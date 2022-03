VS scherpt Huawei-chiprestricties verder aan door deals met derden te blokkeren

De Amerikaanse overheid heeft regels aangescherpt die het voor Huawei moeilijker moeten maken om chips geleverd te krijgen die gemaakt zijn op basis van Amerikaanse technologie. De aanscherping is bedoeld om omzeiling van eerdere regels via derde bedrijven te blokkeren.

De aangescherpte regels zijn volgens de Amerikaanse minister Wilbur Ross bedoeld om te voorkomen dat Huawei alsnog toegang krijgt tot Amerikaanse technologie. Volgens het Amerikaanse ministerie zat er een maas in de in mei doorgevoerde regels, waardoor Huawei via derden alsnog chips in handen zou kunnen krijgen die gemaakt of ontwikkeld zijn met Amerikaanse software of technologie. Transacties waarbij Huawei, in welke hoedanigheid dan ook, chiptechnologie probeert te verkrijgen waarbij Amerikaanse software of technologie de basis vormt, zijn verboden.

Verder heeft de VS 38 nieuwe Huawei-ondernemingen afkomstig uit 21 landen toegevoegd aan de Entity List. Dat is een economische zwarte lijst waar door deze recente toevoeging nu 152 verschillende ondernemingen op staan. Amerikaanse bedrijven mogen niet met deze bedrijven handelen. Volgens de VS is er een risico dat Huawei betrokken is bij activiteiten die indruisen tegen de nationale veiligheid of buitenlandbeleid van het land.

Inmiddels is ook de Temporary General License ten einde, die sinds 20 mei voor een periode van negentig dagen gold. Deze is en wordt niet verlengd. Deze regeling gold als een uitzondering op het handelsverbod met Huawei, wat onder meer betekende dat diensten normaal konden blijven functioneren op Huawei-smartphones. Nu deze uitzonderingsperiode voorbij is, mogen Google en andere ontwikkelaars geen updates meer doorvoeren op Huawei-telefoons, zoals nieuwe Android-versies.