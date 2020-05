Google introduceert Nest Wifi-routers in Nederland en België

Google maakt zijn Nest Wifi-systemen in Nederland en België beschikbaar. De combinatie van router en toegangspunt gaat 259 euro kosten. Het toegangspunt heeft een geïntegreerde speaker en microfoon voor de Google Assistent.

Google heeft zijn Nest Wifi naar eigen zeggen zo ontworpen dat gebruikers hem niet ergens in een hoek wegstoppen, maar in het zicht in de kamer plaatsen, wat het bereik ten goede zou komen. Daarnaast is het doel om gebruiksvriendelijk te zijn en updates, waaronder beveiligingsupdates, en kanaalselectie automatisch te laten verlopen. Het gaat om een meshsysteem dat eenvoudig uit te breiden is met extra toegangspunten. Dat kan ook met toegangspunten van de vorige generatie, want Nest Wifi is compatibel met Google Wifi, het systeem dat Google in 2016 introduceerde.

Vooral de router is verbeterd ten opzichte van Nest Wifi. De Nest Wifi-router is namelijk een ac2200- in plaats van ac1200-apparaat en biedt 4x4 5GHz-ondersteuning, in aanvulling op 2x2 2,4GHz-connectiviteit. Ook de processor heeft een upgrade gekregen; dat is nu een 64bit-ARM-quadcore op 1,4GHz in plaats van 710MHz. Verder is de hoeveelheid ram uitgebreid van 512MB naar 1GB. Er is nog steeds 4GB flashopslag en er zijn ook twee 1Gbit/s-ethernetpoorten.

Het toegangspunt is een AC1200-apparaat met 2x2-configuratie voor 2,4GHz en 5GHz. Ook heeft dit apparaat minder ram en opslag dan de router: 768MB ram en 512MB flashgeheugen. Het Nest Wifi Punt heeft geen ethernetpoorten en maakt dus uitsluitend via wifi verbinding. Wel is er bluetooth le-ondersteuning; de router heeft deze nog niet, maar krijg wel bluetoothondersteuning.

De meerwaarde van het toegangspunt moet deels liggen bij de Google Assistent die het aan boord heeft, en dat het dus ook als speaker dienstdoet. Het Nest Wifi Punt heeft hiervoor een geïntegreerde microfoon en dezelfde speaker als de Nest Mini. De Assistent kan onder andere helpen bij het beheer van het thuisnetwerk en via spraakcommando's zijn bijvoorbeeld gastnetwerken in te stellen, is wifi te pauzeren en is de snelheid op te vragen. Een glow aan de onderkant geeft dan activiteit weer. Voor de bediening en de installatie is ook de Google Home-app te gebruiken.

Google belooft in de toekomst Thread-ondersteuning toe te voegen. Dit is een smarthomeprotocol dat is gebaseerd op IEEE 802.15.4, net als Zigbee, maar dan met ip-adressen. Onder andere Samsung, Arm, Qualcomm en NXP hebben zich achter Thread geschaard.

Een losse Nest Router kost 159 euro en een los toegangspunt 139 euro. Google verkoopt ze ook gebundeld voor 259 euro. De Nest Wifi wordt op termijn uitgefaseerd.