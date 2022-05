'Volkswagen gaat Qualcomm-socs in auto's zetten'

De Duitse automaker Volkswagen gaat socs van de Amerikaanse chipontwerper Qualcomm gebruiken, zo meldt een Duitse krant op basis van bronnen rond het bedrijf. Het contract zou lopen van 2026 tot 2031. Het gaat om socs die autonoom rijden mogelijk moeten maken.

Met de stap zou Qualcomm nu met zes autofabrikanten overeenkomsten voor socs voor autonoom rijden hebben, schrijft Handelsblatt. Voor het infotainmentsysteem zijn er meer fabrikanten die overeenkomsten hebben gesloten. De stap zou als een verrassing komen, omdat Volkswagen al langer samenwerkt met Mobileye voor rijhulpsystemen.

Voor het infotainmentsysteem vanaf 2026 is Volkswagen nog in onderhandeling met Qualcomm, Nvidia en Intel. De bedoeling is dat de auto's vanaf dat jaar een eigen VW.os meekrijgen als software. Veel daarover is tot nu toe onduidelijk.

Qualcomm heeft inmiddels meer deals voor het leveren van chips voor infotainmentsystemen, terwijl meer autofabrikanten zich tot Nvidia wenden voor de chips voor autonoom rijden, zo blijkt uit een inventarisatie van Handelsblatt.