BMW test X5-suv die op waterstof rijdt op Europese wegen

BMW is begonnen met het testen van een waterstofversie van zijn X5-suv. De autofabrikant houdt testritten met deze auto op Europese wegen. BMW verwacht dat kleinschalige productie van de waterstofauto in 2022 begint.

BMW meldt in een persbericht dat de testritten met prototypes van de waterstofauto's onder andere bedoeld zijn om 'de efficiëntie, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van alle componenten te valideren' onder reële omstandigheden.

Daarbij wil het onder andere de efficiëntie van de waterstofbrandstofcellen in de auto evalueren. De fabrikant maakt momenteel nog geen concrete actieradius bekend, maar spreekt in het persbericht van 'enkele honderden kilometers onder alle weersomstandigheden'. Ook wil BMW de software die alle rij- en bedieningsfuncties regelt, afstemmen met de testritten.

De autofabrikant noemt verder een vermogen van maximaal 275kW, ofwel 374 pk. Dat vermogen wordt behaald wanneer gebruikers de performance buffer van een losse accu in de auto gebruiken. Volgens BMW komt dat redelijk overeen met de 'krachtigste zescilindermotors' die het bedrijf momenteel biedt in zijn benzineauto's. Deze buffer kan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens korte momenten van acceleratie, bijvoorbeeld tijdens het inhalen, zo schrijft BMW. Zonder deze prestatiebuffer zou het vermogen op 125kW of 170 pk liggen.

BMW kondigde deze i Hydrogen Next-auto in 2019 al aan. Het bedrijf meldde toen al dat het gaat om een variant van zijn X5-suv die op waterstof rijdt en in 2022 op de markt moet verschijnen. BMW bevestigt dat opnieuw, maar meldt wel dat het vooralsnog kleinschalige productie van de auto verwacht. Het is niet duidelijk hoeveel i Hydrogen Next-auto's BMW volgend jaar verwacht te leveren.