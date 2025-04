Tinder-functie doorzoekt fotomap om profielfoto's aan te raden

Tinder brengt later deze zomer de Photo Selector naar Nederland en België, waarbij de app met behulp van AI de fotomap van de gebruiker doorzoekt voor 'de beste profielfoto'. Hiervoor moeten gebruikers eerst een selfie maken.

Voor de Photo Selector-functie moet de gebruiker eerst een selfie maken voor gezichtsherkenning. Daarna doorzoekt de app de foto's van de gebruiker en wordt er een selectie foto's verzameld. De gebruiker beslist dan welke foto's aan het profiel worden toegevoegd. Tinder zegt zo tijd van de gebruiker te besparen en de gebruiker te helpen meer foto's toe te voegen aan het profiel. De functie vereist toegang tot de fotomap en verschijnt deze maand in de VS. 'Later deze zomer' moet de functie naar België en Nederland komen.