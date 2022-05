Tinder-moederbedrijf klaagt Google aan wegens betaalbeleid in Play Store

Match Group, het moederbedrijf van datingdiensten als Tinder en OkCupid, klaagt Google aan over zijn betalingsbeleid in de Play Store. Het bedrijf beschuldigt Google van machtsmisbruik omdat het appontwikkelaars dwingt zijn betaalsysteem te gebruiken.

Match Group claimt in zijn aanklacht dat Google 'illegaal de markt voor het distribueren van apps' op Android heeft 'gemonopoliseerd' met zijn appwinkel, de Play Store. Momenteel zijn ontwikkelaars die hun apps via de Play Store uitbrengen, verplicht om Googles betaalsysteem te gebruiken, waarbij de techgigant een deel van de opbrengsten vraagt als commissie. Volgens het bedrijf is dat een schending van de Amerikaanse antitrustwetten.

Het Tinder-moederbedrijf volgt hiermee onder meer Epic Games, dat al langer een juridische strijd met Google en Apple voert om hetzelfde onderwerp. In het licht van die rechtszaken halveerde Google eerder zijn commissie al naar 15 procent voor de eerste miljoen dollar die apps opbrengen. De techgigant zou echter ook harder gaan optreden. Google gaat per 1 juni 2022 apps blokkeren die niet exclusief Googles betaalmethode gebruiken.

Momenteel gebruiken sommige Match Group-apps een alternatieve methode, schrijft The New York Times. Die apps zouden dan ook per die deadline geblokkeerd worden. De ceo van Match Group noemt de rechtszaak tegen Google daarom een 'laatste redmiddel'. "We hebben te goeder trouw geprobeerd deze problemen met Google op te lossen, maar hun aandringen en dreigementen hebben ons geen keus gelaten", schrijft de topman in een statement.

In maart onthulde Google al wel zijn 'User Choice Billing'-plannen, waarmee bepaalde ontwikkelaars een eigen betaalsysteem mogen invoegen in hun app. Voorwaarde daarvoor is wel dat het betaalsysteem van Google als optie wordt aangeboden. Google geeft die optie vooralsnog alleen aan een beperkt aantal apps, waaronder Spotify. De apps van Match Group zitten daar niet tussen.

De politiek buigt zich al langer over de appstorekwesties in Android en iOS. In de VS wordt momenteel gewerkt aan een Open Apps Market Act, die techgiganten zou dwingen om alternatieve betaalmethoden toe te staan. Zuid-Korea heeft eerder een wet aangenomen die hetzelfde afdwingt. Die ging op 15 maart in. In Nederland heeft de Autoriteit Consument en Markt Apple opgedragen om alternatieve betaalmethoden toe te staan in datingapps, hoewel dat nog altijd een lopende kwestie is. De ACM onderzoekt ook een klacht van Match Group over 'machtsmisbruik' door Google.