'Zuid-Holland heeft meeste openbare laadpunten per huishouden'

De provincie Zuid-Holland heeft de meeste openbare laadpunten voor elektrische auto's per huishouden. Dat meldt Independer op basis van data van onder meer het RDW en de RVO. In Limburg staan de minste openbare laadpunten per huishouden.

In Zuid-Holland zijn er 9,3 openbare laadpunten per 1000 huishoudens, meldt Independer. Dat zijn er 0,2 meer dan Noord-Holland en 0,7 meer dan de provincie Utrecht. Op de vierde plaats staat de provincie Flevoland, met 7,2 laadpunten per 1000 huishoudens. De Randstad kent dus de hoogste dichtheid van openbare laadpunten, daarna komen Noord-Brabant met 5,3 en Gelderland met 4,6. Alleen in Overijssel zijn er nog meer dan 3 laadpunten per 1000 huishoudens te vinden, in de overige provincies zakt dat cijfer onder de 3.

Wat verder opvalt aan de cijfers van Independer, is dat het aantal openbare laadpunten per elektrische auto blijft dalen. In 2017 waren er nog 1,1 elektrische auto's per laadpunt, inmiddels zijn dat er 4,7. Het aantal openbare laadpunten is wel gestegen naar 70.000, bijna zes keer zoveel als in 2015, maar over dezelfde periode is het aantal EV's gestegen van 7000 naar 243.662, bijna 35 keer zo veel. Die stijging van het aantal EV's per laadpunt is wel aan het afzwakken. Op 1 januari 2021 waren er namelijk 4,6 elektrische auto's per laadpunt, schrijft de verzekeringenvergelijker.

De grote vertegenwoordiging van het aantal openbare laadpunten in de Randstad is ook te zien in het aantal boetes voor 'laadpaalklevers'. Dit zijn bijvoorbeeld EV's die bij laadpalen staan, maar niet aan het opladen zijn. Een Nederlands gerechtshof oordeelde eerder deze maand dat auto's binnen twee uur weg moeten zijn nadat ze volgeladen zijn, of anders een boete van 95 euro kunnen krijgen.

In 2021 werden bijna 9000 boetes uitgeschreven voor parkeren bij een laadpaal. Bijna de helft van deze boetes werden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam uitgeschreven. In de hoofdstad werden er 1599 boetes hiervoor uitgeschreven. In Den Haag waren het er 1270 en in Rotterdam 1194. Ook deze cijfers lagen hoger dan in 2020 het geval was.