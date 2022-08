Een waterstofelektrische auto is wat opzet betreft vergelijkbaar met een accuelektrische auto, alleen gebruikt een waterstofauto waterstof als energiedrager in plaats van een grote accu. Waterstof wordt met een brandstofcel omgezet in elektriciteit, die wordt gebruikt om de elektromotoren aan te drijven. Naast waterstofelektrische auto's, zijn er auto's in ontwikkeling met waterstofverbrandingsmotoren. In dit artikel richten we ons op de waterstofelektrische auto, ook bekend als brandstofcelelektrisch voertuig, kortweg fcev.