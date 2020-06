Huawei brengt eigen corona-api voor contacttracering uit

Huawei heeft zijn Huawei Mobile Services, het alternatief voor Google Play Services, een update gegeven met een 'Contact Shield'-api. De api maakt gebruik van bluetooth low energy om geanonimiseerde contacttracering voor coronaonderzoek mogelijk te maken.

Huawei heeft HMS Core, de basis voor zijn Huawei Mobile Services, een update gegeven naar versie 4.1.0.301 en meldt daarbij dat de api Contact Shield is toegevoegd om 'fundamentele eigenschappen toe te voegen om de verspreiding van covid-19 te minimaliseren'. Huawei heeft voor consumenten nog geen details verstrekt over de api, maar het bedrijf meldde aan XDA-Developers dat het op zijn ontwikkelaarssite meer informatie publiceert over Contact Shield.

Uit die documentatie blijkt dat de api bluetooth low energy inzet om apparaten in de buurt te detecteren en geanonimiseerde data over het contact uit te wisselen. Op de vraag of de api ook werkt in combinatie met de Exposure Notification-api van Apple en Google, antwoordt Huawei dat Contact Shield 'interactie aan kan gaan met industriebrede oplossingen voor de covid-19-pandemie'.

Om de privacy te waarborgen kunnen gebruikers zelf kiezen of ze Contact Shield inschakelen en of het uploaden van de geanonimiseerde id's en het ontvangen van data bij diagnoses toegestaan is. Verder belooft het bedrijf geen persoonlijke informatie zoals de locatie bij te houden of op te slaan en de id's niet langer dan twee weken te bewaren. Alleen ontwikkelaars die toestemming hebben van overheden en van Huawei zelf zouden van de api gebruik kunnen maken en na verwijdering van corona-apps zou historische data verwijderd worden, is de verdere belofte.

Google en Apple maakten in april bekend aan een api te werken voor corona-trackingmethodes in Android en iOS. Eind mei verschenen de iOS-versie en de Google Play Services met deze api. Op basis van deze api kunnen corona-apps contacten van besmette gebruikers traceren. Vanwege handelsbelemmeringen die de VS tegen China heeft ingesteld, kan Huawei niet meeliften op deze ontwikkeling.