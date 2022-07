Shell gaat in Rotterdamse haven 'grootste groenewaterstoffabriek van EU' bouwen

Shell gaat definitief een groenewaterstoffabriek in de Rotterdamse haven bouwen. De fabriek gaat Holland Hydrogen I heten en krijgt een 200MW-elektrolyser, goed voor maximaal 60.000 kilogram waterstof per dag. Die waterstof wordt geproduceerd met stroom van een windpark op zee.

Het bedrijf spreekt al langer over een waterstoffabriek in Rotterdam, maar zegt nu een definitieve investeringsbeslissing te hebben genomen. De fabriek moet op de Tweede Maasvlakte in de Rotterdamse haven komen en in 2025 operationeel zijn. Stroom komt van het windpark op zee Hollandse Kust (noord), dat deels van Shell is.

De groene waterstof wordt met de HyTransPort-waterstofleiding naar het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam gebracht. Hier is een raffinaderij waar benzine, diesel en kerosine geproduceerd worden. Bij de productie van deze brandstoffen wordt waterstof gebruikt. Op dit moment is dat grijze waterstof, gemaakt is met aardgas. Door groene waterstof te gebruiken, zegt Shell dat de productie van deze brandstoffen straks 'gedeeltelijk koolstofvrij' wordt.

Behalve voor de productie van brandstoffen, overweegt Shell de fabriek in te zetten voor de productie van waterstof voor vrachtwagens. "Naarmate er meer waterstoftrucks op de markt komen en het netwerk van waterstofvulpunten voor zwaar vervoer groeit, kan de levering van groene waterstof ook hierop worden ingericht om te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer."

Shell heeft op het moment van schrijven een 20MW-waterstoffabriek in China en een 10MW-waterstoffabriek in Duitsland. Tegen de NOS zegt Shell hierna verder te willen opschalen met een fabriek in de Groningse Eemshaven die weer twintig keer zo groot moet worden als Holland Hydrogen I. De NOS merkt daarnaast op dat de maximale capaciteit van de Rotterdamse waterstoffabriek tien procent is van wat de Rotterdamse raffinaderij nu aan waterstof nodig heeft. Hoewel Shell het eerste bedrijf is dat de knoop doorhakt voor een waterstoffabriek in Rotterdam, overwegen ook BP, Uniper en Air Liquide hier een waterstoffabriek te bouwen.