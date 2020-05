Epic Games Store laat gebruikers makkelijker geld terugvragen voor spellen

De Epic Games Store heeft onlangs een update gekregen, waarmee het eenvoudiger is om restitutie aan te vragen voor een spel. Voorheen moesten consumenten geld terugvragen via een contactformulier, nu kan dat via de betaalhistorie.

Wie nu geld terug wil vragen voor een spel, kan volgens Epic Games naar het Account-instellingenmenu van de gebruiker, om op de Transactie-pagina een lijst met spellen te zien. Daar kan de gebruiker bij het terug te vragen spel op 'Request Refund' klikken. Eerst moesten gebruikers volgens How To Geek naar de Help-pagina, om via een contactformulier aan te geven voor welk spel ze restitutie wilden aanvragen. Die oude manier was omslachtiger dan bij concurrenten als Steam, met de update trekt Epic Games dit enigszins gelijk.

De voorwaarden voor restitutie zijn bij de update niet gewijzigd. Consumenten mogen een spel alsnog maximaal 2 uur hebben gespeeld in 14 dagen tijd. Is het spel langer dan 2 uur gespeeld, of is het langer dan 14 dagen geleden aangeschaft, dan krijgen gebruikers hun geld niet terug. Overigens krijgen spelers ook hun geld niet terug als ze de servicevoorwaarden van een spel hebben overtreden. Gamers die bijvoorbeeld een multiplayerban hebben gekregen, kunnen daardoor mogelijk geen restitutie aanvragen voor dat spel.

Een andere restitutiewijziging die Epic Games mogelijk heeft doorgevoerd, is dat gebruikers nu automatisch een deel van het geld terugkrijgen als een spel kort daarna in de uitverkoop gaat. Epic Games heeft er zelf nog niet officieel over gesproken, wel schrijft onder meer game-ontwerper Joshua Boggs er op Twitter over. Volgens Boggs kocht hij een spel waarvan kort daarna de prijs omlaag ging. Toen kreeg hij van Epic Games een bericht, dat Boggs het verschil terug zou krijgen. Welke voorwaarden er voor het gedeeltelijk terugkrijgen van het aanschafbedrag gelden, is niet bekend.

Met de onlangs uitgebrachte update gaat Epic Games meteen bij het opstarten van de client controleren welke spellen de gebruiker wel of niet bezit. Ook heeft de Store nu ondersteuning voor keyless purchases via webshops van onder meer Fanatical en Green Man Gaming. Voorheen kochten consumenten bij deze winkels een keycode, die ze via de client moesten invoeren. Nu kunnen ze hun winkelaccounts koppelen aan hun Epic Games Store-account, zodat spellen zonder gebruik van een keycode gekoppeld kunnen worden. De Store laat gebruikers tot slot nu meer controle uitoefenen over het bandbreedtegebruik van de client en heeft ondersteuning voor meer valuta.