Verenigd Koninkrijk test corona-tracingapp die data op centrale server verwerkt

Het Verenigd Koninkrijk test een coronavirus-contacten-app die de bluetooth-handshakes op een centrale server verwerkt. Dit in tegenstelling tot de meeste Europese initiatieven, die de verwerkingen op het apparaat van de gebruiker doen.

De Britse gezondheidsdienst NHS start de test van de corona-app vandaag op het eiland Wight, een eiland met zo'n 142.000 inwoners aan de zuidkust van Engeland. Volgens de BBC gaat het om een contactenapp, die continu door middel van bluetooth registreert met wie de gebruiker in contact is gekomen. Wanneer iemand via de app doorgeeft geïnfecteerd te zijn met het virus, krijgen gebruikers die een hoog risico lopen op een infectie, een melding. Het systeem baseert wie een hoog risico loopt, op factoren als hoe vaak of hoe lang iemand in aanraking is geweest met het geïnfecteerde persoon.

De bluetooth-handshakes worden volgens de Britse publieke omroep naar een centrale, in het VK-gebaseerde server gestuurd. Daar wordt ook besloten wie een melding moet krijgen, als blijkt dat iemand geïnfecteerd is. Techbedrijven als Apple en Google en privacyexperts hebben eerder aangegeven dat dit ongewenst is, omdat criminelen en overheden mogelijk met die data personen zouden kunnen herkennen. Ook in Nederland is kritiek geuit op zo'n aanpak.

De ontwikkelende partij NHSX - een onderdeel van de NHS - zegt echter dat deze aanpak voordelen heeft ten opzichte van een gedecentraliseerd systeem. Zo zou de dienst op deze manier geografische hotspots kunnen herkennen, waar het virus sterk aan het verspreiden is. Ook zouden de ontwikkelaars met de data de werking van de app kunnen verbeteren, om het riskmodel zo accuraat mogelijk te maken. Met de gegevens zou de dienst daarnaast meer over het virus te weten kunnen komen.

Volgens een Britse actiegroep kan de corona-app ervoor zorgen dat Britten moeilijker naar het buitenland kunnen, omdat de app vanwege het centrale karakter niet compatibel zou zijn met de systemen van andere landen. De NHSX zegt met andere landen samen te werken zodat de systemen straks met elkaar kunnen communiceren. De corona-tracingapp is onderdeel van het Britse plan om uit de lockdown te kunnen komen.