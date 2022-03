Apple voldoet niet aan eis Nederlandse toezichthouder ACM over datingapps

Apple voldoet niet aan een van de eisen van de Nederlandse toezichthouder ACM voor het toestaan van alternatieve betaalmethodes binnen datingapps in Nederland. Dat blijkt uit de aangepaste voorwaarden die Apple online heeft gezet.

Ontwikkelaars moeten van Apple nog altijd kiezen tussen een andere betaalmethode in de app of een link naar een betaalsite. Dat is tegen de eisen van de ACM. Wel heeft Apple diverse wijzigingen aangebracht. Ontwikkelaars mogen de StoreKit External Purchase Entitlement gebruiken binnen hun bestaande app, zegt Apple. In het vorige voorstel moesten ontwikkelaars nog een nieuwe versie van hun app maken hiervoor.

Behalve het gebruiken van de externe betaalmethode in een bestaande app zijn er nog twee aanpassingen die Apple heeft gedaan. De criteria die Apple heeft opgesteld aan externe betaalmethodes zijn duidelijker gemaakt en de tekst in de melding die apps moeten geven als ze externe betaalmethodes aanbieden is aangepast. Ook hoeven ontwikkelaars die melding minder vaak te laten zien in hun app.

Die melding waarschuwt gebruikers dat ze gaan betalen via een andere betaalmethode en Apple wil ze wijzen dat daar risico's mee gepaard gaan. Waarom er risico's zijn als Apple strenge eisen stelt aan die betaalproviders, is onduidelijk. Die eisen zijn onder meer een uptime van 99,9 procent en een responstijd van maximaal 300ms. Ook moeten de providers PCI DSS Level 1-compliant zijn en dus minstens zes miljoen transacties per jaar afhandelen.

Ontwikkelaars moeten niet alleen de betaalprovider betalen, maar ook Apple eist 27 procent van het geld. Daardoor kan het aanbieden van externe betaalmethodes nauwelijks uit, zo bleek uit berekeningen van eerder deze week. Alleen bij grote transacties houdt de ontwikkelaar meer geld over.

ACM overlegt nu met aanbieders van datingapps over de nieuwe voorwaarden. Daarna beoordeelt het zelf of de nieuwe voorwaarden voldoen aan de eisen. Zo niet, dan komt er een nieuwe last onder dwangsom. Apple moet tot nu toe 50 miljoen euro betalen. Apple kreeg eind 2021 opgelegd dat datingapps in Nederland alternatieve betaalmogelijkheden mogen aanbieden, wat voorheen werd tegengehouden door de gebruikersvoorwaarden van de App Store. ACM vindt het machtsmisbruik dat Apple aan datingappaanbieders oplegde om het door Apple aangeboden betaalsysteem te gebruiken.