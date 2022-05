Vehicle-to-grid

Je auto als powerbank voor je huis, als energiebuffer voor de wijk of als 230V-stopcontact voor een tv, laptop of boormachine op de camping. Een accu van een plug-in of elektrische auto is voor veel meer doelen inzetbaar dan alleen autorijden. Je kunt bijvoorbeeld de stroom van je zonnepanelen overdag opslaan om die 's avonds als het donker is te verbruiken. Dat kan ook met een powerwall, maar een tweedehands elektrische auto is in veel gevallen goedkoper en biedt een veel grotere capaciteit. Bovendien kun je groter denken dan alleen aan een huishouden. Elektrische auto's kunnen op wijkniveau gebruikt worden om overtollige stroom op te slaan tijdens overschotten aan zonne- en windenergie, en deze terug te leveren wanneer de vraag groter is dan het aanbod. Op die manier kunnen elektrische auto's een nog grotere impact hebben op de energietransitie. Het kan allemaal op papier, maar de praktijk is weerbarstig.

V2x staat voor vehicle-to-everything, waarbij de x bijvoorbeeld wordt vervangen door de g van grid, de h van home, de v van vehicle of de d van device. In dat laatste geval gaat het om apparaten die worden aangesloten op een 230V-stopcontact in de auto en bij v2v gaat het om een auto die een andere auto van stroom voorziet. Met v2h kan een auto een woonhuis dagenlang van stroom voorzien als de stroom is uitgevallen. Met v2g kan de auto stroom terugleveren aan het grid, waardoor het lokale stroomnet gebalanceerd kan worden. Zo kunnen aangesloten auto's pieken opvangen en vooral laden als er een stroomoverschot is. Ook kunnen overschotten van windmolens en zonnepanelen in theorie worden opgeslagen. Stel, volledig hypothetisch, dat een miljoen elektrische auto's elk 50kWh van hun capaciteit beschikbaar stellen. Dat zou een opslagcapaciteit van 50GWh opleveren. Of realistischer: begin juni waren er 222.102 elektrische en plug-in hybride auto's in Nederland. Als die allemaal 5kWh aan energie beschikbaar zouden stellen aan het grid, zou dat per direct 1,1GWh opleveren. Ter referentie: in 2019 leverde duurzame energiebronnen een gemiddeld vermogen van 2,5GW, oftewel 21,8 TWh energie per jaar.

Een deelauto in de wijk als mini-energiecentrale (beeld: Nissan)

Bidirectioneel

In feite komen alle v2x-varianten neer op bidirectioneel laden; auto's kunnen niet alleen stroom opslaan, maar optioneel ook terugleveren. Volgens netbeheerders gaat dit een grote rol spelen bij de energietransitie, waarbij het aanbod van duurzame stroom sterker fluctueert dan bij de fossiele stroombronnen van nu en waarbij tarieven uiteindelijk in real time zullen veranderen op basis van het actuele aanbod en de vraag. Optioneel kun je zelf voor energieleverancier spelen; je slaat stroom op wanneer het goedkoop is en gebruikt of verkoopt het weer als het duur is. Hoewel v2x wereldwijd nog in de kinderschoenen staat, zijn er vooral in Nederland relatief veel pilots, dankzij de goede laadpaalinfrastructuur.

Er is echter nog een weg te gaan voordat v2x echt van de grond komt. Op dit moment is er al een handvol auto's die v2g ondersteunen, en is een aantal merken bezig met pilots waarbij de wagens en de laadpalen handmatig geschikt zijn gemaakt om te kunnen terugleveren. Ook laadpalen zijn standaard niet geschikt om stroom te ontvangen, al zijn die relatief eenvoudig om te bouwen en worden steeds meer openbare laadpalen v2x-ready opgeleverd.

In dit artikel kijken we wat je kunt met v2x, hoe het werkt, welke praktijkvoorbeelden er zijn, wat voor rol slim laden en thuisaccu's spelen, en wat voor nadelen en knelpunten er zijn. Ook proberen we een antwoord te geven op de vraag wanneer v2g echt van de grond kan komen.