In dit artikel geven we een overzicht van de stappen die je moet doorlopen om zonnepanelen op je dak te krijgen. We kijken naar de hardware en geven praktische tips waar je rekening mee moet houden bij de installatie. Uiteraard kijken we ook naar wat het je oplevert.

Wie overweegt zonnepanelen aan te schaffen, ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Nog los van de vraag of je dergelijke panelen via een collectief of zelfstandig moet kopen, en bij wie dan, zijn er veel opties en mogelijkheden waar je je doorheen moet worstelen. Bovendien kun je tegenwoordig ook pv-panelen huren, zodat je ze zelf niet eens hoeft te kopen. Met de uitleg en het advies in dit achtergrondverhaal proberen we je te helpen.