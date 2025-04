Shell overweegt tak voor thuisladen en zakelijk laden te verkopen

Shell overweegt zijn bedrijfstak voor thuisladen of zakelijk laden te verkopen. Het bedrijf zegt 'een strategische evaluatie' uit te voeren. Een samenwerking met een andere partij behoort ook tot de opties. Shell blijft inzetten op de publieke (snel)laadpunten van Recharge en ubitricity.

De tak van thuis of op kantoor laden heeft 'niet de gewenste schaal of financiële prestaties' bereikt, zegt Shell. Daarom wordt de toekomst van deze tak nu geëvalueerd, bevestigt het bedrijf aan Tweakers na vragen. Het bedrijf werd met de overname van NewMotion in 2017 actief op de markt voor thuis en op kantoor laden. Deze tak zag volgens Shell 'enige vooruitgang', maar deze vooruitgang was onvoldoende. Shell zegt niet voor hoeveel het de tak zou willen verkopen en zegt dat de evaluatie niet tot verstoringen voor klanten moet leiden.

Shell benadrukt actief te blijven op de markt voor publieke laadpunten en de investeringen hierop te richten. Het bedrijf zegt hier een concurrentievoordeel te hebben en de meeste waarde in te zien. Shell heeft nu wereldwijd 60.000 laadpunten en verwacht in 2030 200.000 laadpunten te hebben. In Nederland heeft Shell 1900 openbare laadpunten, waaronder 300 Shell Recharge-snelladers. Daarnaast wil het bedrijf met zijn ubitricity-merk de komende vier jaar met partners 35.000 laadpunten plaatsen in Nederland. Het bedrijf blijft ook actief op de markten voor elektrische vrachtwagens en schepen.