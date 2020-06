Aantal openbare laadpunten stijgt in Duitsland met bijna 60 procent

Het aantal openbare laadpunten is in Duitsland in een jaar tijd met bijna zestig procent gestegen. Nu heeft Duitsland 27.370 oplaadpunten. In München staan de meeste laadpalen. Het land wil dit aantal de komende jaren laten groeien, door oplaadpunten bij tankstations te verplichten.

Het aantal van 27.730 Duitse openbare laadpalen is ruim 10.000 meer dan in mei vorig jaar het geval was, zo schrijft BDEW. Dit is de brancheorganisatie voor Duitse energie- en waterbedrijven. Volgens de organisatie staan er in München de meeste openbare laadpunten, met 1185 stuks. Een jaar eerder waren het er nog 762. Hamburg en Berlijn volgen, met respectievelijk 1096 en 1052 laadpalen. Gekeken naar deelstaten heeft Beieren de meeste laadpunten, met 6353 punten. Baden-Württemberg heeft 4950 laadpunten, bijna 80 procent meer dan een jaar eerder.

Van de 27.730 laadpunten, kan ongeveer 14 procent snelladen. Dit komt neer op ruim 3850 snellaadpunten. Volgens de brancheorganisatie zou deze hoeveelheid openbare laadpunten genoeg zijn voor 440.000 elektrische auto's, al is het onduidelijk waarop de organisatie dit baseert. In Duitsland rijden nu 280.000 elektrische auto's en plug-inhybrides.

Eind vorige week bleek dat de Duitse regering elektrische auto's wil stimuleren, als onderdeel van een plan om de Duitse economie te herstellen na de coronacrisis. Zo wil de overheid volgens Automotive News Europe het voor tankstations verplicht maken om ook laadpunten voor elektrische auto's aan te bieden. Op dit moment zou Duitsland 14.118 tankstations hebben, het is onduidelijk hoeveel hiervan nu al laadpalen hebben.

Naast het stimuleren van laadpunten, wil de Duitse regering ook een extra subsidie van zesduizend euro invoeren voor de aanschaf van een elektrische auto. De Britse regering zou ook aan zo'n subsidie werken, zo bleek eerder deze week. Vanaf 1 juli kunnen Nederlandse particulieren een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Hier kunnen zij 2000 tot 4000 euro mee terugkrijgen.