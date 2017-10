Shell neemt laadpaalexploitant NewMotion over

Shell neemt de Nederlandse exploitant van laadpalen voor elektrische voertuigen NewMotion over. Op termijn wil Shell de laadpalen van The New Motion naar zijn tankstations brengen.

NewMotion blijft ook na de overname onder zijn eigen naam actief. Als onderdeel van Shell verwacht het bedrijf, met hoofdkantoor in Amsterdam, verder te kunnen groeien in Europa, om laadpalen naar huizen, bedrijven en parkeerplaatsen te brengen. NewMotion exploiteert momenteel meer dan dertigduizend laadpunten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK.

Volgens het FT heeft Shell plannen om de laadpalen op termijn naar de meerderheid van zijn 45.000 tankstations te brengen. Shells vice-president van de afdeling New Fuels, Matther Tipper, meldt dat het om een vroege stap gaat die ervoor moet zorgen dat klanten bij Shell voor een reeks opties terecht kunnen om hun voertuig van energie te voorzien.

Naast de laadpunten die het bedrijf zelf exploiteert, biedt het toegang tot meer dan vijftigduizend publieke laadpalen in vijfentwintig Europese landen met tal van diensten, zoals geregistreerde laadkaarten en een mobiele app. Details, zoals het overnamebedrag, zijn niet bekendgemaakt.