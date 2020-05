Google verlaagt prijs van Nest Hub met 39 euro

Google verkoopt zijn Nest Hub, de voormalige Home Hub, voortaan voor 90 euro. Eerder was de adviesprijs 129 euro. Ook de Google Nest Cam Indoor krijgt een prijsverlaging. Die kost voortaan 140 euro en dat was 199 euro.

De prijsverlaging van de Nest Hub volgt een jaar na de introductie. Het apparaat kwam in mei uit in Nederland en verscheen eerder in andere landen onder de noemer Google Home Hub. De Nest Hub is vaker in de aanbieding geweest voor bedragen rond of onder de honderd euro, maar 90 euro is vanaf nu de adviesprijs.

Ook de Nest Cam Indoor krijgt een prijsverlaging. Google biedt die beveiligingscamera nu aan voor 140 euro, terwijl de adviesprijs daarvan 199 euro was. De Nest Cam Indoor is al sinds 2015 op de markt en wordt door webwinkels ook al langer voor minder dan 140 euro aangeboden. De prijzen zijn aangepast op de Google-website en woordvoerder Rachid Finge meldt dat het gaat om een blijvende prijsverlaging.

Google is dinsdag ook begonnen met het beschikbaar maken van het nieuwe Nest Aware-abonnement in Nederland. Daarbij wordt een abonnement gekoppeld aan een huishouden en niet aan een apparaat. De nieuwe formule werd eind vorig jaar aangekondigd.

Tweakers publiceerde eind 2018 een review van de Google Home Hub. De Nest Hub is hetzelfde apparaat dat later onder een andere naam uitkwam. Het gaat om Google Assistent-hardware met een 7"-scherm.