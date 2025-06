Schrikkeljaarfout in software legt tankstations Nieuw-Zeeland plat

Benzinepompen in Nieuw-Zeeland blijken niet goed voorbereid op een schrikkeljaar. Diverse zelfbedieningspompen in het land liggen plat doordat de software niet goed omgaat met de datum 29 februari.

Tankstations van Z Energy, Allied Petroleum en Gull zijn door de fout getroffen. Het probleem ligt bij de betalingssoftware, die door Inveco Group wordt gemaakt en geleverd, zegt een woordvoerder van Gull tegenover Bloomberg. De software lijkt niet te kunnen omgaan met de datum 29 februari, die eens in de vier jaar voorkomt, zo ook dit jaar. Z Energy onderschrijft die lezing.

De problemen doen zich alleen voor bij benzinepompen waar automobilisten zelf tanken en bij de pomp afrekenen. Betalen bij een caissière kan nog wel, wat betekent dat bemande tankstations gewoon operationeel zijn.

Hoe het probleem precies ontstaan is, weet ook Inveco Group niet, zegt ceo John Scott tegenover Reuters. De fout deed zich alleen voor in code bedoeld voor Nieuw-Zeeland. Het probleem is inmiddels verholpen. De vernieuwde software, die ook op 29 februari werkt, moet nu alleen nog worden uitgerold naar tankstations in Nieuw-Zeeland. De komende dagen wordt de glitch nader onderzocht.