'Google werkt aan AI-functie voor herschrijven teksten in Google Chrome'

In codebeoordelingstool Chromium Gerrit zijn verwijzingen gevonden naar een AI-functie die geselecteerde teksten herschrijft. Dit suggereert dat Google aan een dergelijke feature werkt. Een soortgelijke functie is ook beschikbaar in de Edge-browser van Microsoft.

Leopeva64, een gebruiker van het sociale medium X, deelt een screenshot van de verwijzingen. De feature zou, net als de soortgelijke Microsoft Edge-functie, mogelijk de naam Compose krijgen. In de testversie van de browser, Chrome Canary, is eveneens een flag gevonden om de AI-functie in te schakelen. XDA Developers kreeg de feature naar eigen zeggen nog niet aan de praat in Chrome Canary.

De functie moet het mogelijk maken voor desktopgebruikers om geselecteerde stukken tekst te laten herschrijven. Onder meer de toon en de lengte van de tekst kunnen worden aangepast door de AI-tool. Waarschijnlijk kan de gebruiker de suggestie van de AI overnemen, afwijzen of wijzigen.

Google is naar verluidt van plan de functie naar iOS en Android te brengen. Ook zou de feature op een later moment naast Engels ook andere talen moeten ondersteunen. Het is niet duidelijk wanneer de functie breder wordt uitgerold.