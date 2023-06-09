Wachtwoordmanager in Chrome krijgt ondersteuning voor notities

Google brengt verschillende nieuwe features voor zijn online wachtwoordmanager in Chrome uit. Het wordt onder andere mogelijk een snelkoppeling voor de desktop te maken en om notities aan credentials toe te voegen. Vooral dat laatste is een veelgevraagde functie.

Het is nog steeds niet mogelijk om in de wachtwoordmanager aparte notities op te slaan, maar wel om notities als apart veld aan een opgeslagen gebruiker-wachtwoordcombinatie toe te voegen. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om een pincode toe te voegen of verschillende accounts binnen hetzelfde domein uit elkaar te houden. Gebruikers vroegen al lang om zo'n functie, die in vrijwel alle andere wachtwoordmanagers gemeengoed is.

De wachtwoordmanager krijgt ook de mogelijkheid om wachtwoorden direct te importeren. Dat kon eerder alleen via het Google-account, maar niet direct vanuit de manager in de browser zelf. Daarnaast komen authenticatiemethoden als gezichtsherkenning en vingerafdrukscanners beschikbaar voor de desktopversie. Voorheen waren die functies er alleen nog voor de mobiele browser.

De wachtwoordmanager kan in de toekomst ook als een snelkoppeling in het menu van Chrome worden toegevoegd. Ook wordt er een knop toegevoegd waarmee een link naar de wachtwoordmanager via chrome://password-manager op het bureaublad kan worden gezet. Tot slot komt de scanner voor zwakke wachtwoorden 'in de komende maanden' uit voor iOS. Die functie is er nu alleen voor de desktop. Google kijkt bij die feature of opgeslagen wachtwoorden kort of kwetsbaar zijn, of vaak voorkomen in lijsten met gestolen wachtwoorden.

Tweakers schreef in 2021 al een vergelijkende test van wachtwoordmanagers in browsers. Bij die test namen we die in Chrome ook mee.