Fabrikant van Sion-zonneauto gaat bidirectionele thuisladers verkopen

Sono Motors, fabrikant van zonneauto Sion, gaat een bidirectionele thuislader verkopen. Het moet om een relatief goedkope wisselstroomthuislader gaan die met maximaal 11kW kan laden en ontladen. Een definitieve prijs is nog niet bekendgemaakt.

Sono Motors zegt dat de Sono Wallbox goedkoper kan zijn dan alternatieve bidirectionele thuisladers, omdat de Wallbox met wisselstroom werkt in plaats van met gelijkstroom, waarmee concurrerende bidirectionele thuisladers zouden werken. Dat zou kunnen doordat de Sion-zonneauto zelf gelijkstroom omzet naar wisselstroom en deze wisselstroom doorgeeft aan de Wallbox.

De Sono Wallbox zou tot zeventig procent goedkoper kunnen zijn dan gelijkstroomthuisladers, al worden er nog geen concrete bedragen genoemd. Wel zegt Sono dat het 'een laag bedrag met vier cijfers' zal zijn. De prijs maakt Sono voor de verkoop in 2023 begint bekend. Het ontwerp van de Sono Wallbox is ook nog niet af; de fabrikant vraagt nu mensen die de Sion hebben gereserveerd welk ontwerp zij willen zien.

De Wallbox zal via protocollen als eebus, Modbus of OCPP met home energy management-systemen kunnen communiceren. Sono Motors maakt later bekend welke HEMS met de Wallbox compatibel zullen zijn. De HEMS kan bepalen wanneer een Sion opgeladen of juist ontladen moet worden. Binnen de Sono-app of het infotainmentsysteem van de Sion kunnen gebruikers aangeven welk minimaal accuniveau de zonneauto moet hebben.

Een bidirectionele lader kan zowel een auto laden als ontladen, waardoor de auto ook als thuisaccu kan fungeren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de Sion overdag laten opladen met de zonnecellen, om deze opgeslagen energie 's avonds aan het huis terug te leveren. Een ander voorbeeld is dat de auto overtollige energie van het stroomnet opslaat, om deze later weer terug te leveren als het aanbod groter is dan de vraag.

Sono Motors is vooral bekend van de Sion, een relatief goedkope elektrische hatchback met zonnepanelen. De auto krijgt een 54kWh-lfp-accu waarmee een actieradius van maximaal 305 kilometer mogelijk moet zijn. De auto kost 25.500 euro en gaat naar verwachting in 2023 in productie, net als de Wallbox. De Sion ondersteunt bidirectioneel laden.