'Nederlandse overheid steekt 30 miljoen euro in plaatsing veel extra laadpalen'

De Nederlandse landelijke overheid trekt samen met de lokale regio's in totaal 30 miljoen euro uit om een landelijk laadnetwerk te verwezenlijken van uiteindelijk 1,7 miljoen oplaadpunten door het hele land.

Het kabinet legt daarvoor 15 miljoen euro op tafel en gemeenten en provincies nemen datzelfde bedrag voor hun rekening, meldt Trouw. Volgens de krant worden de plannen voor deze investeringen in extra laadpalen woensdag gepresenteerd.

De gedachte hierachter is dat als het doel van 1,9 miljoen elektrische auto's in 2030 wordt gehaald, daar naar schatting 1,7 miljoen laadpunten voor nodig zijn. Om dat te halen moeten er vanaf volgend jaar dagelijks 213 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd en vanaf 2025 moet dat oplopen naar 550. Dat zou nodig zijn om het doel uit het Klimaatakkoord van milieuvriendelijk verkeer te kunnen verwezenlijken.

Daarnaast moet het de oplaadangst wegnemen, om te voorkomen dat mensen niet kiezen voor elektrische auto's door het idee dat het opladen een probleem kan vormen. Dit landelijke plan moet dat probleem oplossen en ertoe leiden dat de groei van het aantal oplaadlocaties gelijke tred houdt met de groei van het aantal elektrische voertuigen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liggen de beoogde locaties niet altijd in wijken of langs de weg en past het niet bij iedereen voor de deur. Er zouden daardoor ook 'slimme laadpleinen' worden ontwikkeld, waarbij gedacht kan worden aan locaties als parkeerplaatsen, supermarkten of horecagelegenheden.

Om het plan te verwezenlijken zullen de overheden de netbeheerders niet al het installatiewerk zelf laten doen. Het idee is om door middel van aanbestedingen bedrijven uit te nodigen om een opdracht in de wacht te slepen om bijvoorbeeld ergens tienduizend laadpalen te installeren. Een dergelijke methode zou het tempo er goed inhouden, is de gedachte.

Daarbij wordt aangesloten bij een voorbeeld uit de regio rond Amsterdam, waar door middel van een aanbesteding 20.000 laadpalen worden geplaatst. Dat wordt gedaan door Total en het door het Franse oliebedrijf aangekochte Pitpoint. Laatstgenoemde had begin dit jaar al 4500 openbare laadpunten in de Amsterdamse regio.