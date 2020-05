Nederlandse corona-app zal gebruik maken van api van Google en Apple

Nederland zal bij de corona-app gebruikmaken van de api van Google en Apple voor contactonderzoek via bluetooth. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bekendgemaakt. De app zal bovendien opensource zijn.

De Jonge zal voor het einde van de maand meer bekendmaken over de app, blijkt uit een Kamerbrief over de stand van zaken rond het coronavirus. Tijdens een perconferentie woensdagavond zei de minister al dat hij voor eind mei een proof-of-concept klaar wil hebben van de app die menselijk contactonderzoek moet ondersteunen.

Het is voor het eerst dat de minister de api van Google en Apple noemt. Dat ligt voor de hand, omdat op iPhones een dergelijke app alleen kan werken met die api. Omdat een deel van de bevolking iPhones heeft, neemt de hoeveelheid mensen die de app kan installeren flink toe als die ook iOS ondersteunt. De Jonge zei eerder dat de app bijna bij 60 procent van de bevolking op hun smartphone moet staan om hem goed te laten werken. Omdat een deel van de bevolking geen smartphone heeft, is het lastig zonder iPhones die grens te bereiken.

De api maakt gebruik van geanonimiseerde id's die telefoons uitwisselen als ze gedurende enige tijd bij elkaar in de buurt zijn. Telefoons slaan lokaal op welke bij welke id's ze in de buurt zijn geweest. Bij een besmetting moeten gebruikers toestemming geven de id's te uploaden, waarna andere gebruikers kunnen checken of ze een van de id's van besmette personen in hun lokale database hebben staan. Uitwisselen van id's gebeurt via bluetooth; het bijhouden van de besmettingen gebeurt op een centrale server van een gezondheidsorganisatie. Per land mag een gezondheidsorganisatie een app uitbrengen die werkt met de api.

Ook zegt De Jonge specifiek dat de app opensource zal worden. Het is onbekend wanneer de broncode van de app openbaar wordt. De app ondersteunt menselijk contactonderzoek, waarbij mensen van de GGD samen met een besmet persoon nagaan bij wie ze in de afgelopen tijd in de buurt zijn geweest, waarna GGD'ers met die mensen contact opnemen om te kijken of ze wellicht ook besmet zijn.

Voorbeeld van hoe de corona-app eruit kan zien volgens Google en Apple