GTA V-servers voor pc hadden last van downtime door grote toestroom spelers

Diensten van Rockstar Games en GTA V voor de pc hadden afgelopen weekend last van toegangsproblemen. De downtime en verbindingsproblemen kwamen door de grote hoeveelheid nieuwe spelers, na een weggeefactie van de Epic Games Store.

Rockstar Games bevestigde zondag dat er verbindingsproblemen waren met Rockstar Games Services, waaronder de Rockstar Games Launcher en GTA V voor de pc. Spelers van GTA V op de pc kregen afgelopen weekend veelvuldig te maken met verbindingsproblemen. Enkele uren na zijn bevestiging, meldde Rockstar dat de problemen verholpen zouden moeten zijn.

De gamemaker schrijft de problemen toe aan 'extreme hoeveelheden spelers'. Het spel verscheen in 2013 voor de PS3 en Xbox 360, in 2014 voor de PS4 en Xbox One en in 2015 voor Windows-pc's. GTA V heeft sinds eind vorige week te maken met hernieuwde populariteit omdat de Epic Games Store het spel tijdelijk gratis weggeeft. Naast nieuwe gebruikers hoopt Epic dat veel van zijn gebruikers zo tweetrapsauthenticatie inschakelen en dat moet veiliger accounts en een afname van cheaters veroorzaken. De Epic Games Store bezweek ook al onder de grote drukte.