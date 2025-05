Elektrische Volkswagen-sedan ID.7 krijgt actieradius van 'circa' 700 kilometer

Volkswagen heeft de ID.7 onthuld, de productieversie van de vorig jaar getoonde ID.AERO. Het productiemodel krijgt een grotere WLTP-actieradius van circa zevenhonderd kilometer in plaats van de eerder genoemde 620 kilometer. Wanneer de productie start, is nog niet bekend.

De ID.7 is Volkswagens eerste volledig elektrische sedan en is gebaseerd op het MEB-platform, net als andere huidige Volkswagen-EV's. Het bedrijf geeft nog niet veel details, zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk waarom de actieradius groter is dan die van de ID.AERO. Dat conceptmodel had een 77kWh-accu en haalde daarmee een WLTP-actieradius van 620 kilometer.

Volkswagen zegt wel dat de ID.7 een naar achteren aflopend dak heeft, wat de luchtweerstand lager maakt. Daarnaast zijn er aan de voorzijde luchtinlaten die de luchtstroom langs de zijkant naar achteren richten, waardoor de wervelingen van de zijkant aerodynamisch worden afgezwakt. Verder zegt het bedrijf dat de auto een wielbasis heeft van 2,97 meter en een ruimer interieur heeft dan de Passat, het benzine- en dieselequivalent van de ID.7.

Waar het bedrijf het uiterlijk van de auto nog niet helemaal prijsgeeft, laat Volkswagen wel de binnenkant zien. Deze krijgt ten opzichte van andere ID-modellen een groter 15"-infotainmentscherm en een kleiner scherm achter het stuur. De aanraakgevoelige sliders voor de temperatuur en het volume onder het infotainmentscherm zijn nu verlicht. Volkswagen zegt ook dat de auto stemcommando's herkent en de 'nabijheid van de sleutel' kan voelen, om het interieur zo voor te verwarmen of juist af te koelen.

De ID.7 is Volkswagens zesde ID-auto en het tweede model na de ID.4 dat in zowel China, Europa als Noord-Amerika gaat verschijnen. De Europese ID.7 wordt uiteindelijk in het Duitse Emden gebouwd. Volkswagen zei bij de ID.AERO dat de productie in de tweede helft van 2023 zou China zou starten; pas daarna volgen Europa en de Verenigde Staten. In het tweede kwartaal van dit jaar onthult het bedrijf het uiterlijk van de sedan. De prijs van de ID.7 is nog niet bekend.