Huawei-ceo: chiprestricties zijn bedoeld om techhegemonie VS in stand te houden

De topman van Huawei beschuldigt de Verenigde Staten ervan zorgen over beveiliging als excuus te gebruiken om maatregelen tegen Huawei af te kondigen. Volgens hem is de werkelijke reden dat de hegemonie van de VS bedreigd wordt.

"De zogenoemde cybersecurityredenen zijn slechts een excuus", claimt Richard Yu, topman van Huawei, volgens Bloomberg in een posting op het Chinese WeChat. Volgens hem is de achterliggende reden dat de techhegemonie van de Verenigde Staten bedreigd wordt. China claimt volgens Bloomberg verder dat de wereldwijd aanvoer door de restricties in gevaar komt en roept de VS op om te zorgen dat bedrijven normaal met elkaar kunnen blijven handelen.

China en Huawei komen daarmee in het geweer tegen de nieuwe maatregelen die de Amerikaanse overheid vrijdag afkondigde. Die bepalen dat chipmakers die Amerikaanse technologie gebruiken, toestemming moeten krijgen van het Witte Huis om chips te kunnen leveren aan bedrijven op een zwarte lijst, waar Huawei en zijn dochterbedrijf HiSilicon op staan. De maatregel brengt onder andere TSMC in een lastige positie. Die Taiwanese chipmaker produceert onder andere Huawei's Kirin-chips.

De Verenigde Staten nemen de maatregelen omdat Huawei samen met ZTE een gevaar zou vormen voor de bescherming van intellectueel eigendom, de binnenlandse veiligheid en de privacy van consumenten. Met name het gebruik van Huawei-apparatuur in 5g-netwerken zou een gevaar opleveren, vanwege het risico op backdoors. Ook de invloed van de Chinese staat op Huawei wordt genoemd als een risico.