Reddit sluit subreddit tegen covidmaatregelen na 'brigading'

Reddit heeft het grootste anticoronaforum /r/NoNewNormal geband. Ook zijn 54 andere subreddits in quarantaine gezet. De beslissing komt enkele dagen nadat Reddit zei geen subreddits te willen bannen voor het verspreiden van nepnieuws, al draait de ban om iets anders.

NoNewNormal is geband vanwege het brigaden van andere subreddits, schrijft het sociale netwerk. Reddit zegt analyses te hebben uitgevoerd op subreddits die uitgesproken tegen coronamaatregelen zijn of misinformatie verspreiden over het virus of de vaccinaties daartegen. Het netwerk geeft toe dat enkele 'high signal subs' verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de contraire views rondom corona op het hele Reddit-platform.

Toch is dat niet waar NoNewNormal voor geband is. De subreddit is geband omdat in de afgelopen maand zeker tachtig keer een brigade is uitgevoerd door NoNewNormal op andere subreddits. Bij brigading overspoelen de leden van een bepaalde community een andere community. "NoNewNormal is de enige subreddit van onze lijst van high signal subs waar we dit gedrag zagen en het is een van de grootste bronnen van community-inmenging die we hebben gezien in ons onderzoek", schrijft het netwerk.

NoNewNormal was veruit de grootste community op het platform waar misinformatie rondom corona werd verspreid. De subreddit had meer dan 122.000 abonnees. Met een ban op Reddit is een subreddit helemaal niet meer te bezoeken en worden posts verwijderd. Abonnees raken hun Reddit-account niet kwijt.

Naast de ban van NoNewNormal heeft Reddit ook 54 subreddits in quarantaine gezet. Dat is een middel dat sinds 2015 bestaat. Subreddits in een quarantaine zijn alleen te bezoeken als gebruikers daar expliciet voor kiezen en ze verschijnen niet meer op de homepage of in het /r/all-overzicht. De subreddits zijn in quarantaine gezet voor het breken van regel 1 van het platform, dat stelt dat gebruikers andere gebruikers niet mogen lastigvallen. Reddit geeft geen lijst van welke subreddits een quarantaine krijgen, maar zegt wel dat het subs zijn die covid ontkennen. Het platform bouwt tot slot ook nieuwe middelen voor moderators waarmee ze brigading makkelijker kunnen doorgeven.

Hoewel de ban van NoNewNormal niet direct te maken heeft met misinformatie, is de actie niet los te zien van een groot protest van tientallen grote subreddits dat eerder deze week plaatsvond. Enkele van de grootste subreddits, waaronder r/futurology en /r/tifu, gingen deze week op zwart. Dat deden ze nadat ze Reddit eerder al opriepen actie te ondernemen tegen specifiek /r/NoNewNormal. Reddit ondernam daar geen actie op, omdat het platform zei dat het de vrijheid van meningsuiting wilde respecteren. Reddit noemt dat protest in de nieuwe post nergens.