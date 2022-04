In dit artikel bespreken we de staat van onderzoek naar het opwekken van osmotische of blauwe energie, waarbij gebruik wordt gemaakt van processen die spelen bij het mengen van zout en zoetwater. We kijken onder andere naar de ontwikkeling van membranen die hier voor ingezet worden en naar de resultaten van de REDstack-centrale bij de Afsluitdijk, die Waddenzee- en IJsselmeerwater inzet.

Zon en wind zijn belangrijke bronnen van duurzame energie. Er zit echter een nadeel aan: ze zijn niet constant. ‘s Nachts en op bewolkte of windstille momenten leveren ze niets en op zonnige of winderige dagen is er juist piekproductie. Daarom is het lastig om deze energiebronnen in te passen in het elektriciteitsnet, dat een nauwkeurige balans tussen vraag en aanbod vraagt. Energieopslag is een oplossing, maar batterijen hebben een hoge prijs per kilowattuur en waterstof heeft een lage efficiëntie. Daarom wordt gezocht naar duurzame, constante energiebronnen.