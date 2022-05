Renault hint op aanstaande auto met 'waterstofmotor'

Renault lijkt een auto met een 'waterstofmotor' te willen verkopen, waarmee het bedrijf vermoedelijk doelt op een auto met een waterstofverbrandingsmotor. Onder meer Toyota experimenteert hier ook mee, maar auto's met deze motoren worden nog niet verkocht.

De autofabrikant heeft een teaser van een nieuwe conceptauto gedeeld, die 'een waterstofmotor' krijgt. Aangezien het bedrijf het consequent over een motor heeft, lijkt het niet om een waterstofelektrische auto te gaan, maar om een auto met een waterstofverbrandingsmotor. Zo'n verbrandingsmotor deelt veel techniek met een benzinemotor, maar gebruikt waterstof als energiebron in plaats van benzine.

Renault deelt nog geen details over de auto, maar zegt het concept in mei te willen onthullen. Volgens onder meer Autocar zei Renaults ceo Luca de Meo dat de nieuwe auto meer wordt dan alleen een conceptauto. "Wanneer wij een concept maken, willen we daar een echte auto van maken." Naast waterstof, komt de auto mogelijk ook beschikbaar met elektrische aandrijving, blijkt uit de woorden van De Meo.

Eerder dit jaar zei Renault vanaf 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto's te willen verkopen in Europa. Dit lijkt uit te sluiten dat Renault de auto met waterstofmotor in Europa zou willen verkopen, tenzij de waterstofmotor als range extender zou fungeren. Toyota werkt ook aan waterstofverbrandingsmotoren en liet eerder deze week een V8-verbrandingsmotor zien die op waterstof werkt. Voor deze motor werkt Toyota samen met Yamaha.

Een waterstofverbrandingsmotor is anders dan een waterstofelektrische auto. Bij laatstgenoemde wordt waterstof in een brandstofcel gecombineerd met zuurstof, waarbij energie vrijkomt. Deze energie wordt in een kleine accu opgeslagen of direct voor de elektromotoren gebruikt. Een waterstofverbrandingsmotor wordt meestal gebruikt om de wielen direct aan te drijven, zoals een benzinemotor. Toyota en Hyundai verkopen nu waterstofelektrische auto's: de Mirai en de Nexo. Renault verkoopt waterstofelektrische bestel- en passagiersbussen.