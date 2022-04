Android 11 laat gebruikers inloggen zonder wachtwoord na terugzetten back-up

Android 11 heeft een nieuwe functie die Google Block Store noemt en die gebruikers in apps laat inloggen zonder gebruik te hoeven maken van een inlogscherm. Ontwikkelaars kunnen gebruikers tokens voor inloggen laten opslaan in de back-up van hun software.

Als gebruikers een nieuw toestel hebben en die zet de app terug, dan kan de app de token opvragen en zo gebruikers inloggen zonder dat ze een inlogscherm hoeven te zien, zo is te zien in een video van Google over Android 11 die Android Police ontdekte.

Door een token te gebruiken hoeft de app geen wachtwoord van een gebruiker op te slaan. De token is bovendien versleuteld. Ontwikkelaars kunnen een manier van versleuteling gebruiken die alleen hun eigen app begrijpt.

Er is volgens Google geen toestemming voor nodig van gebruikers, omdat het niet gaat om een inlognaam die of wachtwoord dat wordt opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om na het terugzetten van de back-up gebruikers automatisch in te loggen. Gebruikers moeten Block Store wel ondersteunen om het te laten werken. Nu moeten gebruikers vaak inloggen na het terugzetten van een back-up.