Voor eigenaren van zonnepanelen gaat in Nederland de komende jaren veel veranderen, doordat de salderingsregeling stapsgewijs wordt afgeschaft. In België is dat proces al eerder in gang gezet en is de terugdraaiende teller binnenkort verleden tijd. Daardoor ontvang je er een lagere vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom, wat in Nederland dus ook gaat gebeuren. Met de salderingsregeling fungeert het net als een soort accu waar je stroom aan levert tegen hetzelfde tarief als wat je zelf betaalt voor afgenomen netstroom, inclusief alle belastingen.

Die regeling wordt, zoals het er nu naar uitziet, vanaf 2023 ieder jaar afgebouwd naar een lager percentage, waardoor de vergoeding voor de teruggeleverde stroom steeds lager wordt. Dat betekent dat het belangrijk wordt om zoveel mogelijk opgewekte zonnestroom zelf te gebruiken in plaats van aan het net te leveren. Bovendien komen er variabele netwerktarieven, waarbij de elektriciteitsprijs fluctueert. Het heeft dan een sterke voorkeur de elektrische auto, de wasmachine, de warmtepomp en andere grote energiegebruikers op goedkope momenten - lees: als de zon schijnt - van stroom te voorzien in plaats van 's avonds. Dat kan best een uitdaging zijn, want lang niet iedereen is overdag thuis. Slimme domotica kan een handje helpen, maar potentieel nóg handiger is het gebruik van een thuisaccu.