Apple staat appmakers toe link naar eigen website met betaalmethode te plaatsen

Apple gaat apps toestaan om een link naar een externe website op te nemen waar klanten een abonnement kunnen afsluiten. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Japanse marktwaakhond, en niet van de ruzie en rechtszaak tussen het bedrijf en Epic Games.

De verandering komt naar aanleiding van een uitspraak van de Japanse Fair Trade Commission die toezicht houdt op een vrije markt. Die begon eerder een onderzoek naar Apple. Het onderzoek keek onder andere naar de manier waarop Apple de App Store uitbaat. Uit het onderzoek is geen conclusie getrokken; Apple heeft zelf tijdens de onderzoeksfase concessies gedaan aan de JFTC. De commissie zegt dat er door die concessies geen reden meer is om het onderzoek door te laten gaan. Het onderzoek wordt daarom gesloten.

De belangrijkste toezegging die Apple heeft gedaan is dat app-ontwikkelaars voortaan een link in hun apps mogen opnemen die kopers of abonnees doorverwijst naar hun eigen website. Gebruikers kunnen dan op die website een account aanmaken en eventueel een abonnement afsluiten of producten kopen, waardoor de appmaker geen commissie meer aan Apple hoeft af te dragen. De regel geldt voor 'reader-apps', waarin gebruikers 'digitale tijdschriften, kranten, boeken, audio, muziek en video' kunnen kopen.

Games vallen niet onder de regels. Apple verdient juist daaraan veel geld. Apple mag zelf bepalen wat wel of geen 'readerapp' is. Hoewel het onderzoek van de JFTC zich alleen op de Japanse markt richt, zegt Apple dat het de verandering wereldwijd doorvoert. Dat gebeurt vanaf 'begin 2022', maar het bedrijf noemt geen concrete datum.

Ontwikkelaars mogen maximaal één link naar hun eigen website in de app verwerken. Dat mag een link zijn naar hun eigen website waar gebruikers een account kunnen aanmaken. De regel zal in de praktijk vooral interessant zijn voor diensten waar een abonnement voor nodig is, zoals Spotify of Netflix. Ontwikkelaars die in-app-aankopen aanbieden zijn nog steeds verplicht die mogelijkheid ook op te nemen in de app, schrijft Apple. Het bedrijf past de regels voor de App Store binnenkort aan om de verandering mogelijk te maken.

De verandering komt midden in een felle ruzie tussen Apple en verschillende app-ontwikkelaars. Onder leiding van Fortnite-maker Epic Games hebben tientallen ontwikkelaars zich verenigd in de Coalition for App Fairness. Epic voert inmiddels ook een rechtszaak tegen Apple over de verplichte afdracht op aankopen vanuit de App Store. De game-ontwikkelaar wil een eigen betaalsysteem kunnen introduceren in de iOS-app, maar dat mag niet onder de regels van Apple. Ook in andere landen ligt de vermeende monopoliepositie van Apple onder vuur, zowel door politici als door toezichthouders.

De wijziging betekent volgens Epic niet genoeg. "Apple zou iOS helemaal open moeten gooien op basis van hardware, stores, betaalmethodes en diensten die allemaal onderling concurreren", schrijft Epic-ceo Tim Sweeney op Twitter. "In plaats daarvan voert Apple iedere dag een verdeel-en-heersstrategie in de hoop dat het wegkomt met hun beperkingen." Ook Spotify is skeptisch. "Een beperkte manier om sturing mogelijk te maken is geen fix voor al onze problemen", zegt het bedrijf een reactie aan Reuters.