De prijs van zonnepanelen is in de afgelopen jaren fors gedaald, terwijl de opbrengst tegelijkertijd significant is toegenomen. In 2017 betaalde je nog zo'n 220 euro voor een 300Wp-paneel, anno 2021 is dat nog maar zo'n 100 euro en kun je voor rond de 160 euro al 400Wp- of vergelijkbare panelen krijgen die 33 procent meer energie opwekken. Je betaalt dus minder en krijgt meer.

Behalve zonnepanelen zijn er nog meer opties om duurzaam je eigen energie op te wekken. Zo lijkt er een stijgende interesse te zijn in kleine windmolens, vooral verticale modellen zonder de traditionele wieken. Die zijn relatief stil, nemen weinig ruimte in beslag, en kunnen ook stroom opwekken in het donker en in de winter, wanneer zonnecellen weinig te doen hebben. Zolang de salderingsregeling van kracht is, waarbij thuisgebruikers tegen hetzelfde tarief als ze betalen kunnen terugleveren, is een windmolen interessant als aanvulling. In theorie zou een combinatie van zonnepanelen, windenergie en een thuisaccu een ideale mix opleveren om energieneutraal te worden, al is dat natuurlijk ook afhankelijk van de isolatie van een huis en het stroomverbruik. Ook na het uitfaseren van deze Nederlandse regeling zouden windmolens op papier interessant kunnen zijn, omdat ze ook in de avond- en nachturen stroom kunnen opwekken. Op het forum van Tweakers zijn diverse discussies te vinden over kleine windmolens, inclusief de ervaringen van tweakers die ze geïnstalleerd hebben.