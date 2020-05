Epic Games Store bezwijkt onder drukte vanwege GTA V-weggeefactie

De Epic Game Store is voor veel gebruikers down op het moment van schrijven vanwege een grote toeloop van gamers die in aanmerking willen komen voor een gratis versie van GTA V. Ook melden gebruikers problemen met de launcher.

Epic meldt veel verkeer bij zijn gamewinkel te moeten verwerken en te werken aan het verhelpen van problemen hierdoor. "We zijn ons bewust dat gebruikers lange laadtijden, error 500-meldingen en launchercrashes ervaren op dit moment en we zijn actief aan het opschalen." Sommige gebruikers die de launcher wel kunnen starten, melden dat het programma in een andere taal weergegeven wordt dan ze hadden ingesteld.

De reden van de massale toeloop ligt bij de weggeefactie van GTA V. De Windows-versie van het populaire spel is tot 21 mei gratis te downloaden en te activeren en spelers behouden het spel ook na deze datum. De enige voorwaarden zijn dat spelers GTA V aan hun Epic Games-bibliotheek toevoegen en tweetrapsauthenticatie voor hun account activeren.

Epic begon eind april met de eis om two-factorauthentication te activeren voor spelers die in aanmerking willen komen voor gratis games. Op 21 mei stopt Epic met deze tijdelijke actie om 2fa te promoten. Het bedrijf wil dat zoveel mogelijk spelers hun account beveiligen en ook cheating en fraude door gebruikers met nepaccounts tegengaan.