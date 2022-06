Nederlandse ondernemers kunnen eHerkenning ook in buitenland gebruiken

Nederlandse bedrijven kunnen vanaf deze week inloggen met eHerkenning bij Europese diensten in instanties. Gebruikers die een eHerkenningsmiddel met niveau EH3 hebben kunnen dat voortaan ook over de grens gebruiken nadat ze dat activeren in een ander land.

EHerkenning is per 1 september geschikt gemaakt voor het gebruik bij landen in de Europese Economie Ruimte. Ondernemers die daar bepaalde zaken zoals een belastingaangifte willen regelen moeten inloggen met een Europees inlogmiddel. Dat kan voortaan dus per eHerkenning, schrijft overheids-ict-dienst Logius. Dat is mogelijk door de eIDAS-verordening, de Electronic Identification And Trust Services.

Om eHerkenning over de grens te gebruiken moeten bedrijven wel minimaal betrouwbaarheidsniveau EH3 hebben. Dat is een inlogmethode waar verplicht tweetrapsauthenticatie bij mogelijk is via sms, een token of een app. Ook moeten bedrijven die over de grens zaken willen doen hun eHerkenningsmiddel geschikt maken voor gebruik daar. Dat betekent dat ze eHerkenning moeten registreren bij de instantie. Volgens Logius kunnen leveranciers daarmee helpen.