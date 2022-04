Amerikaanse bedrijven mogen samenwerken met Huawei aan telecomstandaarden

De Amerikaanse overheid heeft de handelsbelemmeringen die het heeft ingesteld tegen Huawei versoepeld voor wat betreft standaarden in de telecomsector. Amerikaanse bedrijven mogen met het Chinese concern samenwerken aan bijvoorbeeld 5g-standaarden.

De verruiming betekent concreet dat Amerikaanse bedrijven geen licentie nodig hebben voor het vrijgeven van technologie, bij deelname aan een standaardiseringsorganisatie waar ook Huawei deelnemer van is, voor het doel van het wijzigen of vaststellen van een standaard. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Handel, het Commerce Departement.

Het gaat om een amendement van de Entity List, waar Huawei op blijft staan. Dit is de lijst van bedrijven waar Amerikaanse bedrijven niet mee mogen handelen. Volgens de VS is er een significant risico dat Huawei betrokken is bij activiteiten die indruisen tegen de nationale veiligheid of buitenlandbeleid van het land.

De wijziging zou daarentegen de nationale veiligheid juist ten goede komen, claimt het handelsministerie, door 'het leiderschap van de VS in standaardiseringsorganisaties te faciliteren'. Volgens het ministerie is de betrokkenheid van de VS van invloed op de toekomst van 5g, autonome voertuigen, kunstmatige intelligentie en andere cutting-edge technieken. De VS wil hiermee zijn grip op het vaststellen van technische standaarden behouden. Die is niet alleen van belang wat betreft beveiliging, maar ook economisch.