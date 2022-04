Gerucht: Google werkt aan nieuwe Google Home

Google werkt aan een nieuwe slimme speaker onder de codenaam 'prince', volgens een gerucht. De speaker zou te zien zijn als een verbeterde Google Home die onder de merknaam Nest moet uitkomen en onder andere grotere drivers krijgt.

De Nest-speaker waar Google volgens 9to5Google aan werkt, krijgt een ontwerp dat in lijn ligt met dat van de Nest Mini, Nest Hub en Home Max. Bronnen van de site maken de vergelijking met de Sonos One en de speaker zou over grotere drivers beschikken dan de 2"-driver van de Google Home. De komende speaker zou niet over een scherm beschikken, zoals de Nest Hub. Verdere details over 'prince' zijn nog niet bekend.

Google introduceerde de Google Home in 2016 en een jaar later volgden de Home Mini en de Home Max. De Home Mini kreeg een opvolger in de vorm van de Nest Mini. De oorspronkelijke Google Home wordt niet meer door Google zelf verkocht. Google levert nog wel de Home Max in landen waar dit apparaat is uitgebracht. Het is niet bekend of Google ook aan een opvolger van de Home Max onder de Nest-naam werkt.