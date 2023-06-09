Shell erkent datalek onbeschermde klantengegevens Recharge-laadpalen - update

Een database met gebruikersgegevens van het Shell Recharge-laadpalennetwerk was zonder wachtwoord online toegankelijk. Het gaat om een interne database van bijna een terabyte aan klantengegevens. Het is niet duidelijk of er klanten uit de Benelux getroffen zijn door het datalek.

Shell Recharge

Het datalek werd ontdekt door onderzoeker Anurag Sen en onder meer TechCrunch heeft de gegevens in kunnen zien; er zouden miljoenen datapunten in de database zitten, waaronder namen, e-mailadressen, telefoonnummers en voertuigidentificatienummers van klanten van Shell Recharge. Ook data over residentiële privélaadpunten zou in de dataset te vinden zijn geweest. Het is vooralsnog niet duidelijk of het om gegevens uit een bepaalde regio gaat. Shell Recharge is wereldwijd actief, waaronder ook in Nederland en België.

Shell zegt in een statement tegenover Tweakers: "Shell heeft stappen genomen om onbevoegde toegang tot Shell Recharge Solutions-data te identificeren en begrenzen. We onderzoeken het incident en houden onze IT-systemen in de gaten. We nemen verdere stappen waar nodig."

De gegevens werden gehost in een cloudomgeving van Amazon en werden volgens de bronnen niet beveiligd met een wachtwoord. TechCrunch zegt dat de recentste gegevens in 2023 aan de database werden toegevoegd. Onderzoeker Sen meldde de mogelijkheid tot onbevoegde toegang bij Shell, maar kreeg daar geen antwoord op. Ook TechCrunch meldde dit, waarna de data al snel ontoegankelijk werd gemaakt.

Update, 17.44 uur: Statement van Shell toegevoegd.