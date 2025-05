Microsoft stopt tijdelijk met door AI gegenereerde polls naast nieuwsartikelen

Microsoft is tijdelijk gestopt met door AI gegenereerde polls naast nieuwsartikelen. Dat is gebeurd nadat de Britse krant The Guardian had geklaagd over een misplaatste poll naast een nieuwsartikel over een dode jonge vrouw.

Naast een dergelijk nieuwsartikel had geen poll moeten verschijnen en daarom onderzoekt Microsoft waarom dat toch is gebeurd, meldt het bedrijf in een statement aan The Verge. De poll verscheen op Microsoft Start en zette lezers ertoe aan na te denken over de doodsoorzaak van de jonge vrouw. The Guardian schreef aan Microsoft dat de poll reputatieschade had toegebracht aan zijn merk en aan de journalist die het artikel schreef.

De poll had wel een label 'Insights from AI', maar het was desondanks niet voor iedere lezer duidelijk dat Microsoft de poll met hulp van kunstmatige intelligentie erbij had gezet. The Guardian pleit ervoor dat Microsoft vooraf inzage geeft in hoe het artikelen van het medium online presenteert.