (Chinese) elektrische auto te willen.
En helaas doen ze dat dus allemaal.
Andros @LooneyTunes9 juli 2024 09:04
Klopt, ook andere fabrikanten doen dat. Tesla's hangen ook bomvol camera's en ook de EU vereist steeds meer zwarte doosjes en verklikkers in nieuwe wagens. Maar een ander zou het dan ineens niet meer mogen?

https://www.ad.nl/auto/te...genante-opnames~a899f4b6/

Als je zonder spionnetjes rond wil rijden kun je beter een oldtimer uit de schuur halen. Of gewoon thuis blijven, de wegen hangen ook vol camera's die iedereen kunnen volgen :) .
LooneyTunes @Andros9 juli 2024 09:28
Als je zonder spionnetjes rond wil rijden kun je beter een oldtimer uit de schuur halen.
Volgens de oude regels, toen de vrijstelling van wegenbelasting nog 25 jaar was, rij ik vanaf oktober in een oldtimer. ;)
Of gewoon thuis blijven, de wegen hangen ook vol camera's die iedereen kunnen volgen :) .
Daarom heb ik een zonnebril in de vorm van een balkje voor op de fiets 8-)
lappro @Cybje9 juli 2024 08:50
Kanttekening is dat BYD op het moment gewoon niet kan laden bij sommige (snel)laadpalen vanwege een nog onbekend probleem. Waar andere merken geen last hebben bij dezelfde paal. Wat naar mijn idee vooral een beeld schetst van hun bouw en test kwaliteit.
Cybje @lappro9 juli 2024 08:56
Ik lees over de Stellantis auto's anders ook vrij vaak dat snelladers een communicatiefout met de auto geven en dus niet eens het laden starten. Ik weet niet anders dan dat zeker nieuwe modellen soms wat problemen geven met snelladers. Tesla was niet anders toen ze net de CCS aansluiting in hun auto's hadden geïntroduceerd. Polestar 2 was ook zo'n auto die wat moeite had met snelladen. De eerste Renault Zoe modellen waren ook vrij kieskeurig qua laden.

Soms is er iets in de snellader aan te passen, soms ligt het inderdaad aan de auto. Maar het lijkt wel vrij nauw te luisteren tussen EV's en snelladers.
air2 @Cybje9 juli 2024 08:24
Ja Amerikaans is wel zoveel beter dan chinees, minder staatsteun, ze hebben (niet zo goed als in europa helaas) in ieder geval arbeids wetten in tegen stelling tot china die bevolkingsgroepen (oeigoeren) gewoon als slaven te werk zet in concentratie kampen.
Daarbij is Amerika nog een beetje een democratie en is er momenteel niet zoveel onderdrukking van de mensen als in china. Dus ja China scoort op eigenlijk alle punten toch echt wel een stuk slechter dan Amerika.
Jazco2nd @air29 juli 2024 12:00
Minder staatsteun in de VS ? Zonder staatsteun waren alle autofrabrikanten in de VS allang failliet hoor.. op Tesla en de kleine moderne startups na.
air2 @bladerash9 juli 2024 15:36
Als je echt denkt dat demonsteren in china en amerika dezelfde gevolgen heeft zou ik het gewoon eens uitproberen. Maar ik raad je aan eerst amerika te testen alvorens china. :-).

Echt geloof me, Amerika is gewoon een beter land. Het is een kut land, maar china is meer categorie nazi duitsland. Zo ver is the USA nog niet gezonken.
air2 @bladerash10 juli 2024 09:06
Dit is hoe china met demonstraties omgaat:

Wikipedia: 1986 Chinese student demonstrations
bladerash @air210 juli 2024 11:27
Demonstraties in elk land heeft z'n limiet, zodra het de samenleving dreight te ontwrichten grijpt de overheid in. Dat is hier niet anders.. Of dacht je dat de politie hier de BLM & boeren protesten hun gang hebben laten gaan?

Dit is hoe de VS met demonstraties omgaat:

Wikipedia: January 6 United States Capitol attack

[Reactie gewijzigd door bladerash op 22 juli 2024 14:00]

air2 @bladerash10 juli 2024 13:24
Je vergelijkt nu een vreedzame demonstratie (china) met een gewelddadige bestorming.

Het feit dat je denkt dat zo een vergelijking überhaupt mogelijk is, maakt dat er niet met je te praten valt. Er zijn wel wat voorbeelden die je had kunnen aanhalen.
Maar dit slaat echt alles.
bladerash @air210 juli 2024 15:39
Die vreedzame demonstratie (China) in december 1986 werd een maand later vreedzaam beëindigd, geen van de studenten werden gearresteerd.
Sterker nog, de meeste studenten demonstranten voelden zich zo versterkt in hun zelfvertrouwen dat ze in 1989 weer kwamen demontreren, dit escaleerde uiteindelijk niet zo vreedzaam in de fameuze 1989 tiananmen square protest.

Dus ik weet niet wat je probeert te vertellen door 1986 aan te halen.. Misschien moet je het zelf maar een keer lezen.
Het feit dat je denkt dat zo een vergelijking überhaupt mogelijk is, maakt dat er niet met je te praten valt. Er zijn wel wat voorbeelden die je had kunnen aanhalen.
Maar dit slaat echt alles.
Ik zie geen argument die ontkent dat de geweldadige bestorming een demontratie is. Gewelddadig wellicht, maar een demonstratie niettemin.
air2 @bladerash11 juli 2024 08:52
Een demonstratie van geweld was het zeker. Toch iets waar we het eens over kunnen zijn.
Andros @Sebritar9 juli 2024 08:13
Mij komt het meer over alsof de Europese fabrikanten de concurrentie niet aan kunnen en de overheid ze probeert te beschermen. Ja, er is dat staatssteun verhaal maar verschillende Europese automerken blijven steevast in de middenmoot of onderaan bungelen als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid. Toen de eerste Japanse wagens in Europa werden geleverd kwam daar veel kritiek op, nu behoren ze tot de beste op de markt. Bij de Koreaanse merken is exact hetzelfde gebeurd.

Als je een auto koopt van een duur bekend Duits merk dan begint het tellertje meteen te lopen zodra je iets meer wil dan de kale versie met stoffen bekleding, handmatige raampjes en een cassettespeler in de radio (bij wijze van spreken). Er zijn zelfs opties als het koppelen van je telefoon waar maandelijks geld voor gevraagd wordt terwijl de telefoonfabrikant daar niets voor rekent waardoor je dit soort situaties krijgt:

nieuws: BMW-eigenaren VS en VK kampen met niet-werkende Apple CarPlay wegens ...

Per maand betalen voor stoelverwarming, voor meedraaiende koplampen en weet ik wat nog meer, als de fabrikanten hier proberen om je een poot uit te draaien en je zelf mag opdraaien voor dure reparaties binnen korte tijd na de verkoop, ja dan snap ik waarom mensen verder kijken. Ik zie de Aziaten auto's verkopen met 5 of 7 jaar garantie, welke fabrikant doet dat hier nog? Nu komen de Chinezen met interessante wagens en dan is het ineens "eng land" en "mag niet". Ga liever ervoor zorgen dat je eigen product gewoon in orde is, dan hoeven ze ook nergens bang voor te zijn.
air2 @Andros9 juli 2024 09:16
Het is natuurlijk ook een eng land. Ja de Europese wagens zijn van matige kwaliteit. Daar ben ik het helemaal mee eens. Vergeleken met een Japanner stelt het echt niks voor.
Maar...
De genocide die china pleegt om deze wagens mogelijk te maken voor deze prijs is toch iets wat veel mensen onderschatten.
Daarbij is het natuurlijk wel het eerlijkst als er GEEN staatssteun gegeven wordt. En ja europa is hier niet heilig in, als je kijkt naar hoe wij onze goedkope boeren producten op de Afrikaanse markt dumpen en zo zijn er vast nog meer voorbeelden te noemen.

Maar hier hebben we het over staatsteun van een verachtelijk regime dat geen mensenrechten kent om maar zo goedkoop mogelijke goede auto's hier te dumpen en daarmee de bedrijven hier, die geen staatsteun krijgen en geen dwangarbeiders in dienst hebben van de markt te gooien.

In deze situatie lijkt het me heel logisch dat europa de binnenlandse markt beschermd en daarmee ook de Japanse Amerikaanse en Koreaanse, die hoeven immers geen importheffing te betalen

Dus
1. China is niet zomaar een "eng land" en "mag niet". Het is een land vergelijkbaar met nazi Duitsland.
2. Aziatische auto's (niet china) kunnen hier nog steeds verkocht worden en prima concueren met de Europese auto's en dat is ook goed. Eerlijke concurrentie is prima.
Littlemarc @air29 juli 2024 20:29
Krijgt iemand op Tweakers een +1 die China vergelijkt met Nazi Duitsland?

Nazi Duitsland waar een volk op industriële schaal is uitgemoord?

Vervang de +1, +2,+3 gewoon met upvote/downvote want het idee dat het huidige China in de verste verte te vergelijken is met Nazi Duitsland is kletskoek.
air2 @Littlemarc10 juli 2024 09:04
Ja het klopt China doet niet precies hetzelfde als nazi Duitsland. Ze pakken het anders aan, ze "heropvoeden" de Oeigoeren ipv ze te vergassen. Maar ze willen wel "echte" chinezen van ze maken (in de ogen van de Chinese overheid)

Lees b.v. ook dit: https://www.amnesty.nl/oeigoeren-in-china Het gaat hier over een groep van ongeveer 1 miljoen mensen. Dus idd de aantallen zijn minder dan nazi Duitsland slachtofferde, maar ik vind dat je de vergelijking best kunt maken.
The Zep Man
@Sebritar9 juli 2024 07:46
Voor jou (en mij) zijn er voldoende andere mensen die er wel in geïnteresseerd zijn, en dat is de doelgroep van BYD.

Zelf ben ik ook niet geïnteresseerd. Leasen doe ik niet, en ik zou privé nooit een nieuwe auto kopen. Ik zie wel wat er over ~10 jaar beschikbaar is als leuke tweedehands voor een redelijke prijs (aanschaf+onderhoud+rijden).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:00]

merethan @The Zep Man9 juli 2024 10:06
Als je twee kinders die naar zwemles moeten en een drukke baan hebt, doe jezelf een lol en koop geen EV. Alleen als je een soort mechano-elektrische masochist bent die alles zelf wil repareren is een EV een optie. Het is anders gewoon totaal onverantwoord om een EV buiten de garantieperiode te hebben.

EV's zijn voor de laptop-klasse die hun auto leased. Want als ze stuk gaan dan is dat het probleem van de lease-maatschappij, en langs die weg gecollectiviseerd. Ben je de eigenaar en je EV gaat stuk, dan is vrijwel elk elektrisch defect aan de tractie een total loss als je ervoor naar de dealer moet. En dat is bijna alles.

Voor je diesel of bezinewagen kun je een tiental verschillende brandstofpompen kopen en bij elke garage terecht. Als er een ADC op de BMS print van een module in je accupack kapot gaat, en de fabrikant geeft via de dealer als enigste optie om de hele accupack te vervangen, dan is dat de enige weg om je immobiel weer een automobiel te maken en effectief is daarmee je auto total loss. En je kunt er niets aan doen, want alle modules zijn cryptografisch gelinkt alsof het een Xbox360 is. Niks onafhankelijk aan te repareren of vervangen.

Voor leasen is het leuk. Maar er is een vloedgolf aan mechanisch prima EV's die elektronisch total loss zijn aan de horizon. Stort je spaarrekening er niet in.
mawashigeri @merethan9 juli 2024 16:07
Goedbeschouwd dezelfde reden dat een 2e hands laptop ook onaantrekkelijk is, tenzij het 5-10% van de nieuwprijs is.
blackSP @Sebritar9 juli 2024 08:03
Het zou veel toevoegen als je jouw statement onderbouwd, verder dan 'voet tussen de deur te krijg. Wat mijns inziens normaal is voor elk bedrijf dat een nieuwe afzetmarkt betreed.
Ted_W @Sebritar9 juli 2024 08:12
Wat bedoel je precies met 'dergelijke bedrijven' en waarom heb je er steeds minder interesse in? Elk bedrijf die marktaandeel wil, zal dit vaak (ook) op prijs doen, daar is niks bijzonders aan.
obimk1 @Sebritar9 juli 2024 09:39
Goedkope kwantiteit is vaak niet kwaliteit.
SuperDre @Sebritar9 juli 2024 13:10
Tja, zelf heb ik geen interesse in overpriced europese autobedrijven, kwaliteit is tegenwoordig daarvan echt niet beter dan can die chinese auto's die hier verkocht worden. Peugeot en Renault zou ik nog wel misschien doen, maar volgensmij worden die tegenwoordig ook gewoon in oa China geproduceerd.
asaki 9 juli 2024 07:54
Slimme zet als je het mij vraagt. Al kan je er vanuit gaan dat deze fabrieken voor een deel door de Chinese overheid worden betaald.

Als BYD volledig zelfstandig was geweest, had dit niet zo een interessant nieuws bericht geweest ;)
SuperDre @asaki9 juli 2024 13:13
Je bedoelt net zoals die europese autofabrieken die voor een deel door de europese landen worden betaalt. Europa geeft net zo goed zware subsidies al China dat doet. Die verhoogde import tarieven is puur omdat ze DENKEN dat de chinese overheid zwaar subsidieert, maar er zijn nog geen bewijzen.
MMaster23 9 juli 2024 08:03
Dit zal wel weer een "fabriek" a la Tesla Tilburg worden.. Aankondigen met hoop bombarie dat productie terugkomt in Nederland om vervolgens alles in het buitenland te bouwen, weer uitmekaar te halen en in gigantische blokken naar Europa vervoeren. Laatste "boutjes" aandraaien en tadaa een Europese auto.
Qwerty-273 9 juli 2024 08:03
Ik ben benieuwd wat hiervan het effect zal zijn op de Turkse automarkt. En wat Togg en Fiat/Tofaş, Oyak-Renault, Hyundai, Toyota, Ford Otosan daar van zullen vinden. Er zit toch nog behoorlijk wat productie in Turkije. En of BYD zich alleen op personenauto's richt, of ook bussen en vracht. Want dan krijgen TEMSA, Otokar en BMC er ook opeens 'lokale' competitie bij. De Turkse automarkt is in dat opzicht een totaal ander beestje dan de Europese.
Lothlórien 9 juli 2024 08:14
@ Tesla123
De gesubsidieerde duurzame energie overspoelt de chinese markt niet om op die manier hun eigen energieproductie weg te concurreren.

Andersom doet het Chinese gesubsidieerde product dat wel met de Europese markt. Dat is althans het sentiment dat heerst.

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