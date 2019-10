Google Nest Mini en Nest Hub komen op 23 oktober officieel naar België

De nieuwe Google Nest Mini en de al langer bestaande Nest Hub zijn vanaf 23 oktober ook officieel verkrijgbaar in België. Website Androidworld.be merkte op dat de toestellen zijn toegevoegd aan de Belgische Google Store, met een leverdatum vanaf 23 oktober.

Hoewel de Google Assistent sinds eind mei ook Vlaams begrijpt, waren de slimme Google-luidsprekers en het Nest Hub-fotolijstje in België nog niet verkrijgbaar via de Google Store. Daar is nu verandering in gekomen, zo ontdekte Androidworld.be. Belgische consumenten kunnen in de webshop van de zoekgigant zowel de nieuwe Nest Mini als de Nest Hub bestellen voor respectievelijk 59 en 129 euro: dezelfde prijzen als in Nederland.

Het nieuws dat Google nieuwe producten in België gaat introduceren, komt niet echt als een verrassing. Dinsdag ontving de Belgische pers een uitnodiging voor een persconferentie van Google op 23 oktober in het Atomium in Brussel, met hints als ‘Mini-mum’ en ‘Nest-el je erbij’. In Nederland wordt de Google Nest Mini een dag eerder geïntroduceerd: op 22 oktober.

Misschien kondigt Google op 23 oktober ook de volledige ondersteuning van het Vlaams aan voor de Google Assistent. Gebruikers in Vlaanderen die hun slimme luidspreker via andere webshops hadden bemachtigd, kregen tot nu toe namelijk feedback van een Nederlandse stem. Dat zou de reden kunnen zijn waarom Google zijn luidsprekers en slim fotolijstje tot nu toe niet officieel uitbracht op de Belgische markt.