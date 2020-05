Overheid publiceert tijdlijn en proces voor corona-app

De overheid roept een begeleidingscommissie in het leven die moet toezien op de corona-app voor contactonderzoek. De regering heeft een tijdlijn gecreëerd waarin wordt aangegeven wanneer welke stappen worden gezet bij het bouwen van de applicaties.

Eerder deze week maakte de overheid al bekend eind mei een eerste proof-of-concept van een corona-app te willen testen. Nu schrijft de overheid dat het in vier stappen tot zo'n app wil komen. Ook zijn er verschillende experts aangetrokken die toezicht houden op de broncode en ontwikkeling van de app.

De eerste stap die de overheid wil zetten is dat de eisen duidelijker worden die de GGD stelt aan digitale ondersteuning. Tijdens de 'appathon', waarbij zeven partijen hun ideeën voor een contact-tracing-app presenteerden, werd vrijwel niet stilgestaan bij de behoeften van de GGD. In de tweede fase van het stappenplan worden 'de juiste mensen samengebracht'. In de derde fase wordt specifiek gekeken naar hoe belangrijke rechten worden beschermd, zoals veiligheid en privacy. Ook wordt daarin gekeken naar grondrechten en nationale veiligheid. Tot slot wil de overheid 'nader uitwerken wat er gedragskundig nodig is' voor de app.

De overheid wil dat het proof-of-concept van de app al op 'beperkte schaal' kan worden getest. Er moet tegen die tijd dus niet alleen een werkende versie klaar zijn, maar die wordt ook praktisch ingezet. Het is niet bekend op welke schaal en bij hoeveel of welke burgers dat zal gebeuren.

Op dit moment is een team van externe experts 'alle beschikbare broncodes' aan het bestuderen. Het is niet bekend welke broncodes dat zijn, maar in ieder geval zitten daar de broncodes bij die tijdens en na de appathon werden gepresenteerd. De experts hebben verschillende disciplines. Er is iemand die de backend controleert, een open source-expert, een technisch architect, en drie designers.

Naast de bestaande experts wil de overheid nog een begeleidingscommissie samenstellen die 'de overheid adviseert'. Daarover is momenteel nog niks bekend, behalve dat de experts kennis hebben van virologie en epidemiologie.

De overheid zei eerder al dat de corona-app gebruik zal maken van de api die Google en Apple op dit moment ontwikkelen. Het ministerie begon vorige maand een aanbesteding, maar na een publieke 'appathon' bleken er nog veel problemen met de conceptvoorstellen te zijn. Die voldeden vrijwel nergens aan de eisen van de overheid en veel informatie ontbrak nog.