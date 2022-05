Er zijn onder de alsmaar groeiende groep eigenaren van zonnepanelen weinig onderwerpen van zo groot belang als salderen. Voor velen is het ook een onderwerp dat niet altijd juist geïnterpreteerd wordt, en daarbij leidt dan vooral de afbouw van de salderingsregeling tot de nodige verwarring.

Wat is dat salderen nu precies? Kortgezegd houdt salderen in dat je het opgewekte vermogen van je zonnepanelen volledig kunt wegstrepen tegen het bij je energieleverancier afgenomen vermogen. Verbruikt je huishouden per jaar 3500kWh en leveren je panelen jaarlijks 2000kWh op? Dan streep je die 2000kWh weg en betaal je dus nog maar voor 1500kWh. Los van de vraag hoelang je nog kunt salderen, wat gebeurt er als dat straks niet meer kan? Loont het dan nog om zonnepanelen te installeren of is dat zonder salderingsregeling niet meer interessant? In dit korte achtergrondverhaal kijken we naar die saldering, hoe de regeling werkt, wat er gebeurt bij het afbouwen en hoe daarna verder.