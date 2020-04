Epic Games brengt Fortnite uit in Google Play Store

Epic Games heeft besloten zijn verzet tegen het uitbrengen van Fortnite in de Play Store te staken. Het bedrijf zegt eieren voor zijn geld te kiezen en verwijt Google dat het bijdraagt aan een ongunstige situatie voor downloadbare software die buiten Google Play wordt aangeboden.

De verschijning van Fortnite in de Play Store betekent een koerswijziging voor Epic Games, achttien maanden nadat het bedrijf de mobiele Android-versie van het spel uitbracht via zijn eigen website. In een verklaring die het bedrijf onder meer naar Polygon heeft gestuurd, zegt het dat het zich na achttien maanden realiseerde dat Google software die buiten Google Play te downloaden is op een achterstand zet door technische en zakelijke maatregelen. Daarbij wijst Epic bijvoorbeeld op herhalende beveiligingspop-ups bij externe downloads en dat Google software van derden aanduidt als malware. Ook wijst de ontwikkelaar op initiatieven als Google Play Protect, wat door Epic wordt omschreven als een poging om software van buiten de Google Play Store te blokkeren.

Om deze redenen zegt Epic Games dat het besloten heeft om Fortnite voor Android nu ook in de Google Play Store uit te brengen. De Epic Games-app en de Fortnite-app zullen ook nog gewoon buiten Googles winkel aangeboden worden. De iOS-versie van de game werd al via Apples App Store verstrekt, omdat gebruikers geen applicaties buiten deze winkel kunnen installeren. Dat betekent dat Epic al langer een percentage van zijn inkomsten afstaat aan Apple. Dat zal nu ook bij Google het geval zijn: voor alle in-app aankopen moet Epic Games 30 procent afstaan. Google liet eind vorig jaar aan The Verge weten dat het ten aanzien van dit beleid geen uitzondering ging maken voor Fortnite.

Epic-ceo Tim Sweeney sprak zich al in augustus 2018 uit tegen deze praktijk, toen het bedrijf besloot de Play Store te negeren en Fortnite via de eigen website middels een apk aan te bieden. Hij vindt dat percentage disproportioneel hoog als gelet wordt op de kosten die de Play Store moet maken. Dat standpunt is niet veranderd, want Epic Games spreekt in de recente verklaring de hoop uit dat Google zijn beleid en zakelijke optreden in de nabije toekomst zal aanpassen om een gelijk speelveld voor ontwikkelaars te creëren.