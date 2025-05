Tinder-moederbedrijf Match Group gaat eigen betalingen in Android-apps aanbieden

Match Group, moederbedrijf van veel datingapps zoals Tinder, OKCupid en Hinge, heeft een schikking bereikt met Google in de aanklacht tegen dat bedrijf. Onder de voorwaarden van de schikking gaan de apps van het datingbedrijf een eigen betaalmethode aanbieden.

Match Group gaat vanaf 31 maart volgend jaar gebruik maken van User Choice Billing, meldt Match Group in een brief aan aandeelhouders. Dat is het systeem waarbij een bedrijf naast betalingen via Google ook eigen betaalmethodes kan aanbieden. In ruil daarvoor zakt de commissie van 15 procent naar 11 procent en van 30 procent naar 26 procent.

Match Group had Google aangeklaagd om de regel dat het geen eigen betaalmethodes in Android-apps mocht aanbieden. Die aanklacht vervalt nu deze beide bedrijven deze schikking hebben bereikt. Het is onbekend of apps van de Match Group nu diensten voor lagere prijzen kunnen gaan aanbieden.

Het bedrijf gaat gebruik maken van Google zijn 'User Choice Billing', waarmee bepaalde ontwikkelaars een eigen betaalsysteem mogen invoegen in hun app. Voorwaarde daarvoor is wel dat het betaalsysteem van Google als optie wordt aangeboden. Google geeft die optie vooralsnog alleen aan een beperkt aantal apps, waaronder Spotify.

De politiek buigt zich al langer over de appstorekwesties in Android en iOS. In de VS wordt momenteel gewerkt aan een Open Apps Market Act, die techgiganten zou dwingen om alternatieve betaalmethoden toe te staan. Zuid-Korea heeft eerder een wet aangenomen die hetzelfde afdwingt. Die ging op 15 maart in. In Nederland heeft de Autoriteit Consument en Markt Apple opgedragen om alternatieve betaalmethoden toe te staan in datingapps, hoewel dat nog altijd een lopende kwestie is. De ACM onderzoekt ook een klacht van Match Group over 'machtsmisbruik' door Google.