'Google werkt aan AI-functie voor herschrijven teksten in Google Chrome'

In codebeoordelingstool Chromium Gerrit zijn verwijzingen gevonden naar een AI-functie die geselecteerde teksten herschrijft. Dit suggereert dat Google aan een dergelijke feature werkt. Een soortgelijke functie is ook beschikbaar in de Edge-browser van Microsoft.

Leopeva64, een gebruiker van het sociale medium X, deelt een screenshot van de verwijzingen. De feature zou, net als de soortgelijke Microsoft Edge-functie, mogelijk de naam Compose krijgen. In de testversie van de browser, Chrome Canary, is eveneens een flag gevonden om de AI-functie in te schakelen. XDA Developers kreeg de feature naar eigen zeggen nog niet aan de praat in Chrome Canary.

De functie moet het mogelijk maken voor desktopgebruikers om geselecteerde stukken tekst te laten herschrijven. Onder meer de toon en de lengte van de tekst kunnen worden aangepast door de AI-tool. Waarschijnlijk kan de gebruiker de suggestie van de AI overnemen, afwijzen of wijzigen.

Google is naar verluidt van plan de functie naar iOS en Android te brengen. Ook zou de feature op een later moment naast Engels ook andere talen moeten ondersteunen. Het is niet duidelijk wanneer de functie breder wordt uitgerold.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 20:08 28

30-10-2023 • 20:08

28

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Reacties (28)

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Yzord 30 oktober 2023 20:18
Dat is dus gewoon om onder de copyright van artikelen uit te komen. Wordt herschreven door AI, maar inhoudelijk gaat het over hetzelfde en de copyright valt nu onder Google. Want als jij de opdracht geeft om te herschrijven bezit jij niet de copyright ervan, maar AI.
langestefan @Yzord30 oktober 2023 21:10
AI kan niet ergens copyright op claimen, want het heeft geen identiteit. Je zou je wel kunnen afvragen wat google met al jouw teksten doet.
Tk55 @Yzord30 oktober 2023 20:22
Volgens mij is er nogal wat juridische discussie gaande over of een AI wel copyright kan hebben op gegenereerde tekst.
Equites @Tk5530 oktober 2023 20:33
Als je een paragraaf tekst selecteert en AI deze laat herschrijven is de discussie snel voorbij ;)
Jarune @Equites30 oktober 2023 23:16
Je kan deze discussie omdraaien, als een mens geïnspireerd raakt door een ander schrijven van een mens is het nog copyright. Als een mens geïnspireerd raakt door het schrijven van een AI gebaseerd op een mens kan je copyright claimen, als een AI geïnspireerd raakt van een AI kan je dan nog copyright claimen.....

De discussie is dus is meer wat is copyright en rechten op iets hebben. De komst van AI is nu een nieuw vertrekpunt. Juridisch gezien zal je toch echt op zelfde woorden en zinsstructuur moeten gaan leunen maar zelfs dat zal al lastig worden. Het idee van een copyright op een idee hebben is eigenlijk al niet best, AI gaat wellicht een gedachte gang veranderen daarin. Het unieke blijft misschien toch wel de handen en het uitvoeren ervan in de mens.
MrE @Jarune31 oktober 2023 12:05
Toen ik een logo voor mijn bedrijf liet ontwerpen door middel van een aanbesteding via een website waar diverse ontwerpers een voorstel konden doen had ik als specifiek verzoek om ook de rechten over het ontwerp te verkrijgen zodat ik er mee kon doen wat ik wilde zonder achteraf discussies.
Ik kan mij voorstellen dat dit bij AI ook zo kan werken. De AI die je gebruikt is door mij ontworpen en 'werkt' voor mij, net als een ontwerper voor een bedrijf werkt. Als jij die AI gebruikt om iets voor jou te doen dan liggen de rechten bij mij (mijn bedrijf heeft, indirect, de zaken ontworpen en geleverd).
Uitgaande van 'gratis' (if something is free...) AI's zouden de rechten dan automatisch bij mij liggen en als jij de rechten wil bezitten dan moeten we daarover vooraf een afspraak maken.
Dan zouden met een toeslag de rechten eventueel overgedragen kunnen worden.
ejay79 @Yzord30 oktober 2023 21:32
En daarmee ligt de waarheidscheck ook bij Google.
Je moet je afvragen - moest je eigenlijk al - bij alles wat je online leest wat de waarheid is. Lastige opgave.
dez11de @Yzord30 oktober 2023 23:29
Wie gaat er dan onder copyright uitkomen? En beland de copyright dan bij Google of AI?
snarfdwarf 31 oktober 2023 04:28
Dit begint allemaal aardig eng te worden.
Wat dacht je van herschrijven zonder bepaalde woorden te gebruiken, en herschrijven qua toon en herschrijven om tot een andere conclusie etc. etc.
Akamatsu @snarfdwarf31 oktober 2023 08:12
Dat is absoluut het plan, als ik denk aan chatGPT zijn er heel veel onderwerpen waar hij het heel graag niet over wilt hebben, wat gebeurt er als een LLM detecteert dat er dit soort teksten op een bepaalde website zitten? Lijkt me niet moeilijk voor google om aan het LLM toe te voegen dat deze na het omschrijven van de tekst voor jou ook ff een seintje terug naar de google search ranking te sturen en die site wat lager te plaatsen vanwege de content die daar dus beschreven staat en vice versa als er wel dingen op de site staat waar ze het eens mee zijn om die weer wat hoger te zetten.

Natuurlijk is dit gewoon speculatie, don't sue me google.

Maar het is inderdaad niet moeilijk om te zien waar de slippery slope hier naar toe gaat...

[Reactie gewijzigd door Akamatsu op 29 juli 2024 10:34]

DJ Henk @snarfdwarf31 oktober 2023 08:58
Nou, een functie om alle SEO en andere marketing crap te verwijderen lijkt me anders bijzonder handig. Een soort adblocker die ook in de tekst kijkt. ChatGPT kan dat bijvoorbeeld al heel goed. Een knopje in een browser is nog veel makkelijker.
MrR0b3rt @DJ Henk31 oktober 2023 10:15
Dat klinkt goed inderdaad. Wat er m.i. echter bedoeld wordt is dat het eng is als je browser dit gaat doen voor de pagina aan jou getoond wordt en je dus een andere tekst voorgeschoteld krijgt dan er aanvankelijk geschreven is. Onder de paraplu van desinformatie tegengaan.
hoeksmarp @snarfdwarf31 oktober 2023 10:27
Wat is daar precies eng aan? Je krijgt de output die je als input vraagt.
Toshirou 30 oktober 2023 20:47
Dat gaat leuk worden voor veel nieuwswebsites die nu al alles klakkeloos herschrijven van alle grotere websites die wel een redactie hebben en research doen. Dus sites als Nu.nl kunnen nog meer bezuinigen. Wat een geweldige tijd leven we toch in :+

[Reactie gewijzigd door Toshirou op 29 juli 2024 10:34]

ymmv @Toshirou30 oktober 2023 22:09
Nu.nl is al bezig met het laten genereren van teksten door AI.

https://www.nu.nl/over-nu...et-ai-samenvattingen.html
HansvDr @Toshirou31 oktober 2023 08:01
Jammer maar helaas. Zo gaan die dingen. Vroeger moest er bijvoorbeeld ook voor heel veel software betaald worden die nu voor niets wordt aangeboden.
CivLord @HansvDr31 oktober 2023 12:37
Maar die 'gratis' software bouwt op de achtergrond wel een compleet profiel van het apparaat waarop het geïnstalleerd is en van de gebruiker die het gebruikt om dat door te kunnen verkopen. Dat is nu het verdienmodel geworden van veel gratis software.
Uitgevers die nog een redactie hebben en aan onderzoek doen kunnen datzelfde truukje niet uithalen wanneer hun teksten door een AI worden herschreven en gratis worden aangeboden.
HansvDr @CivLord31 oktober 2023 15:38
Ik denk dat er niet veel aan te doen is dus ze zullen wat anders moeten verzinnen of ander werk zoeken.
MrMonkE @Toshirou31 oktober 2023 09:11
Ja, van die engelstalige titels in het nederlands. Ik zie ze hier ook wel eens en denk dan.. "holy cow dat lijkt wel rechtstreeks uit het engels copy paste." gisteren of eergisteren nog 1.
MrE 31 oktober 2023 12:09
Hoe zit het dan uiteindelijk met software die controleert of stukken uit theses, scripties of proefwerken niet gecopied / paste zijjn?
Gaan die dan nog effectief zijn?
BBBvB @MrE31 oktober 2023 13:09
AI zal er hopelijk wel voor zorgen dat het werkwoord "gaan" niet meer als hulpwerkwoord wordt gebruikt.
Dus:
"Zullen die dan nog effectief zijn?" in plaats van
"Gaan die dan nog effectief zijn?
Resistor 31 oktober 2023 05:56
Het hele AI gebeuren begint irritant te worden voor de makers van originele dingen. https://www.hollywoodrepo...rt-generators-1235632929/
HansvDr @Resistor31 oktober 2023 08:01
Soort Reverse engineering :)
bewerkers 31 oktober 2023 09:41
Een zeer slechte ontwikkeling. Het enige echte op internet zijn de comments(mits ze niet door bots komen en geen zelfcensuur bevatten). Nu gaat google politiek correct taalgebruik, emotieloos en stijlloos taalgebruik pushen. De emails en comments die we gaan zien zullen niet meer authentiek zijn, en niet de emotie van de boodschapper overdragen en ook niet in diens stijl zijn. Dat het vrijwillig gebeurd veranderd niks aan het resultaat.
Google heeft te veel invloed op de maatschappij via zoekmanipulatie en censuur en kan straks ook het taalgebruik van miljoenen mensen manipuleren.
(Deze reactie is door een mens geschreven)

[Reactie gewijzigd door bewerkers op 29 juli 2024 10:34]

Knolselderij @bewerkers31 oktober 2023 13:02
Je hoeft Google niet te gebruiken?
bewerkers @Knolselderij1 november 2023 09:56
Gelukkig niet. Maar mijn punt is dat Google een grote userbase heeft en als een groot deel van hun gebruikers via Chrome, android, docs en Gmail deze tool gaan gebruiken kan google invloed hebben op het taalgebruik van de mensheid. Taalgebruik moet organisch veranderen, niet door een tech bedrijf.
HansvDr @bewerkers31 oktober 2023 15:42
Ik ben het niet eens met je mening. Ik denk dat de AI-functie voor het herschrijven van teksten een nuttige en innovatieve tool is die veel mensen kan helpen om hun communicatie te verbeteren. Het is niet zo dat Google het taalgebruik van miljoenen mensen gaat manipuleren, maar dat de gebruikers zelf de keuze hebben om de suggestie van de AI over te nemen, af te wijzen of te wijzigen. De functie is dus vrijwillig en respecteert de autonomie van de schrijvers.

Bovendien denk ik dat de functie niet per se leidt tot politiek correct, emotieloos of stijlloos taalgebruik. De AI kan juist helpen om de toon en de lengte van de tekst aan te passen aan de context en het doel van de boodschap. Zo kan de functie bijvoorbeeld handig zijn voor mensen die moeite hebben met spelling, grammatica of formulering, of voor mensen die een andere taal willen leren of gebruiken.

Ik vind het dus een zeer goede ontwikkeling dat Google werkt aan deze AI-functie voor het herschrijven van teksten in Google Chrome. Ik denk dat het een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het online taalgebruik. (Deze reactie is door een AI geschreven)
Dark Angel 58 31 oktober 2023 09:45
Hoort het wel echt in browser? Niet in zijn eigen app Google Docs???

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