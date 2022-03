Sommige apps op iOS mogen linken naar eigen website vanuit app

Apple heeft de documentatie online gezet met de vereisten waarmee 'reader'-apps vanuit de eigen app mogen linken naar de eigen website, bijvoorbeeld om een account aan te maken. Ontwikkelaars moeten gebruikers waarschuwen dat ze de app verlaten.

Apple beloofde de wijziging in september vorig jaar en heeft de wijziging nu online gezet. De Japanse markttoezichthouder had dat afgedwongen en Apple besloot daarop om de wijziging wereldwijd toe te staan. Tot nu toe mochten apps helemaal niet linken naar de eigen website voor het aanmaken van een account.

Het gaat daarbij alleen om 'reader'-apps, apps die toegang geven tot digitale content. Daaronder vallen onder meer Amazon, Netflix en Spotify. Andere apps vallen niet onder de nieuwe regels. Het toevoegen van een link aan de app mag wereldwijd, in tegenstelling tot het toevoegen van een alternatieve betaalmethode bij datingapps, wat alleen in Nederland mag.

Ontwikkelaars moeten via een formulier kenbaar maken dat zij de External Link Account Entitlement willen aanvragen. Daarna kunnen ontwikkelaars dat gebruiken in Xcode. Bij het inbouwen moeten ontwikkelaars een scherm inbouwen die gebruikers waarschuwt dat ze niet langer met Apple van doen hebben als ze naar de website van de ontwikkelaar gaan. De website mag een manier bevatten om af te rekenen voor digitale content.

Er zijn een aantal aanvullende voorwaarden. De link moet openen in een browser en niet in de app zelf, via een webview. Ook mag de ontwikkalaar in de link geen prijs noemen en in de url geen metadata meesturen.